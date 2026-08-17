Lluvias en Lima: suspenden clases presenciales este 17 de agosto en Villa María del Triunfo, VES y San Juan de Miraflores

La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana dispuso que las instituciones educativas ubicadas en zonas afectadas de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores desarrollen sus clases de manera virtual este lunes 17 de agosto. Facebook.

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Último minuto. La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) dispuso la suspensión de las clases presenciales para este lunes 17 de agosto de 2026 en las instituciones educativas ubicadas en las zonas afectadas por las intensas lluvias registradas durante las últimas horas en Lima Sur.

Como medida preventiva, los estudiantes de los sectores comprendidos en esta disposición deberán desarrollar sus actividades educativas de manera virtual. La decisión fue comunicada durante la noche del domingo 16 de agosto y responde a la necesidad de proteger la integridad de la comunidad educativa frente a las condiciones generadas por las precipitaciones.

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La disposición alcanza específicamente a las instituciones educativas ubicadas en las zonas afectadas de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, tres distritos de Lima Sur donde las lluvias han generado preocupación entre vecinos y familias.

Clases virtuales este lunes 17 de agosto: estos son los distritos afectados por las lluvias. Captura: Video Facebook.

DRELM suspende clases presenciales por fuertes lluvias en Lima Sur

De acuerdo con el Comunicado N.° 05-2026-DRELM, emitido por la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana en coordinación con las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), la medida busca priorizar la seguridad de estudiantes, docentes y trabajadores de los colegios ante las condiciones climáticas registradas en las últimas horas.

Clases virtuales este lunes 17 de agosto: estos son los distritos afectados por las lluvias. Captura: Video Facebook.

El comunicado señala que, ante las intensas lluvias registradas y las afectaciones ocasionadas en diversos sectores de Lima Sur, se ha considerado necesario adoptar medidas preventivas para evitar que los estudiantes tengan que desplazarse hacia sus centros educativos en medio de las condiciones adversas.

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Así, las instituciones educativas ubicadas en las zonas afectadas de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores no desarrollarán clases presenciales durante la jornada de este lunes 17 de agosto. En su lugar, las actividades educativas continuarán mediante la modalidad virtual, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio educativo sin exponer innecesariamente a la comunidad escolar.

Clases virtuales este lunes 17 de agosto: estos son los distritos afectados por las lluvias. Captura: Video Facebook.

¿En qué distritos se suspenden las clases presenciales este lunes 17 de agosto?

La disposición de la DRELM comprende las instituciones educativas ubicadas en las zonas afectadas de tres distritos de Lima Sur: Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores.

Esto significa que no se trata de una suspensión general de clases presenciales para todos los colegios de Lima Metropolitana. La medida está dirigida a los centros educativos que se encuentran dentro de las zonas afectadas señaladas por la autoridad educativa.

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Clases virtuales este lunes 17 de agosto: estos son los distritos afectados por las lluvias. Captura: Video Facebook.

Para las familias de estos sectores, la principal modificación será que los estudiantes deberán continuar con sus actividades académicas desde casa, de acuerdo con las indicaciones y mecanismos de comunicación establecidos por cada institución educativa.

La DRELM hizo énfasis en que la medida responde a un criterio de prevención y protección. El objetivo es reducir los riesgos asociados al traslado de la comunidad educativa en momentos en que las condiciones meteorológicas y las vías de acceso pueden presentar dificultades.

Clases virtuales este lunes 17 de agosto: estos son los distritos afectados por las lluvias. Captura: Video Facebook.

Clases serán virtuales y la medida regirá solo este lunes

Uno de los puntos centrales del comunicado es que la disposición tendrá vigencia únicamente durante el lunes 17 de agosto de 2026. Por el momento, la autoridad educativa no ha anunciado una suspensión prolongada de las actividades presenciales.

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La DRELM precisó que las condiciones continuarán siendo evaluadas y que la situación será monitoreada durante la jornada. De acuerdo con el comunicado, cualquier actualización será informada oportunamente mediante los canales oficiales de comunicación.

Por ello, las familias de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador deberán permanecer atentas a las comunicaciones de sus respectivas instituciones educativas y de las autoridades educativas, particularmente si las condiciones climáticas presentan nuevos cambios.

Clases virtuales este lunes 17 de agosto: estos son los distritos afectados por las lluvias. Captura: Video Facebook.

DRELM activa sistema de alerta por lluvias y desagües colapsados

Durante la supervisión, González Torres explicó que la DRELM y las UGEL activaron sus mecanismos de alerta debido a las consecuencias que vienen dejando las precipitaciones en diferentes zonas de Lima.

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“Hemos activado el sistema de alerta de la DREL y de todas las UGEL en este momento, porque las lloviznas están generando un problema”, señaló el funcionario al evaluar la situación en Villa María del Triunfo.

El director regional explicó que el problema se extiende por varios sectores y que no se trata únicamente de un punto específico donde se haya producido una acumulación de agua. Según detalló, existen desagües colapsados en Villa María del Triunfo y en la parte de San Juan de Miraflores, situación que está afectando las inmediaciones de instituciones educativas.

“Como vemos, aquí hay un desagüe, hay desagües colapsados en todo Villa María y la parte de San Juan de Miraflores”, sostuvo Cornelio González Torres.

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Clases virtuales este lunes 17 de agosto: estos son los distritos afectados por las lluvias. Captura: Video Facebook.

¿Qué deben hacer los padres de familia este lunes?

Ante la suspensión de las clases presenciales, los padres y apoderados de estudiantes de las zonas comprendidas en la medida deberán verificar las indicaciones proporcionadas por el colegio. Las actividades no quedan suspendidas como servicio educativo, sino que cambian temporalmente de modalidad presencial a virtual.

Por ello, es importante que las familias revisen los canales de comunicación utilizados habitualmente por las instituciones educativas, como grupos informativos, plataformas digitales u otros medios oficiales, para conocer los horarios y actividades programadas.

Clases virtuales este lunes 17 de agosto: estos son los distritos afectados por las lluvias. Captura: Video Facebook.

DRELM evaluará las condiciones y comunicará nuevas disposiciones

La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana informó que la medida responde al colapso de sistemas de desagüe y a las dificultades de transitabilidad registradas en las zonas mencionadas. Estos factores fueron considerados dentro de la evaluación realizada por las autoridades para determinar la suspensión de la presencialidad.

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El comunicado oficial señala que la disposición se mantendrá únicamente por este día, mientras se evalúan las condiciones y se monitorea la situación.

Clases virtuales este lunes 17 de agosto: estos son los distritos afectados por las lluvias. Captura: Video Facebook.