Ignacio Buse cuenta las horas para disputar en casa la serie ante Paraguay por Copa Davis: ”Estoy con muchas ganas de vivirlo”

Ignacio Buse atraviesa el mejor momento de su carrera y se ha consolidado como la principal referencia del tenis peruano. Convertido en la primera raqueta nacional y con un ascenso sostenido en el circuito ATP, el joven de 22 años ya tiene marcado en rojo uno de los eventos más importantes de su calendario: la serie de Copa Davis frente a Paraguay, en la que Perú buscará un lugar —por segunda edición consecutiva— en las Qualifiers del prestigioso torneo por equipos.
El representativo nacional recibirá al combinado ’guaraní’, que alcanzó por primera vez el Grupo Mundial I de la mano de Daniel Vallejo, en una eliminatoria que promete grandes emociones. Para Buse, además del reto deportivo, existe un componente especial: volver a competir en Lima y sentir el respaldo del público peruano en una serie que puede marcar el rumbo del equipo dirigido por Luis Horna.
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“Tengo una ilusión grandísima de jugar esa serie de Copa Davis como local”, confesó el tenista peruano en declaraciones a World Tennis/Copa Davis, dejando en claro que representar al país sigue siendo una de sus mayores motivaciones.
La edición de este año tendrá una novedad importante. A diferencia de temporadas anteriores, la serie no se disputará en el estadio Hermanos Buse —recinto que lleva ese nombre en homenaje a su abuelo y tío abuelo—, sino en el Jockey Club del Perú, donde se acondicionará un escenario con capacidad para cuatro mil espectadores.
Lejos de incomodarlo, el cambio de sede ha incrementado la expectativa del joven limeño, quien espera vivir un ambiente inolvidable junto a sus compañeros. “Va a ser en un estadio muy grande, para cuatro mil personas, y estoy con muchas ganas de vivirlo”, expresó.
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La confrontación entre Perú y Paraguay quedó programada para el viernes 18 y sábado 19 de septiembre, apenas unos días después de la culminación del US Open, el último Grand Slam de la temporada. El ganador de la serie avanzará a las Qualifiers de la Copa Davis, instancia que reúne a las principales potencias del tenis mundial.
El título en Hamburgo
Buse llegará a esa serie respaldado por la mejor temporada de su carrera. Su reciente conquista del ATP 500 de Hamburgo representó un antes y un después en su trayectoria, no solo por la magnitud del título, sino también por la confianza que le otorgó para afrontar nuevos desafíos.
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“La de Hamburgo ha sido una semana de muchos pensamientos. Me demostré que puedo encontrar ese rumbo que deseo. Me cambió el ranking (llegué al 31). Formar una base como para tener nuevos objetivos, seguir mejorando, tener esa ilusión que siempre he tenido. Y creo que ya se van a ir poniendo las cosas en su sitio y los objetivos, al final, siempre van a ser diferentes”, reflexionó.
El triunfo en Alemania le permitió instalarse entre los mejores jugadores del circuito y confirmar que puede competir de igual a igual frente a rivales de la élite. Ese crecimiento también le ha permitido asumir un rol protagónico dentro del equipo peruano de Copa Davis, donde ahora carga con la responsabilidad de liderar una nueva generación de tenistas nacionales.
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Revive el emocionante momento en que el tenista peruano Ignacio Buse se corona campeón del ATP 500 de Hamburgo, logrando una victoria histórica para el deporte de su país.
La exposición y la presión que conlleva
El ascenso deportivo de Buse también ha venido acompañado de una mayor atención mediática y de las expectativas de los aficionados peruanos. Sin embargo, el tenista asegura que ha aprendido a convivir con esa presión y a enfocarse únicamente en su rendimiento dentro de la cancha.
“A ver, trato de tomar toda esa exposición de la mejor manera. Con tranquilidad. Creo que en algún momento te puede jugar una mala pasada. Uno piensa que le debes mucho a todos, y está bien, pero a la vez está mal porque creo que tienes que ser un poco egoísta en ese sentido, creo que tienes que pensar un poco más en ti y en que juegas para ti. Entonces, al final, es la manera de gestionarlo, pensar solamente en tu tenis, y obviamente después cuando acaba el partido, lo disfruto”, comentó.
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Actualmente, el peruano tiene como siguiente gran objetivo ingresar por primera vez al Top 30 del ranking ATP, una meta que considera completamente alcanzable si mantiene la regularidad mostrada durante esta temporada.
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