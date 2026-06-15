Ricardo Gareca decepcionado por la ausencia de ‘cracks’ en la selección: “Yo juntaba figuritas de Perú del Mundial de México 1970″

Ricardo Gareca habla sobre el trabajo que debe hacerse en el deporte peruano para resurgir. Panamericana TV

La transición generacional en la selección peruana ha abierto el debate sobre el presente y el futuro del fútbol nacional. La llegada de nuevas caras al plantel ha generado expectativas, pero para exfiguras como Jefferson Farfán, aún no se vislumbra un relevo con proyección internacional. El vacío de un jugador joven que despierte pasiones y marque diferencia se siente tanto en la cancha como entre los hinchas.

La preocupación por la falta de figuras estelares no es ajena a Ricardo Gareca, quien en recientes declaraciones manifestó su decepción por la ausencia de ‘cracks’ en el balompié nacional. “¿No hay sucesor de Jefferson Farfán, de Paolo Guerrero ni de Claudio Pizarro?”. Para el exseleccionador, esta interrogante trasciende lo deportivo y exige una mirada profunda de todos los actores involucrados: “Esta reflexión se tendría que hacer a nivel político, dirigencial, a todo nivel”, remarcó en primera instancia en entrevista para el programa Sin Rodeos.

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La memoria del Mundial de México 1970, donde la ‘bicolor’ rivalizó de igual a igual con gigantes como Brasil y Argentina, es el punto de comparación inequívoco para el ‘Tigre’, quien recordó que “juntaba figuritas de Perú en los 70’s y en el programa de La Sustancia traje a Mifflin y a Cubillas, dos leyendas que yo los juntaba y los vi en el Mundial del 70″.

“En ese Mundial de México que lo elimina Brasil, que después sale campeón del mundo, yo juntaba las figuritas de Perú y ellos estaban a la misma altura de Brasil, a la misma de Argentina, de Uruguay. Era una selección tremendamente respetada con grandísimos ‘cracks’”, expresó.

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Ricardo Gareca compartió anécdotas en su entrevista con Ramón Mifflin y Teófilo Cubillas, leyendas de la selección peruana. - captura: La Sustancia

Ricardo Gareca trajo también al presente el valor histórico de futbolistas como Ramón Mifflin, Teófilo Cubillas y Julio César Uribe. En su paso por América de Cali, el argentino compartió vestuario con el ‘Diamante’, a quien considera otro símbolo de la época dorada del fútbol peruano. La comparación con el desarrollo de otras selecciones sudamericanas es inevitable para el argentino: “Colombia al lado de Perú no existía; ahora lo pasó por arriba como Ecuador, Venezuela y Chile”, reflexionó.

Ricardo Gareca sobre la falta de política deportiva en Perú

Para Ricardo Gareca, el deterioro en la producción de talentos tiene raíces en la ausencia de una política deportiva clara y sostenida. “¿Cómo puede ser que de pronto estando en el mismo nivel haya pasado lo que pasó? Esto tendrá que ver con una política deportiva, con un interés general de los dirigentes, del empresariado, de los políticos y todos los que están involucrados en esto, porque sin lugar a dudas se tienen que involucrar”, afirmó.

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El ‘Flaco’ subrayó que el interés por el deporte debe trascender a las gestiones gubernamentales o los ciclos electorales. La formación de ciudadanos competitivos y alejados de las tentaciones depende de un enfoque integral donde la educación y el deporte vayan de la mano. “Si agarras cualquier potencia a nivel mundial, te vas a dar cuenta que el direccionamiento es la educación y el deporte como tema preponderante. Porque el ciudadano se hace más competitivo, los chicos se crían en un clima de competitividad y de alejamiento de las tentaciones, de las drogas”, analizó.

Ricardo Gareca clasificó con la selección peruana a la Copa del Mundo Rusia 2018 luego de 36 años. - créditos: Difusión

En su análisis, el exseleccionador de Perú lamentó la falta de competencia a nivel nacional y la escasa promoción de disciplinas deportivas más allá del fútbol. Ricardo Gareca recordó que el país ‘incaico’ supo destacarse en el voleibol y otras disciplinas, pero el impulso institucional se ha perdido con los años.

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“Acá lo que menos hay es competencia. No hay un desarrollo ni direccionamiento deportivo, no hay un interés que en todo el Perú se practique, no solamente cuando el fútbol, sino vamos a incluir a todas las disciplinas deportivas porque Perú era importante en el vóley también”, sostuvo.