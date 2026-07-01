Los ocho teleféricos que plantea la ATU para conectar el Metropolitano y el Metro de Lima

Proyectan ocho teleféricos para integrar zonas altas de Lima y Callao | ATU

Una red de ocho teleféricos que propone la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) busca transformar la movilidad de más de 950 mil personas que viven en zonas de ladera, conectando sus barrios con el Metropolitano y el Metro de Lima.

De acuerdo con información brindada por la ATU, la medida se inscribe en el Plan de Movilidad Urbana (PMU) 2025-2045 y aborda la dificultad de acceder a estaciones de transporte público desde áreas elevadas o de acceso limitado en la ciudad.

Ocho teleféricos unirán los cerros de Lima con el transporte masivo | Foto: ATU

La propuesta de la ATU: ocho proyectos estratégicos

El plan de la ATU contempla un total de 46,8 kilómetros de teleféricos, diseñados para reducir los tiempos de viaje y mejorar la calidad de vida en distritos tradicionalmente desconectados. Entre los proyectos priorizados figura el teleférico San Martín de Porres–San Juan de Lurigancho, que recorrería 6 kilómetros. Esta línea uniría la estación Tomás Valle del Metropolitano y la futura estación de la Línea 3 del Metro de Lima con la avenida Próceres de la Independencia, alcanzando la estación Los Jardines de la Línea 1. Según la ATU, más de 173 mil residentes se beneficiarían con esta alternativa.

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El segundo proyecto en la mira es el teleférico Lurigancho–San Juan de Lurigancho, de 7,4 kilómetros, una solución que la ATU calcula que favorecería a más de 126 mil personas. Este sistema conectaría sectores de difícil acceso, acortando considerablemente los recorridos hacia los principales ejes de transporte masivo.

La red también incluye el teleférico Lurigancho, de 3,9 kilómetros, destinado a más de 50 mil habitantes. Este tramo, de acuerdo con la información oficial, permitiría vincular barrios de ladera con estaciones del Metro y buses de transporte rápido.

En el corredor central de la ciudad, la propuesta incorpora el teleférico La Victoria–El Agustino, de 1,5 kilómetros y con una proyección de beneficio para 105 mil personas. Esta conexión facilitaría el acceso de los vecinos desde zonas altas hacia el transporte masivo en una de las áreas más transitadas de Lima.

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Expansión hacia el sur y el norte de Lima

En el sur, el teleférico Villa María del Triunfo–Pachacámac se divide en dos tramos. El primero, de 3,2 kilómetros, está orientado a 99 mil usuarios potenciales. El segundo tramo, de 7,8 kilómetros, vincularía a 46 mil personas de Manchay con el resto de la red de transporte de la ciudad, según lo detallado por la ATU.

El plan incluye también el teleférico Comas–San Juan de Lurigancho, con una longitud de 8 kilómetros y una cobertura estimada de 226 mil residentes. Este sistema atravesaría zonas densamente pobladas y mejoraría la integración urbana en el norte de la capital.

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Otro que también se encuentra en la propuesta es el teleférico Ventanilla–Puente Piedra, de 8,9 kilómetros, ha sido propuesto para beneficiar a 124 mil ciudadanos de esos distritos.

El PMU contempla, además, siete líneas adicionales de Metro, 42 kilómetros de BRT de alta capacidad como el Metropolitano, 113 kilómetros de BRT de mediana capacidad y 878 kilómetros de corredores de buses, de acuerdo con el cronograma hasta 2045.