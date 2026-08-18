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Sheyla Rojas viaja a España y comparte su emotivo reencuentro con su hijo Antoñito tras su ruptura con Sir Winston

La influencer peruana mostró en redes su visita a Europa para pasar tiempo con su hijo de 13 años, en un momento personal distinto y con una escena familiar que enterneció a sus seguidores

La modelo Sheyla Rojas viajó a España para un esperado reencuentro con su hijo Antoñito. En el video se aprecian los tiernos momentos que comparten madre e hijo, así como la buena relación que mantiene con la familia de su expareja, Antonio Pavón. Video: América TV / América Espectáculos
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Meses después de cerrar una relación de casi cinco años con el empresario mexicano conocido como Sir Winston, Sheyla Rojas tomó un vuelo a España para algo que, según ella misma contó, tiene prioridad sobre cualquier otra cosa: ver a su hijo. La popular exchica reality publicó en sus redes sociales un video junto al menor, Antoñito, de 13 años, con una frase que resumió el reencuentro: “Con mi muñeco”.

Las imágenes, difundidas en la cuenta oficial de Instagram de la modelo, mostraron a madre e hijo en una piscina durante un día caluroso. Rojas grabó al adolescente en distintos momentos de la jornada y el menor le dio varios besos a la cámara. Sus seguidores respondieron con mensajes de afecto y felicitaciones por el tiempo que la modelo se tomó para viajar hasta Europa.

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Antoñito supera condición médica y puede movilizarse por su cuenta

El reencuentro tuvo una dimensión adicional: Rojas viajó también para conocer de cerca el estado de salud de su hijo, quien nació con artrogriposis múltiple congénita, una condición que afectaba la movilidad de sus extremidades. El avance del menor ha sido notable: Antoñito ya puede desplazarse por su cuenta, un logro que la familia celebra.

El joven vive en España bajo el cuidado de su padre, el torero Antonio Pavón, y la pareja de este, Joi Sánchez. Las publicaciones de Rojas durante su visita dejaron ver la relación cordial que mantiene con ambos, con momentos de camaradería que sus seguidores pudieron seguir a través de sus redes.

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La modelo y exchica reality compartió con sus seguidores un video donde aparece junto a su hijo Antoñito, fruto de la relación que tuvo con Antonio Pavón. Sheyla Rojas se encuentra de visita en España tras terminar su relación con Sir Winston y se luce junto a su joven hijo. Video: TikTok Sheyla Rojas

Según contó la propia Rojas en el podcast de Magaly Medina, ella viaja a visitar a Antoñito tres veces al año. El adolescente, según la modelo, tiene claro que quiere seguir viviendo en España. “Me dijo ‘me gusta Guadalajara, pero me encanta España’. Antoñito siempre ha sido claro con sus cosas, cuando me dijo eso yo ya sabía que era imposible que quiera venir porque cuando ha venido se quedaba conmigo, pero no tenía amigos, y yo no tenía familia”, declaró Rojas en ese espacio.

La modelo también reveló que en una ocasión compró pasajes para que el menor pasara la Navidad con ella, pero el joven se negó a viajar. “Los pasajes estaban comprados y dijo ‘no, no voy’. Fue complicado porque fue feo para mí”, admitió Rojas, quien luego entendió la decisión de su hijo. “Después lo entiendo porque en México estamos lejos de la familia y él es muy familiar”, agregó.

Por qué terminó con Sir Winston y qué dijo sobre el fin de su relación

El viaje a España se produjo semanas después de que Rojas confirmara públicamente su ruptura con Sir Winston, cuyo nombre real es Luis Miguel Galarza Muro. La separación puso fin a un vínculo de casi cinco años. En el podcast de Magaly Medina, la modelo fue directa sobre las razones que la llevaron a tomar esa decisión.

“Íbamos cinco años de relación y en vez de avanzar estábamos retrocediendo. Llegó un punto en el que no me sentía cómoda y él sí se sentía cómodo”, declaró Rojas ante Medina. La influencer señaló que la relación llegó a un punto de quiebre cuando sus proyectos personales y los de su expareja dejaron de coincidir. Uno de sus deseos era formar una familia, pero consideró que ambos ya no apuntaban al mismo objetivo.

Diptych de una mujer y un adolescente al aire libre. La mujer usa un top rosa. El adolescente tiene una banda de censura sobre sus ojos en ambas imágenes
Sheyla Rojas viajó a España para reencontrarse con su hijo Antoñito tras su ruptura con Sir Winston.

Yo aguanté bastante, pero llega un punto en el que dices: ni él está alineado con lo que quiero y de repente yo no estoy alineada en lo que él quiere”, sentenció. La modelo también mencionó episodios de infidelidad durante la relación, aunque prefirió no profundizar en los detalles. “Me fui desilusionando, yo creo que fue la palabra”, afirmó.

Un familiar de Rojas reveló en el podcast ‘Chimi Churri’ que Sir Winston habría dejado a la modelo sin recursos económicos tras la ruptura, y que ella regresó al Perú con pocos medios y recurrió a canjes para realizarse algunos arreglos personales. Según esa misma fuente, Rojas habría destinado sus ahorros al tratamiento médico de Antoñito.

Joaquín Ramírez, el excongresista que aparece en su nueva etapa

Tras confirmar su soltería, Rojas fue vinculada con el excongresista Joaquín Ramírez, exsecretario general de Fuerza Popular, quien está investigado por lavado de activos y fraude. Las primeras imágenes de ambos juntos las difundió el programa ‘Amor y fuego’, que los mostró en un almuerzo en Cajamarca acompañados por una tercera persona.

La modelo no esquivó el tema. En el streaming ‘Sin + Que Decir’, conducido por María Pía Copello, Rojas confirmó que están en “saliditas” y dejó en claro que, aunque no hay una relación formal, sí existe exclusividad. “Yo como que si salgo con alguien es con esa persona nada más”, señaló. Cuando le preguntaron si no era muy pronto para conocer a alguien nuevo, Rojas respondió que para ella el tiempo con Sir Winston ya se sentía lejano: “Ya perdí la cuenta, para mí fue como mucho”, sostuvo.

En una reveladora entrevista con Magaly Medina, Sheyla Rojas habla sobre la decisión de su hijo Antoñito de preferir vivir en España y cómo manejó que no quisiera pasar una Navidad con ella en México. Video: YouTube Magaly Medina Podcast

En el podcast de Magaly Medina, la modelo fue más explícita sobre lo que la convenció de darle una oportunidad a Ramírez. “Súper decidido. Así hombres no hay tantos, estaba disponible, decidido, seguro. Y la vida es una. Me llevo bien con él, es trabajador, es un hombre que puedes conversar. Lo había tratado como amigo y me parece súper sencillo. Y dije hay que intentarlo. El que no arriesga, no gana”, afirmó ante Medina.

Cuando la conductora le comentó la rapidez con la que había pasado de una relación a otra, Rojas no se incomodó. Adoptó la observación con humor y respondió: “A rey muerto, rey puesto. Obvio”. Agregó que con su expareja ya no estaba enamorada “para nada”, lo que, según ella, facilitó el proceso.

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