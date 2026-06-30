Canal TV que transmitirá la Copa Pacífico de vóley: duelos de Perú y Chile Sub 17

Canal TV que transmitirá la Copa Pacífico de vóley.

La selección peruana de vóley sub 17 intensifica su trabajo internacional de cara al Mundial de la categoría, confirmando la lista definitiva de jugadoras para la próxima Copa Pacífico 2026. El equipo, dirigido por el cuerpo técnico nacional, se alista para disputar una serie de compromisos amistosos ante el conjunto chileno durante el fin de semana: sábado 4 y domingo 5 de julio.

La delegación peruana afrontará estos partidos en dos escenarios fronterizos: Tacna y Arica serán las sedes de los encuentros preparatorios. Esta gira responde a la necesidad de sumar experiencia internacional, fortalecer el ritmo de competencia y evaluar el rendimiento del plantel antes de la cita mundialista.

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Dónde ver los partidos de la Copa Pacífico 2026

Los ‘voleilovers’ podrán seguir los encuentros de la selección peruana Sub 17 en la Copa Pacífico 2026 a través de la Latina Televisión por medio de sus canales 2 y 702 en HD. También vía streaming por su aplicativo y página web.

“Todo listo para la Copa del Pacífico. Vive este gran torneo, que se disputará en Tacna y Arica, por las pantallas de Latina”, publicó la casa televisora en sus redes sociales.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles de los choque entre la ‘blanquirroja’ y la escuadra chilena.

La selección peruana se alista para competir en el Mundial Sub 17 de Vóley en agosto. Crédito: NORCECA

Convocadas de Perú Sub 17 en la Copa Pacífico 2026

La selección peruana de vóley sub 17 afronta una etapa decisiva en su preparación para el Mundial, con la divulgación de la lista de convocadas por parte de Marcello Bencardino. El entrenador apuesta por un grupo que buscará reforzar el juego colectivo y sumar experiencia internacional ante un adversario regional de peso.

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El calendario de la Copa Pacífico está definido: los partidos se jugarán el sábado 4 y el domingo 5 de julio, alternando entre las ciudades de Tacna (Perú) y Arica (Chile). El carácter binacional del torneo otorga un valor especial a esta competencia, que funciona como un ensayo general antes del máximo desafío juvenil.

En este contexto, la delegación peruana contará también con la presencia de Antonio Rizola en calidad de delegado. Su rol se enfoca en acompañar de cerca al plantel durante la gira, brindando respaldo técnico y sumando su experiencia al proyecto formativo que lidera Bencardino.

El núcleo de la ‘blanquirroja’ está conformado por un grupo de jugadoras que destacan tanto por su proyección como por el rodaje internacional acumulado en los últimos meses. Entre las convocadas para la Copa Pacífico, Fernanda Pinto, Tamara Galdós, Valentina Valera, Cielo Quispe, Sofía Olavarría, Dara Herrada, Kaori Mendoza, Avril Morán, Kiara Lazo, Marcela Manrique, Zoe Koechlin, Nahir Cueva, Vannia AdrianzenyMelissa García integran la nómina oficial.

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Convocatoria de Perú Sub 17 para la Copa Pacífico de Vóley 2026. Crédito: FPV

El reto de Perú: Mundial Sub 17

La Copa Pacífico Sub 17 representa una instancia clave en el calendario de preparación para la selección peruana, que busca llegar en óptimas condiciones al Mundial de la categoría. Este torneo binacional ante Chile permitirá al equipo nacional ajustar su funcionamiento táctico y evaluar distintas alternativas de juego en situaciones reales de competencia.

La serie de partidos ante el conjunto chileno sirve como un verdadero termómetro para medir el avance del equipo en un entorno regional de alta exigencia. La posibilidad de disputar encuentros en Tacna y Arica añade un componente de intercambio deportivo y adaptación a diferentes escenarios, aspectos valorados por el cuerpo técnico de cara a los desafíos internacionales.

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El plantel dirigido por Marcello Bencardino, que cuenta con una base consolidada de jóvenes figuras, aprovecha cada compromiso para perfeccionar el rendimiento colectivo y fortalecer la identidad de juego. El objetivo inmediato es pulir detalles que puedan marcar la diferencia en el Mundial, mientras se proyecta a este grupo como la nueva apuesta del voleibol juvenil peruano.