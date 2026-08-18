Rodrigo González afirma que Ethel y Gisela habrían exigido condiciones para participar en la Teletón: “No ha contado la versión completa”

Rodrigo González afirmó en Amor y Fuego que Ethel Pozo y Gisela Valcárcel habrían exigido condiciones para participar en la Teletón 2026.

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El conductor Rodrigo González salió al frente este lunes en su programa ‘Amor y Fuego’ con una versión que contradice el relato de Ethel Pozo sobre su exclusión de la Teletón 2026. El presentador sostuvo que Pozo y su madre, Gisela Valcárcel, habrían solicitado condiciones específicas en tiempos, espacios y preponderancia que la organización no aceptó.

Según ‘Peluchín’ ese sería el trasfondo real de una polémica que, a su juicio, la conductora ha manejado de forma parcial ante la opinión pública. Sus declaraciones encendieron el debate en redes sociales, donde la mayoría de los comentarios cuestionaron la falta de pruebas concretas en sus afirmaciones.

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La controversia estalló el domingo 16 de agosto, cuando Pozo publicó un comunicado en sus redes sociales para informar que América Televisión le había pedido a la dirección de la Teletón que no la incluyera como ancla de la jornada solidaria de este año.

Pozo atribuyó la decisión a declaraciones realizadas en su programa de streaming y a la incomodidad que, según le comunicaron, su presencia generaría entre algunos conductores de ‘América Hoy’. Al día siguiente, en ‘Sin más que decir’, amplió los detalles y calificó la situación de “injusticia”. La respuesta de González llegó este mismo lunes desde ‘Amor y Fuego’.

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González afirma que Pozo “edita la información” y señala condiciones no aceptadas

Para el conductor de ‘Amor y Fuego’, el comunicado de Ethel Pozo representa una versión recortada de lo que realmente ocurrió. “La fariselita, digna hija de su madre, edita la información como mejor le beneficia para victimizarse y hacerse la excluida cuando no ha contado la versión completa de las condiciones en tiempos, espacios y preponderancia que ellas demandaban y no han sido aceptadas”, afirmó González.

Sale a la luz la polémica. Rodrigo González revela que las exigencias de tiempo, espacio y preponderancia de Ethel Pozo y su madre, Gisela Valcárcel, no fueron aceptadas por la organización de la Teletón, siendo esta la verdadera razón de su ausencia. Video: TikTok @riclatorrez

El conductor no presentó documentación ni fuentes identificadas que respalden su afirmación sobre las supuestas condiciones, pero fue contundente al vincular el comunicado de Pozo con el resentimiento que, a su entender, persiste en la conductora tras su salida de América Televisión. “Saliste del canal, prescindieron de ti, continúan tu proyecto, era tu creación, era tu productora, era tu nombre y se sigue usando y siguen sin ti, sin tu productora y sin tu hija. Eso definitivamente te tiene que dejar un resentimiento”, sostuvo.

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González fue más allá y cuestionó la estrategia comunicacional de Pozo. A su juicio, la conductora convierte ese resentimiento en una herramienta para perjudicar al canal. “De ahí me voy y te voy a meter dinamita cada vez que puedo para hundirte, para arruinarte y para yo victimizarme jugando y manipulando la información a mi favor, creo que es algo que no se debe usar, pero ellas lo tienen como herramienta también hace mucho”, declaró el conductor de ‘Amor y Fuego’.

El correo de Gisela y el episodio con Ernesto Pimentel

En un segundo bloque de su programa, Rodrigo González amplió su cuestionamiento hacia Gisela Valcárcel y recordó un episodio que, según relató, lo afectó directamente. Sostuvo que Valcárcel habría intervenido para impedir que él participara en el programa del conductor Ernesto Pimentel, y que tiene prueba de ello.

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“Nosotros hemos sido testigos de eso. Cuando a nosotros nos quisieron invitar al programa de Ernesto Pimentel, la que nos bajó el dedo fue Gisela Valcárcel, y lo hizo a través de un correo con gripa de intermediario. Yo leí ese correo, yo lo leí. Lo leí, no me lo contaron, lo leí”, afirmó González, sin precisar la fecha ni el nombre del intermediario al que aludió.

El conductor usó ese episodio para construir un argumento de simetría: que las mismas prácticas que Pozo y Valcárcel denuncian hoy son las que ellas habrían ejercido en el pasado. “Ya te la cerraron a ti, algún día te tenía que tocar. El mundo da muchas vueltas”, señaló González.

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El conductor Rodrigo González recordó el momento en que Gisela Valcárcel le cerró las puertas en América Televisión, asegurando que leyó el correo donde lo vetaban. Ahora, señala que el karma le ha llegado a ella y a su hija, Ethel Pozo. Video: TikTok @riclatorrez

Desde esa misma perspectiva, González rechazó que la polémica por la Teletón sea leída como una injusticia hacia Pozo. Para el conductor, detrás del comunicado hay una disputa de egos con América Televisión que viene de antes.

“Ahora tú y tu hija quieren convertir esto en una lucha de egos y de revanchismo que tienen contra América Televisión porque no se salieron con la suya”, afirmó. González también cuestionó la ligereza con la que Pozo atribuyó la decisión a sus excompañeros de ‘América Hoy’. “Decir ‘me dijeron la gente vinculada que mis compañeras de América Hoy’... Se pasó de ligera”, declaró.

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La reacción del público: mayoría pide pruebas y defiende a Ethel

Las declaraciones de González generaron una reacción inmediata en redes sociales, donde los comentarios se dividieron, aunque con mayor peso hacia la defensa de Pozo y el cuestionamiento al conductor por la ausencia de evidencia concreta. La exigencia más repetida entre los usuarios fue directa: “Pruébalo” y “palabras, ¿dónde están las pruebas?”, escribieron varios seguidores, mientras otros apuntaron que González habló “del hígado” y que “se le nota la cólera”.

Parte del público fue aún más específica en su crítica. “Si ya le contaron el chisme, ¿por qué no lo cuenta completo? Por esto es que hace tiempo lo dejé de ver, solo dice una parte de lo que le cuentan y no muestra ningún tipo de prueba”, escribió un usuario, quien además comparó la situación con el estándar que González aplicaría a otros conductores. Otro comentario señaló que González “habla desde su odio” y que lo perciben como “un tipo lleno de rencor”.

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Una parte de los comentarios, sin embargo, respaldó la postura del conductor. “Las falsas seguidoras de Gisela lo atacan pero Rodrigo solo lanzó factos”, escribió un usuario. Otro afirmó: “Bien dicho Rodri, dijiste la verdad”. Algunos también apuntaron directamente contra Pozo: “Esa Ethel es una joya, ella no es dueña de Teletón y que deje espacio a otros, ellas nunca dejan que otro lo haga”.

Ethel Pozo publica un comunicado sobre su exclusión de Teletón 2026 por decisión de América TV, debido a comentarios que generarían incomodidad.

El intercambio en redes dejó en evidencia que el caso divide a la audiencia, aunque la demanda de pruebas fue el denominador común de quienes cuestionaron a González.

Una polémica que suma voces y versiones

La exclusión de Ethel Pozo de la Teletón 2026 desató en pocas horas una cadena de reacciones desde distintos frentes. La conductora Janet Barboza, señalada indirectamente como una de las personas cuya incomodidad habría motivado la decisión, publicó un comunicado en el que negó haber pedido la exclusión de Pozo.

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“Yo no he pedido, sugerido ni gestionado que ninguna persona sea retirada o deje de participar en la Teletón. Nunca he solicitado que se vete o excluya a nadie de un espacio de trabajo o de un evento, y tampoco tengo el poder ni la facultad para tomar decisiones de esa naturaleza”, indicó Barboza, quien además señaló que ni siquiera tiene confirmada su propia participación en el evento.

Ethel Pozo rompe su silencio y detalla los motivos detrás de su controversial exclusión de la Teletón. La conductora asegura que todo fue una injusticia, ya que nunca habló mal de América Televisión y su salida se basó en la supuesta incomodidad de sus excompañeros. Video: YouTube Q / Sin más que decir

Gisela Valcárcel, por su parte, respaldó públicamente a su hija a través de redes sociales. “Hija, amo el valor que tienes para enfrentar con la verdad las cosas que pueden suceder, cosas como estas, más allá de llevarnos al enfrentamiento, nos siguen uniendo a miles y miles de peruanos que necesitan ayuda. Teletón sigue vivo en nuestros corazones”, escribió la conductora. Según dejó entrever Pozo en ‘Sin más que decir’, Valcárcel también prepara un pronunciamiento propio sobre el caso, lo que abre la posibilidad de que ella también quede fuera de la jornada.

América Televisión, por su parte, no emitió un pronunciamiento oficial sobre las declaraciones de Pozo y optó por limitar los comentarios en algunas de sus publicaciones de Instagram vinculadas a la Teletón. La jornada solidaria está prevista parel 11 y 12 de septiembre de 2026.