Ignacio Buse extiende su estadía en Londres: debutó con triunfo en dobles de Wimbledon 2026 junto a Marco Trungelliti

Ignacio Buse y Marco Trungelliti avanzan a la segunda ronda de dobles de Wimbledon 2026. Crédito: Instagram Federación Peruana de Tenis.

Ignacio Buse continúa escribiendo una semana inolvidable en Wimbledon 2026. Luego de haber conseguido la primera victoria de su carrera en el cuadro principal de un Grand Slam en la modalidad de individuales, el tenista peruano también tuvo un estreno exitoso en dobles, donde hizo dupla con el experimentado argentino Marco Trungelliti para instalarse en la segunda ronda del tercer Grand Slam de la temporada.

El binomio sudamericano protagonizó un exigente compromiso frente al indio Anirudh Chandrasekar (92° del ranking ATP de dobles) y al japonés Takero Yuzuki (88°), imponiéndose por 6-4, 6-7(3) y 7-6(7) en poco más de dos horas de juego sobre el césped del All England Lawn Tennis Club.

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Fue un encuentro de alto nivel en el que Buse y Trungelliti supieron mantener la calma en los momentos más delicados. Tras adjudicarse el primer parcial gracias a un quiebre oportuno, vieron cómo sus rivales igualaban el marcador al imponerse en el ‘tie break’ del segundo set. Sin embargo, lejos de perder confianza, respondieron con personalidad en el parcial decisivo.

Ignacio Buse durante su partido de segunda ronda ante el estadounidense Jenson Brooksby. Crédito: REUTERS/Jaimi Joy

El tercer set fue extremadamente parejo y ninguno de los dos equipos logró sacar ventajas durante el desarrollo. Finalmente, todo se resolvió en un dramático ‘tie break’, donde la dupla sudamericana mostró sangre fría para cerrar el partido y celebrar su primera victoria como compañeros en la ’Catedral del Tenis’.

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Uno de los aspectos más destacados del triunfo fue la solidez con la que protegieron su servicio. A lo largo de todo el compromiso, Buse y Trungelliti no concedieron un solo break point, una estadística que refleja el enorme nivel mostrado con el saque y la buena coordinación que alcanzaron pese a tratarse de una pareja formada específicamente para este torneo.

El resultado también tendrá un impacto positivo en el ranking. Gracias a este triunfo, el peruano sumó 90 puntos, suficientes para reaparecer en la clasificación ATP de dobles. De acuerdo con el Live Tennis Ranking (LTR), ascenderá aproximadamente hasta el puesto 570 del mundo, un avance importante para seguir construyendo una mejor posición también en esta especialidad.

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Ignacio Buse va camino a romper todos los récords habidos y por haber del tenis peruano. Crédito: Matt Fitzgerald.

Ahora, el reto será mucho mayor. En la segunda ronda, Buse y Trungelliti se medirán con los undécimos sembrados del torneo, el portugués Francisco Cabral (25° del mundo en dobles) y el austríaco Lucas Miedler (24°), una pareja consolidada que parte como favorita, aunque el estreno de los sudamericanos invita a pensar en un partido muy competitivo.

17 años después

Más allá de la clasificación, el triunfo de Ignacio Buse representa un hito para el tenis peruano. El joven de 21 años rompió una sequía de 17 años sin victorias nacionales en un cuadro principal de dobles de un Grand Slam.

El último peruano que había logrado un triunfo en esta modalidad fue Luis Horna durante Roland Garros 2009. Desde entonces, ningún representante nacional había conseguido superar la primera ronda del cuadro de dobles en uno de los cuatro torneos más importantes del circuito.

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Luis Horna y Ignacio Buse durante la serie de Copa Davis ante Portugal. Crédito: Tenis al Máximo

La estadística adquiere aún más relevancia al tratarse de Wimbledon. Buse se convirtió en el primer peruano en ganar un partido de dobles sobre el césped del All England Lawn Tennis Club desde precisamente ’Lucho’ Horna en la edición de 2008. Curiosamente, el extenista nacional es hoy el capitán del equipo peruano de Copa Davis y ha seguido de cerca la evolución del joven limeño.

Con este nuevo éxito, Buse sigue haciendo historia en Wimbledon 2026. Después de celebrar la primera victoria de su carrera en el cuadro principal de un Grand Slam en individuales, ahora también estrenó su palmarés en dobles, confirmando el gran momento que atraviesa y ampliando una campaña que ya es la más importante de su todavía joven trayectoria profesional.

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