Perú Sub 17 de vóley definió su convocatoria para la Copa Pacífico: lista oficial para duelos ante Chile

Perú Sub 17 de vóley definió su convocatoria para la Copa Pacífico. Crédito: NORCECA

La selección peruana de vóley sub 17 continúa afinando su preparación internacional con miras al Mundial de la categoría y ya tiene lista su nómina oficial para disputar la Copa Pacífico. La escuadra ‘bicolor’ afrontará el mencionado torneo este fin de semana, en una serie de encuentros amistosos ante su similar de Chile que se desarrollarán en las ciudades de Tacna y Arica.

El entrenador Marcello Bencardino dio a conocer la relación de jugadoras convocadas para esta importante etapa de preparación, en la que el equipo patrio buscará consolidar su funcionamiento colectivo y seguir acumulando rodaje competitivo frente a un rival directo en la región.

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La competencia se disputará los días sábado 4 y domingo 5 de julio, con sedes compartidas entre las ciudades fronterizas de Tacna (Perú) y Arica (Chile). Este formato binacional refuerza el carácter del torneo, que sirve como una prueba clave en el proceso de construcción del equipo juvenil peruano.

Además del trabajo técnico liderado por Bencardino, la delegación contará con la presencia de Antonio Rizola como delegado, quien acompañará al grupo durante toda la gira, aportando su experiencia en la estructura del comando técnico y el desarrollo del proyecto formativo.

Continuidad de un proceso: base de la Copa Panamericana

Uno de los aspectos más importantes de esta convocatoria es la continuidad del grupo de trabajo. Varias jugadoras repiten presencia respecto al plantel que disputó la Copa Panamericana, lo que evidencia la intención del comando técnico de sostener una base sólida de cara al Mundial Sub 17 que está programado para el mes de agosto.

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Entre las convocadas figuran Fernanda Pinto, Tamara Galdós, Valentina Valera, Cielo Quispe, Sofía Olavarría, Dara Herrada, Kaori Mendoza, Avril Morán, Kiara Lazo, Marcela Manrique, Zoe Koechlin, Nahir Cueva, Vannia Adrianzen y Melissa García. Este bloque de jugadoras representa el núcleo competitivo del equipo, que viene acumulando experiencia internacional y fortaleciendo su identidad de juego en torneos de alta exigencia.

Convocatoria de Perú Sub 17 para la Copa Pacífico de Vóley 2026. Crédito: FPV

Zoe Koechlin, una apuesta del Proyecto Nacional 2032

Dentro de la nómina destaca nuevamente Zoe Koechlin, quien vuelve a recibir la confianza del comando técnico para estos amistosos internacionales. Su inclusión confirma su proyección dentro del proceso de desarrollo juvenil del vóley peruano.

Koechlin forma parte del Proyecto Nacional 2032, una iniciativa orientada a la formación de talentos con miras al mediano y largo plazo. A pesar de ser una de las jugadoras más jóvenes del grupo, ha logrado integrarse en un entorno altamente competitivo, sumando experiencia junto a compañeras de mayor recorrido.

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Su presencia en la Copa Pacífico no solo responde a su rendimiento actual, sino también a la visión de crecimiento sostenido que la Federación Peruana de Voleibol busca consolidar en las categorías menores.

Jugó de central y formó parte del grupo que conquistó la medalla de bronce. Créditos: La Cátedra Deportes / Youtube.

Copa Pacífico Sub 17: preparación clave rumbo al Mundial

La Copa Pacífico Sub 17 se presenta como una nueva oportunidad para que la selección peruana continúe ajustando detalles tácticos, evaluando variantes y fortaleciendo su identidad de juego antes del gran objetivo del año: el Mundial de la categoría.

El enfrentamiento ante Chile permitirá medir el nivel del equipo en un contexto de exigencia regional, además de servir como termómetro competitivo en esta etapa decisiva de preparación.

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Con una base consolidada de jugadoras, la dirección técnica encabezada por Bencardino apunta a seguir afinando el rendimiento colectivo y proyectar a este grupo como una de las apuestas del voleibol juvenil peruano a futuro.