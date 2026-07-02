Golpes al policía, intento de fuga y un disparo: los nuevos videos del caso del chofer muerto tras un operativo en Lima

Este es un reportaje noticioso sobre un accidente de tránsito en San Juan de Miraflores. Las imágenes muestran un autobús y un automóvil blanco colisionados contra una edificación en la vía pública. Múltiples agentes de policía resguardan el área, algunos con escudos, y se observa cinta de seguridad. Una secuencia diurna, presumiblemente de videovigilancia, capta el autobús en movimiento en la calle. El incidente resultó en la muerte de un chofer, según la información visible en pantalla.

Un conductor de nacionalidad venezolana falleció el último miércoles luego de recibir un impacto de bala durante una intervención policial y estrellar la cúster que conducía contra un automóvil particular en el distrito limeño de San Juan de Miraflores (SJM). El caso es investigado por la Policía Nacional (PNP) para determinar si el uso del arma de fuego por parte del agente se ajustó a los protocolos establecidos.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió alrededor de la 1:05 p. m. en la intersección de las avenidas Canevaro y República Alemana, cuando una cúster de la denominada Línea D era intervenida por un efectivo policial que se desplazaba en motocicleta.

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Según las primeras versiones recogidas en el lugar por noticieros como Tv Perú y Latina, el conductor, identificado como José Arellano Quintana, de nacionalidad venezolana, no habría acatado la orden de detenerse y continuó su marcha. Testigos indicaron que la unidad realizó maniobras peligrosas antes de impactar contra un vehículo blanco.

Conductor fue trasladado al Hospital María Auxiliadora

Tras la colisión, el chofer fue auxiliado y trasladado de emergencia al Hospital María Auxiliadora. Sin embargo, falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Durante las diligencias en la escena del accidente, se observó un amplio cordón policial mientras personal de Criminalística realizaba las pericias correspondientes. También se hallaron una tijera y restos de tela que, según testigos, habrían sido utilizados para improvisar un torniquete en una de las piernas del conductor antes de su traslado.

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Policía investiga actuación del agente

Dos escenas captan un bus blanco y amarillo, primero en una calle diurna con personas y una motocicleta, luego de noche con presencia policial. (Tv Perú)

Las circunstancias en las que se produjo el disparo son materia de investigación. Imágenes de cámaras de seguridad captaron parte de la intervención y serán claves para reconstruir lo ocurrido.

En los videos se observa a la cúster realizando maniobras peligrosas mientras era seguida por un policía motorizado. En un momento, uno de los pasajeros desciende de la unidad en plena vía y el conductor reanuda la marcha. Segundos después, realiza un giro brusco y termina impactando violentamente contra un automóvil.

A causa de la fuerza del choque, un hombre que se encontraba apoyado sobre su motocicleta, estacionada delante del vehículo impactado, fue lanzado al suelo. Además, varias lunas de la cúster se desprendieron y cayeron sobre él.

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Tras la colisión, el conductor intenta descender de la unidad. En ese momento, el agente policial ya se encontraba junto al vehículo y, de acuerdo con las imágenes, lo apunta con su arma de reglamento ante lo que sería una actitud desafiante por parte del chofer. Instantes después, el efectivo realiza un disparo.

Peritos de Criminalística y representantes del Ministerio Público realizan las diligencias para esclarecer la secuencia de los hechos, determinar en qué momento se efectuó el disparo y establecer si el uso de la fuerza por parte del agente se ajustó a los protocolos establecidos.

Esposa del conductor denuncia uso excesivo de la fuerza

Este video es un reportaje de noticias que cubre la muerte de un chofer por impacto de bala durante un operativo. Muestra a un reportero en vivo desde San Juan de Miraflores, donde un grupo de personas protesta con pancartas que exigen justicia para Leandro y acusan a A. Oblitas.CH. Se incluyen imágenes de cámaras de seguridad que registran un incidente con vehículos y varias personas en una calle. Una presentadora de noticias en un estudio concluye el informe.

Horas después del incidente, la esposa del fallecido brindó declaraciones en los exteriores de la Depincri de San Juan de Miraflores, donde cuestionó la actuación del suboficial que participó en la intervención.

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La mujer aseguró que el agente “hizo uso de su arma sin justificación” y sostuvo que su esposo tenía la intención de dirigirse a la comisaría. Además, denunció haber sido golpeada con la vara de reglamento durante el procedimiento y afirmó presentar lesiones en brazos y piernas.

Según su testimonio, tras el disparo el conductor perdió el control del vehículo mientras intentaba continuar su recorrido y terminó chocando. También indicó que dentro de la cúster viajaba un menor de dos años al momento de los hechos.

La viuda señaló además que aún no ha podido rendir su declaración formal ante los investigadores y expresó su preocupación por la situación legal del suboficial involucrado..

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