Refugio para perros abandonados en la UNALM es demolido: crece la polémica entre activistas y autoridades

La demolición de un albergue temporal de perros abandonados al interior de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) desencadenó una controversia entre la agrupación de voluntarios Huellas Molineras y las autoridades universitaria. Foto referencial REUTERS/Claudia Morales

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La demolición de un albergue temporal de perros abandonados al interior de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) desencadenó una controversia entre la agrupación de voluntarios Huellas Molineras y las autoridades universitarias. El episodio, ocurrido en agosto, generó cuestionamientos por la forma en que se retiró a los animales y por la presunta falta de alternativas para su reubicación. La universidad sostiene que actuó por razones de salubridad y seguridad, mientras que los activistas exigen respuestas por el destino de los animales y el futuro de su labor social.

El colectivo Huellas Molineras opera desde hace más de una década en la UNALM, donde instaló el llamado “corral grande”, una estructura que sirvió como refugio temporal para perros sin hogar. De acuerdo con la versión difundida por la organización y recogida por La República, la demolición se llevó a cabo sin aviso previo y sin un plan de reubicación para los animales, lo que puso en riesgo la integridad de los canes y de los recursos utilizados para su cuidado.

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Imágenes divulgadas por estudiantes y voluntarios mostraron parte de la estructura derruida y el retiro de enseres y alimentos. Durante el procedimiento, una representante de Huellas Molineras reclamó: “¿Cómo lo vamos a registrar si todo en mayoría está llevándose el carro?”. Desde la administración universitaria, la respuesta fue: “No me haga un teatro, por favor”. Estas declaraciones alimentaron el malestar entre quienes impulsan la protección animal en el campus.

La demolición de un albergue temporal de perros abandonados al interior de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) desencadenó una controversia entre la agrupación de voluntarios Huellas Molineras y las autoridades universitaria. Foto referencial REUTERS/Claudia Morales

El origen del refugio y la labor de Huellas Molineras

La agrupación Huellas Molineras detalla que el espacio demolido no fue otorgado por la universidad como un refugio formal, sino que se acondicionó por iniciativa de estudiantes, egresados y familias. En 2012, ese espacio funcionaba como botadero de basura y desmonte. A partir de labores voluntarias, se convirtió en un lugar de resguardo temporal para perros, mientras se buscaban familias adoptantes.

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La organización sostiene que su trabajo comenzó a fines de 2011 como respuesta al abandono de animales dentro del campus. En ese periodo, lograron la adopción responsable de más de 100 perros y mantuvieron campañas de esterilización para gatos, financiando las actividades con recursos propios.

El conflicto por la demolición y el traslado de los animales

Según la versión de Huellas Molineras, los voluntarios no se opusieron a las obras de infraestructura en la UNALM, pero exigieron alternativas claras antes de retirar a los perros. “Estamos a favor de que la universidad siga avanzando, construyendo. Solamente pedíamos que nos escuchen, que nos respondan las cartas, que nos reubiquen”, explicó una representante durante el reclamo.

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La controversia se agudizó tras una reunión efectuada el 12 de agosto. El colectivo denunció que la administración universitaria no atendió a tiempo sus solicitudes de diálogo ni sus propuestas para el bienestar de los animales. Además, negó haber aceptado el plazo de dos meses para el retiro de los perros, como sostiene la universidad.

Un perro reposa sobre la vereda luego de haber sido maltratado y abandonado (Imagen Ilustrativa Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La postura de la universidad y las condiciones del refugio

En su comunicado oficial del 14 de agosto, la UNALM argumentó que el espacio intervenido presentaba condiciones insalubres y que la situación de los perros era motivo de preocupación. Según la universidad, se realizaron reuniones con Huellas Molineras y se planteó la posibilidad de trasladar a los animales a espacios con mejores condiciones, siempre dentro de la institución.

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La administración indicó que había pasado más de cinco meses desde el plazo inicial para el retiro de los canes, pero los animales seguían en el campus. Además, mencionó que la Policía Nacional constató las condiciones del lugar y que, incluso, se recibieron alertas sobre consumo de alcohol y estupefacientes en la zona donde permanecían los perros.

Un perro de pelaje blanco y marrón yace sobre el asfalto de una calle; sus patas delanteras sucias se aprecian en primer plano junto a una hoja seca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Disputa por el destino de los perros y las adopciones recientes

Uno de los puntos más tensos fue el destino de los cinco perros que aún permanecían en el refugio. La UNALM afirmó que voluntarios retiraron a dos animales sin coordinación y que después se produjo otro intento similar durante la madrugada. Finalmente, otros tres perros fueron retirados por integrantes de Huellas Molineras, y la universidad señaló que actualmente desconoce su paradero.

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La agrupación respondió que la decisión de sacar a los perros se tomó para evitar que fueran trasladados de forma unilateral y sin garantías de seguimiento. “Lo hicimos porque nos importa sus vidas”, señaló el colectivo en un comunicado.

En los últimos dos meses, según la organización, siete perros encontraron hogares adoptivos. “Son siete perros menos en la UNALM”, resaltó la agrupación, que también mantiene su labor de esterilización y cuidado de animales en el campus.