Alcalde Francis Allison se enfrenta a la MML y derriba cámaras con las que “ponían multas” en la Costa Verde

Francis Allison ordenó retirar una cámara de control en la Costa Verde y abrió un cruce con la Municipalidad Metropolitana de Lima. (Andina)

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Una cámara de control instalada en la Costa Verde fue retirada por orden del alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, provocando un fuerte cruce con la Municipalidad Metropolitana de Lima

El 15 de agosto, el alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, intervino en la Costa Verde para retirar una cámara que, según su versión, había sido instalada por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) sin el consentimiento del municipio distrital.

La acción fue difundida en redes sociales desde la página oficial de Allison, donde el alcalde acusó a la MML de colocar cámaras “a espaldas” de la gestión local con el único fin de imponer multas a los conductores que transitan por la zona.

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“Fuimos muy claros con dicho municipio en que no íbamos a permitir que pongan más cámaras para poner multas a quienes manejan por Magdalena del Mar”, aseguró Allison en un video publicado en su página de Facebook.

El alcalde de Magdalena del Mar afirmó que la MML instaló la cámara sin consentimiento del municipio distrital y sin aviso a los conductores. (América TV)

El alcalde sostuvo que la cámara fue instalada sin la correspondiente señalización ni aviso a los conductores, lo cual, en su opinión, vulnera derechos y procedimientos. “Eso es ilegal”, enfatizó Allison en el mismo video.

El mensaje de Francis Allison incluyó críticas directas a la administración de la Municipalidad Metropolitana de Lima. “Pepe el vivo se cree la Municipalidad de Lima”, afirmó el alcalde, quien además sostuvo que las multas se imponen “de manera arbitraria y abusiva, sin marcha blanca y sin señalética”. En el material audiovisual, cerró su intervención ante los vecinos con la frase: “Muerto el perro, muerta la rabia. Orden sí, abuso no”.

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Posición de la Municipalidad de Lima

La Municipalidad de Lima respondió de inmediato mediante un comunicado oficial, en el que informó que el equipo afectado es propiedad de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. (EMAPE S.A.), instalado en enero de 2025 con el objetivo de realizar estudios y mediciones de velocidad en la vía.

La MML aseguró que la cámara de la Costa Verde tenía una función técnica para identificar riesgos y reducir accidentes en la vía. (Andina)

Según la MML, el dispositivo busca generar información técnica para identificar riesgos, adoptar medidas de seguridad vial y contribuir a la reducción de accidentes en la Costa Verde.

La comuna limeña precisó que, de acuerdo con las imágenes difundidas, Francis Allison Oyague, quien además es candidato a la alcaldía de Lima, habría dañado el equipo sin autorización. Asimismo, la MML señaló que, según la Resolución de Alcaldía n.° 103-2026-A-MDMM, el alcalde Allison se encontraba oficialmente de vacaciones los días 1, 14 y 15 de agosto de 2026, fechas que incluyen el día de la intervención.

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Defensa del patrimonio público

El comunicado difundido por la MML subrayó que el equipo retirado tenía una función técnica prioritaria para la seguridad vial. “Este equipo estaba destinado a realizar estudios y mediciones de velocidad en la vía, con el objetivo de generar información técnica que permita identificar situaciones de riesgo, adoptar medidas de seguridad vial y contribuir a la reducción de los índices de accidentabilidad en esta importante vía de la ciudad”, mencionó.

La institución expresó su rechazo frente a cualquier manipulación o retiro no autorizado de bienes públicos y recordó que ningún ciudadano puede disponer unilateralmente de equipos que forman parte del patrimonio público. “Los bienes públicos se respetan y ninguna persona puede utilizarlos, retirarlos o afectarlos unilateralmente en perjuicio del interés público y de la seguridad de los ciudadanos”, enfatizó el comunicado oficial.

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La comuna limeña señaló que Francis Allison, candidato a la alcaldía de Lima, habría dañado el equipo sin autorización.

Acciones legales

La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. (EMAPE S.A.) anunció el inicio de acciones legales y penales contra quienes resulten responsables de la presunta afectación y retiro no autorizado de bienes públicos.

Según la MML, se pondrá a disposición de las autoridades competentes toda la evidencia disponible, incluyendo el video que circula en redes sociales y que registra la intervención del alcalde Allison.

Además, la Municipalidad de Lima reiteró su compromiso con la protección de los bienes públicos y la seguridad vial de los ciudadanos que transitan por la Costa Verde. La institución destacó que las investigaciones buscarán determinar las responsabilidades conforme a ley.

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El incidente ocurre en un contexto donde Francis Allison no solo ejerce como alcalde de Magdalena del Mar, sino que también figura como candidato a la alcaldía de Lima. El cruce de declaraciones entre el gobierno distrital y la administración metropolitana refleja la tensión por el control y la gestión de la seguridad vial en una de las vías más transitadas de la capital peruana.

Mientras que la Municipalidad Metropolitana de Lima insiste en la necesidad de contar con instrumentos tecnológicos para la prevención de accidentes, el alcalde Allison sostiene que el verdadero objetivo de las cámaras es la imposición de multas, lo que, según su perspectiva, afecta directamente a los conductores sin la debida transparencia ni información previa.

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