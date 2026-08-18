Hallazgo en Miraflores: un entierro ritual aparece junto al cierre de un canal ceremonial en la Huaca Pucllana

Una vista aérea documenta un sitio de excavación arqueológica, con estructuras de ladrillos de adobe y formaciones delimitadas por pequeñas piedras en un terreno de tierra. (Miraflores: Nuevos restos hallados en la Huaca Pucllana que corresponderían a la cultura Lima)

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Un equipo de arqueólogos descubrió una posible ofrenda humana de más de 1.300 años de antigüedad en la Huaca Pucllana, ubicada en el distrito de Miraflores, en Lima. Los trabajos, realizados durante la temporada 2026, permitieron recuperar los restos de un individuo adulto asociado al cierre ritual de un canal subterráneo vinculado a un antiguo pozo ceremonial. El hallazgo proporciona nuevas pistas sobre los ritos y la diversidad arquitectónica de la cultura Lima.

La responsable del equipo de excavación, Gladys Paz Flores, explicó que el contexto en el que fue encontrado el individuo permite reconstruir ceremonias practicadas por la sociedad Lima hace más de trece siglos.

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“El hallazgo de esta ofrenda humana, asociada a la clausura del canal ceremonial, ha sido uno de los momentos más significativos de esta investigación en esta temporada. Considero que este contexto aporta nuevas evidencias para comprender las prácticas rituales de la sociedad Lima y nos permite reconstruir ceremonias realizadas en Pucllana hace más de 1.300 años”, afirmó la arqueóloga.

Un sitio arqueológico en proceso de excavación muestra estructuras de adobe y acumulaciones de piedra, delimitado por líneas de cuadrícula. (Miraflores: Nuevos restos hallados en la Huaca Pucllana que corresponderían a la cultura Lima)

Un individuo orientado hacia la pirámide y el mar

Los restos humanos fueron hallados extendidos de norte a sur, apoyados sobre el lado izquierdo. El cráneo se encontraba con la mirada dirigida hacia la pirámide principal de la Huaca Pucllana y el mar, lo que sugiere una disposición intencional, vinculada al cierre ritual de la estructura. Este hallazgo refuerza la interpretación de que el espacio cumplía funciones ceremoniales de alto valor simbólico para la cultura Lima.

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El contexto arqueológico también reveló la presencia de diversos objetos relacionados con la ceremonia. Entre los materiales registrados se encuentran vasijas de cerámica, cuarzos blancos, restos de peces y conchas, así como huesos de camélidos y aves. De acuerdo con lo detallado, estos elementos evidencian la complejidad de los rituales practicados en la zona y la relación de los antiguos habitantes con el mar y otros entornos naturales.

Una escena ilustra un rito funerario donde personas depositan ofrendas alrededor de un esqueleto, con músicos interpretando melodías en un entorno ceremonial. (Miraflores: Nuevos restos hallados en la Huaca Pucllana que corresponderían a la cultura Lima)

Arquitectura singular en el pozo ceremonial

Uno de los aspectos destacados de la excavación corresponde a la arquitectura del pozo ceremonial. A diferencia de otras estructuras excavadas en la Huaca Pucllana, donde predominan los adobes de barro, este pozo fue construido con cantos rodados, una técnica poco común en el sitio. Esta variante arquitectónica permite comprender la diversidad de soluciones constructivas aplicadas por la cultura Lima y refuerza el carácter ritual del conjunto hallado.

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La asociación entre el pozo de cantos rodados, el canal subterráneo y la posible ofrenda humana añade un nuevo nivel de interpretación a las prácticas ceremoniales. La combinación de estos elementos refuerza la hipótesis de que el cierre del canal implicó un acto ritual complejo, que incluyó el depósito intencional del individuo y de los objetos hallados.

Un esqueleto humano parcial yace entre tierra y piedras en un sitio de excavación. (Miraflores: Nuevos restos hallados en la Huaca Pucllana que corresponderían a la cultura Lima)

Antecedentes de la investigación y materiales recuperados

Las investigaciones en este sector de la Huaca Pucllana comenzaron en 2020, cuando se intervino el pozo ceremonial. Desde entonces, los trabajos han permitido recuperar una amplia variedad de objetos empleados en las actividades rituales. Entre los hallazgos más relevantes destacan las vasijas de cerámica, los cuarzos blancos, los huesos de peces y conchas marinas, así como restos óseos de aves y camélidos.

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Uno de los elementos más singulares de la excavación corresponde a un cormorán, cuyos restos habrían sido utilizados para clausurar simbólicamente la boca del canal, reforzando la interpretación del sitio como espacio ceremonial. La presencia conjunta de estos materiales revela la compleja relación que los antiguos habitantes de Pucllana mantenían con el mar y sus recursos, así como la riqueza simbólica de los rituales realizados.

Un esqueleto humano completo yace en una tumba excavada en la tierra, con sus paredes revestidas de piedras y una estructura de mampostería superior. (Miraflores: Nuevos restos hallados en la Huaca Pucllana que corresponderían a la cultura Lima)

Próximos estudios antropológicos y perspectivas

Las primeras observaciones sobre la pelvis y la cresta occipital del individuo, identificado como el “Señor del Canal”, apuntan a que se trataría de un hombre adulto. No obstante, esta hipótesis deberá confirmarse mediante análisis especializados de antropología física.

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Los estudios posteriores buscarán determinar con precisión el sexo, la edad al momento de la muerte, posibles patologías, traumatismos y otras características biológicas del individuo. Estos datos permitirán profundizar en el conocimiento sobre las prácticas funerarias y el papel de las ofrendas humanas en la sociedad Lima.

Una excavación arqueológica expone restos humanos en una fosa rodeada de cantos rodados y tierra arenosa. (Miraflores: Nuevos restos hallados en la Huaca Pucllana que corresponderían a la cultura Lima)

“Este hallazgo nos acerca a una mejor comprensión de la complejidad ritual en la Huaca Pucllana y de la interacción de la cultura Lima con su entorno, especialmente con el mar”, concluyó Gladys Paz Flores, quien lidera el proyecto.