Mapi Rodríguez comparó a Francisco Hervás con César Arrese y apuntó: “Me está dando mucha confianza, no como el otro DT”

La temporada 2025/26 de la Liga Peruana de Vóley marca un nuevo capítulo para Universitario de Deportes, impulsado tanto por importantes refuerzos como por un cambio significativo en su dirección técnica. El entrenador español Francisco Hervás tomó el lugar de César Arrese y ya empieza a generar un impacto positivo dentro del plantel. María Paula Rodríguez destacó precisamente este giro en la conducción del equipo.

Como una de las figuras más destacadas del plantel, ‘Mapi’ no dudó en tomar la palabra y subrayó el efecto positivo que el nuevo DT ha tenido en el grupo. La opuesta nacional resaltó que, gracias a la llegada de ‘Paco’, ha ganado una confianza renovada que le permite potenciar su rendimiento y acercarse a su mejor versión en la cancha.

“Gracias a Dios el entrenador (Francisco Hervás) me está dando mucha confianza, no como el otro entrenador que en toda la temporada pasaba balones, así que ahí se nota”, declaró la voleibolista de 23 años a la prensa local. Con esta particular frase refleja no solo su satisfacción personal, sino también la sensación de un ambiente renovado dentro del equipo ‘crema’, que busca olvidar el último torneo y empezar de cero.

Rodríguez fue más allá y resaltó el trabajo colectivo que se viene realizando en Universitario, donde las incorporaciones tanto de nuevas jugadoras como del cuerpo técnico han contribuido a fortalecer la plantilla. “Yo la verdad estoy muy contenta de poder sumar al equipo, y mejorar como deportista y como persona. Están más confiadas, más seguras (el equipo) y la cosa es jugar unidas. La verdad estoy contenta con todas las chicas, con el comando técnico, y las extranjeras que han venido a sumar”, añadió.

Maria Paula Rodríguez es una de las jugadoras más representativas de Universitario. Crédito: Prensa U

El impacto positivo de Francisco Hervás

La clave del cambio, según ‘Mapi’, está en la actitud que promueve Francisco Hervás desde el banquillo. “El profesor nos brinda mucha confianza a todas nosotras, sabe que todas podemos rendir y dar lo mejor. La verdad estoy muy feliz con él”, comentó con entusiasmo, reflejando el ambiente positivo que se respira en el vestuario.

Uno de los aspectos en los que Rodríguez ha puesto especial énfasis durante esta pretemporada es la mejora en su saque potencia, un recurso que puede ser determinante en los partidos de alto nivel. “Estoy entrenando mucho con el entrenador, es un saque muy arriesgado y a mí me gusta arriesgar. Tengo que aprender, estoy en un momento de aprendizaje y hay que aprovecharlo”, confesó, mostrando su compromiso con la mejora continua y la búsqueda de nuevas herramientas para potenciar su rendimiento.

Francisco Hervás ya inició su etapa como entrenador de Universitario Vóley. Crédito: Prensa U

Este sábado 18 de octubre, Universitario tendrá su tradicional presentación oficial en la ‘Noche de las Pumas’, un evento que servirá para mostrar al público su plantel renovado y enfrentar al Gimnasia y Esgrima de La Plata, equipo argentino que representa un reto importante. ‘Mapi’ se mostró confiada, pero consciente del nivel del oponente. “Veo un poco la liga argentina, me gusta. Gimnasia es un buen rival, hay que aprovechar este partido y prepararnos para la liga nacional”, señaló.

El compromiso con la mejora, la unidad del grupo y la confianza brindada por Francisco Hervás parecen ser la fórmula que impulsa al club de Ate hacia una campaña más competitiva y con aspiraciones claras. Con un ambiente renovado y objetivos bien definidos, la ‘U’ se prepara para afrontar una temporada llena de retos, donde la meta es mejorar la posición de la campaña pasada (4°) y pelear por el título nacional.