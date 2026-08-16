Joven policía fue asesinado en Pacasmayo: familia de Max Mondragón exige esclarecer el móvil del crimen

Un reportaje sobre el brutal asesinato del suboficial PNP Max Mondragón en La Libertad. Aunque la primera hipótesis fue un robo, su familia sospecha que se trató de un crimen con ensañamiento y clama por justicia.| Domingo Al Día

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La noche en que Max Mondragón, suboficial técnico de segunda de la Policía Nacional del Perú, perdió la vida sobre la carretera de Guadalupe, en Pacasmayo, dejó una serie de interrogantes abiertas y una profunda conmoción entre familiares y colegas. Un disparo en la cabeza terminó con la vida del policía, quien, según las primeras versiones, habría sido víctima de un asalto para robarle la motocicleta y sus pertenencias.

Sin embargo, la familia sostiene que el crimen podría tener motivaciones distintas.

La muerte de un agente de la Policía Nacional en una carretera de Pacasmayo dejó dudas sobre las razones del ataque, mientras los familiares insisten en que el móvil podría ser distinto a un simple robo| Foto: PNP

La noche del ataque

Max Mondragón se desplazaba en su motocicleta tras salir de la casa de su pareja en Guadalupe, con destino a Chiclayo. En medio de su trayecto, fue interceptado y atacado por desconocidos.

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Un testigo relató al equipo periodístico que, al acercarse al lugar, creyó que se trataba de un accidente, hasta que retiraron el casco del suboficial y notaron la herida de bala.

“Nosotros hemos querido auxiliarlo pensando que ha sido accidente. Le hemos sacado el casco y nos hemos dado cuenta que ha tenido una bala”, declaró la persona que lo intentó auxiliar.

El hallazgo de la motocicleta, abandonada horas después en un caserío cercano, alimentó la primera hipótesis policial de un robo. Sin embargo, la familia de la víctima duda de esa versión.

Max Mondragón, de 30 años, era conocido en su entorno como un hombre alegre, deportista y comprometido con su labor policial. Había ingresado a la Policía Nacional del Perú en 2019 y se capacitó para intervenir en situaciones de emergencia, así como en operaciones antimotines. Su vocación de servicio incluía el trabajo social con niños, la participación en talleres de verano y el voluntariado como salvavidas en playas, según testimonios de familiares.

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La familia de Mondragón recalca que no tenía enemigos ni había manifestado amenazas recientes. “Nunca nos contó algo que haya tenido algún tipo de amenaza y todo eso. Desconocemos ese temita”, expresó un allegado.

Asesinato de un suboficial en Guadalupe, la familia de Max Mondragón pide esclarecer el caso| Foto: PNP

Las autoridades iniciaron las indagaciones bajo la hipótesis de un robo, dado que los atacantes se llevaron la motocicleta y las pertenencias de la víctima. Sin embargo, la familia exige que se agoten todas las líneas de investigación y que no se descarte ninguna posibilidad.

Canales de ayuda

La Policía Nacional del Perú (PNP) ofrece atención inmediata ante situaciones de emergencia, delitos o amenazas a la seguridad ciudadana. El personal policial puede ser contactado a través de la línea gratuita 105, disponible las 24 horas, para reportar casos de asaltos, desapariciones, accidentes y cualquier hecho que requiera intervención policial.

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El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) brinda asistencia médica prehospitalaria en casos de emergencia, como accidentes de tránsito, heridas graves, paros cardíacos o cualquier situación que ponga en riesgo la vida. El SAMU responde a través del número 106, con ambulancias equipadas y personal especializado para la atención.

La Fiscalía de la Nación pone a disposición de la ciudadanía canales de atención para denunciar delitos, recibir orientación legal y acceder a protección en casos de violencia u otros hechos delictivos.