Universitario vs Alianza Lima: quien será la jueza principal de la revancha por las semifinales de la Liga Femenina 2026

La árbitra encabezará la terna para la revancha de semifinales del Apertura 2026 en el Estadio Monumental, con el cuadro íntimo arriba por la mínima tras el duelo de ida definido por Nisa Marquínez (Conar)

La semifinal de vuelta del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 entre Universitario de Deportes y Alianza Lima ya tiene designación arbitral. La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) eligió a Milagros Arruela como responsable principal del clásico que definirá al primer finalista del campeonato. El compromiso se disputará este sábado 4 de julio, a las 18:00 horas, en el Estadio Monumental, con Universitario como local y la obligación de revertir la serie.

Alianza Lima afrontará la revancha con ventaja tras el 1-0 obtenido en la ida. Aquel primer enfrentamiento se jugó el sábado 27 de junio y se resolvió por el tanto de Nisa Marquínez.

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En esa acción, la futbolista mostró un cartel con el mensaje: “Venezuela estamos contigo”, en un gesto que llamó la atención fuera del juego. La serie sigue abierta y el ganador avanzará a la final para medirse con el vencedor de la otra llave que forman Sporting Cristal y Atlético Andahuaylas.

Milagros Arruela y la terna completa del Universitario-Alianza

El clásico femenino entre Universitario y Alianza Lima ya tiene terna arbitral. Milagros Arruela dirigirá el duelo de vuelta en el Monumental, donde se conocerá al primer finalista. (Conar)

La CONAR confirmó que la terna para el clásico estará integrada por Diego Jaimes y Mariano Aquino como jueces asistentes. Miguel Díaz tendrá a su cargo la función de cuarto árbitro, mientras que Silvia Reyes trabajará como asesora del encuentro.

El duelo se realizará en el Estadio Monumental, escenario en el que Universitario buscará hacer pesar su condición de local para igualar el marcador global y pelear el pase a la definición del Apertura. Del otro lado, Alianza Lima intentará sostener la diferencia mínima lograda en el partido de ida, resultado que le permite administrar el trámite con un margen estrecho.

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En paralelo, la CONAR también asignó la conducción arbitral para la otra semifinal de vuelta: César García fue el elegido para Atlético Andahuaylas vs. Sporting Cristal, programado para este domingo a la 13:00 en Andahuaylas. Lo acompañarán Freddy Coronado y Frich Ortiz como asistentes; Aaron Galván será el cuarto árbitro y Raúl Ccamsaya se desempeñará como asesor arbitral.

Precios y cómo comprar boletos para el clásico

Los boletos para el clásico entre Universitario y Alianza Lima ya están disponibles. Revisa cuánto cuesta cada tribuna y dónde comprar las entradas para la semifinal del Apertura. (Liga Femenina)

Universitario inició la venta de entradas para el partido en el Monumental. Los boletos se ofrecen mediante el portal de Ticketmaster y los precios abarcan distintos sectores del estadio, desde tribunas populares hasta occidente.

Los valores informados son los siguientes:

Norte: S/ 5.00Oriente: S/ 12.00Occidente Central: S/ 30.00Occidente Lateral:S/ 30.00Experiencia Leonas: S/ 100.00Promo Familia Crema (4 entradas oriente): S/ 35.00

La organización indicó que el acceso es solo para hinchada local, condición establecida para este encuentro. Con ese marco, Universitario buscará el respaldo de su público en un partido decisivo, ya que el equipo necesita modificar el resultado de la ida para continuar en carrera hacia el título del Apertura 2026.

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El clásico femenino en el Monumental aparece como un punto de alta demanda en la agenda de la competición. Alianza Lima llega con la ventaja del primer compromiso, mientras que Universitario está obligado a voltear el marcador para sostener su aspiración de alcanzar la final.

Día, hora y canal TV de la semifinal de vuelta de la Liga Femenina 2026

El clásico femenino entre Universitario y Alianza Lima definirá al primer finalista del Apertura 2026. Consulta el horario oficial, el canal de transmisión y los detalles para seguir el partido. (Liga Femenina)

El partido Universitario vs. Alianza Lima se jugará este sábado 4 de julio a las 18:00 horas (Perú), en el Estadio Monumental. En otros países, el inicio fue informado así: 17:00 (México); 18:00 (Ecuador y Colombia); 19:00 (Venezuela, Bolivia, Estados Unidos y Chile); 20:00 (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay).

La transmisión en vivo estará disponible a través de Bicolor+, el canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol. La plataforma también emitirá el resto de las semifinales, con acceso por internet.

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La eliminatoria definirá al rival en la final del ganador de la otra serie, que disputan Atlético Andahuaylas y Sporting Cristal. En esa llave, el primer choque se programó para el domingo 28 de junio a las 15:15 horas, en el estadio Alberto Gallardo, ubicado en el distrito limeño de San Martín de Porres.