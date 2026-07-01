“Héctor Cúper no está contento”, la tajante postura del DT tras salidas de Universitario previo al Torneo Clausura 2026

Se pudo conocer que el DT no estaría a gusto con las decisiones de la directiva de la 'U'. (Desmarcados)

La salida de José Carabalí generó un fuerte impacto en la interna de Universitario de Deportes, que ahora enfrenta una reestructuración obligada en su plantel. El traspaso del lateral izquierdo a LDU de Quito no solo representa una pérdida deportiva, sino que también incrementa la presión sobre la directiva para encontrar refuerzos en puestos clave.

La partida del ecuatoriano dejó en evidencia la fragilidad de la estructura actual, en especial por la falta de definiciones para cubrir la zona del mediocampo. Hasta el momento, la dirigencia no ha logrado concretar la llegada de un volante de contención, una gestión que se vuelve prioritaria a pocas semanas del inicio del Torneo Clausura 2026.

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En este contexto, la situación ha comenzado a generar tensiones en el cuerpo técnico. Se supo que Héctor Cúper no estaría conforme con las decisiones adoptadas por la directiva en Ate, dada la urgencia de reforzar posiciones que considera fundamentales para el funcionamiento del equipo.

El técnico argentino ha solicitado un '6' aunque la directiva de la 'U' tiene que invertir para reforzar el plantel. (Video: Linkeados / Modo Fútbol)

“Héctor Cúper no está contento”

Se pudo conocer que el entrenador argentino observa con preocupación el avance de la pretemporada sin incorporaciones que puedan suplir las ausencias y fortalecer el grupo. El DT estaría incómodo porque todavía no se concreta la llegada del volante extranjero y más la salida de José Carabalí, dificulta su trabajo de cara al inicio del Clausura.

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“A mí me dicen que no está muy contento con toda esta situación. A mí lo que me alcanzan es que no está contento con cómo se están presentando las cosas en Universitario de Deportes. No voy a decir que se le ha colmado la paciencia, pero yo entiendo que él tenía algunas preferencias en cuanto a algunos nombres para ciertas posiciones. Bueno, desestimaron esas opciones. La ‘U’ no avanzó con estas opciones que estaban sobre la mesa. Se presentó un problema, se presentó otro problema. Él ya quería tener el plantel completo para una fecha y entiendo que esa fecha hace rato que pasó“, informó Mauricio Loret de Mola en el programa ‘Desmarcados’.

Héctor Cúper registra dos empates en lo que va su era en Universitario de Deportes.

¿Por qué no está Gianluca Lapadula en los entrenamientos de Universitario?

El ‘Bambino’ es uno de los ausentes en los trabajos de la ‘U’, y eso encendió las alarmas. Sin embargo, se informó que Gianluca Lapadula viajó a Italia para resolver temas personales, así comentó Gustavo Peralta. También precisó que eso ya estaba planificado desde antes que firmara por los ‘cremas’ y contó con la aprobación de Héctor Cúper.

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El periodista deportivo fue enfático en mencionar que el DT está sorprendido con el italo-peruano por su estado físico. Lo tiene bien considerado y será una pieza clave en el ataque ‘merengue’ en el Torneo Clausura 2026.

Se reveló el número que usará Gianluca Lapadula en Universitario: ¿Llevará la ‘9′?

¿Cuándo juega Universitario con Sport Boys en amistoso?

Luego de medirse en un amistoso ante Atlético Grau, Universitario de Deportes ya tiene programada su próxima prueba: el sábado 4 de julio enfrentará a Sport Boys a partir de las 09:30 en Campo Mar U. Esta serie de encuentros forma parte de la preparación previa al Torneo Clausura 2026 y representa una oportunidad clave para ajustar detalles en el funcionamiento colectivo.

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El cuerpo técnico encabezado por Héctor Cúper utilizará estos partidos para observar el rendimiento de todo el plantel. El objetivo es afianzar la idea táctica y definir las variantes que podrían emplearse cuando vuelva la competencia oficial. Así, cada amistoso se transforma en un espacio de análisis y evaluación destinado a pulir la estrategia y consolidar alternativas en cada línea.