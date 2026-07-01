Buscan voluntarios en Surco para clasificar más de 200 toneladas de donaciones hacia Venezuela

Voluntarios organizan donaciones en cajas de cartón en puntos de acopio para damnificados por el terremoto en Venezuela. (Foto: Municipalidad de Surco)

El centro de acopio instalado en el Parque Voces por el Clima, en el distrito de Surco, lanzó un llamado urgente a la ciudadanía para reforzar las labores de organización de la ayuda humanitaria que será enviada a los afectados por los recientes terremotos en Venezuela. Aunque las donaciones continúan llegando, la principal necesidad ahora es contar con personas que colaboren en la clasificación y embalaje de los insumos.

Durante los últimos días, cientos de peruanos y venezolanos se han sumado a la campaña solidaria con la entrega de alimentos, medicinas, ropa y artículos de primera necesidad. El volumen de ayuda reunida ha incrementado el trabajo logístico dentro del centro de acopio, donde los voluntarios deben revisar, ordenar y preparar cada envío antes de su traslado.

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Los organizadores señalaron que cualquier persona que disponga de algunas horas puede apoyar en estas tareas, fundamentales para que los donativos lleguen de manera oportuna a las familias damnificadas. Además, resaltaron que la solidaridad demostrada por la ciudadanía ha permitido mantener activa la campaña desde los primeros días de la emergencia.

Volunteers and a Mexican rescuer help to find survivors in a collapsed building in Caraballeda, La Guaira state, Venezuela, on June 30, 2026, following the June 24 twin earthquakes. MIGUEL MEDINA/Pool via REUTERS

Donativos recolectados superan las 200 toneladas en el centro de acopio de Surco

Alfredo Flores, representante de la ONG Ciudadanía sin Fronteras, explicó que actualmente el apoyo más importante no consiste en recibir más productos, sino en fortalecer el equipo de voluntarios encargado de organizar los donativos.

“Este último fin de semana diversos peruanos y venezolanos han logrado reunir más de 200 toneladas de ayuda. Ya se envió un cargamento de 20 toneladas y otro de 10 toneladas”, declaró a Panamericana Televisión.

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Una de las voluntarias del Parque Voces por el Clima indicó que las labores más urgentes son la clasificación de medicamentos, prendas de vestir y alimentos para facilitar su distribución. También precisó que el centro requiere balanzas, materiales de embalaje, tijeras y cúteres para agilizar el proceso de preparación de los cargamentos.

Los organizadores recordaron que los artículos donados deben encontrarse en buen estado y, en el caso de los medicamentos, contar con fecha de vencimiento vigente para garantizar su utilidad.

Entre los insumos priorizados figuran medicamentos y material de primeros auxilios, gasas, algodón, alcohol, mascarillas, alimentos no perecibles que no requieran cocción, conservas, barras energéticas, leche para bebés, biberones, productos de higiene personal, ropa en buen estado y frazadas.

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Equipo USAR Perú continúa la búsqueda de sobrevivientes en La Guaira

Paralelamente a las iniciativas ciudadanas, el Gobierno peruano dispuso el envío de 14 toneladas de ayuda humanitaria hacia Venezuela a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea del Perú. El cargamento incluye carpas, agua, víveres, enseres y otros bienes esenciales destinados a atender las necesidades más urgentes de la población afectada.

Efectivos del equipo USAR Perú realizan labores de rescate en La Guaira, Venezuela, junto a su unidad canina tras los terremotos.

La asistencia oficial también comprende el despliegue de 40 especialistas del grupo USAR del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, quienes viajaron junto con la can de rescate Kaira para participar en las labores de búsqueda y rescate en el estado venezolano de La Guaira.

El brigadier mayor Claudio Sáenz, líder de la misión peruana, informó a RPP que el equipo ya logró rescatar con vida a una mujer atrapada entre los escombros tras una operación que se prolongó durante aproximadamente 14 horas. Asimismo, señaló que continúan inspeccionando edificios colapsados para descartar la presencia de más sobrevivientes.

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“Las esperanzas es lo que menos se pierden. En este tipo de cosas es posible que en algún momento se pueda ubicar una persona con vida y pueda ser extraída hacia el exterior y ponerla a buen recaudo”, afirmó Sáenz.

El equipo USAR Perú inicia su despliegue hacia Venezuela, donde participará en las labores de búsqueda y rescate en el estado de La Guaira.

El envío de ayuda humanitaria y el trabajo del equipo USAR forman parte de una respuesta coordinada entre el Estado peruano y diversas organizaciones de la sociedad civil, que buscan brindar asistencia a las zonas más afectadas por el desastre mientras continúan las operaciones de rescate y la distribución de donativos.