“Héctor Cúper quiere un ‘6’ y Universitario tiene que poner la plata”: se filtró el conflicto económico en la ‘U’ para fichar jugadores

Una noticia reciente sacudió a Universitario de Deportes: la posible salida de José Carabalí rumbo al fútbol ecuatoriano no solo debilitaría el plantel, sino que condiciona a la directiva para encarar nuevas contrataciones. La partida del lateral izquierdo pone en jaque la estructura deportiva y agudiza la urgencia de reforzar una posición clave en el mediocampo, cuya resolución sigue sin concretarse.
De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, la directiva ‘crema’ no ha logrado cerrar hasta ahora la llegada de un volante de contención. “Esto le mueve los planes a la ‘U’ (salida de Carabalí). La ‘U’ no ha podido cerrar hasta ahora al volante ‘6′ y entiendo que la gente esté cansada que todos los días se diga ‘este día o esta semana es clave’”, comentó en primera instancia en el programa de YouTube, Modo Fútbol.
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La situación se complica con la confirmación de que Esteban Rolón no vestirá la camiseta de la ‘U’: “Esteban Rolón no va a llegar a Universitario, se va a quedar en Argentina. No se termina dando porque la ‘U’ no cerró el convencimiento por el jugador y no se dio porque el jugador entiende que no hay un convencimiento total de la ‘U’ de tenerlo, y en la ‘U’ han aceptado que era una de las opciones, fue pedido por Héctor Cúper. (Su no llegada) esta decisión fue comunicada ayer”.
La alternativa de William Carvalho también quedó descartada. Aunque la administración de Universitario volvió a contactarlo recientemente, el propio jugador desestimó cualquier posibilidad de sumarse al club. Peralta precisó: “Con William Carvalho, que no fue pedido por Cúper, ayer conversé con el entorno que lo maneja, ha decidido que, así la ‘U’, porque lo volvieron a llamar hace unos días, vieron un tema de métricas y estaban esperando, el jugador decidió no avanzar más con la ‘U’ si la ‘U’ quisiera avanzar en los próximos días. Entiendo que no era la opción principal de la ‘U’, pero así se caigan las otras opciones, Carvalho ya decidió que no porque vio que no hay un convencimiento por él y está apuntando a otro lado”.
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Este escenario deja a la directiva sin los nombres que más habían sonado en las últimas semanas, a la vez que mantiene en vilo a los hinchas que exigen una solución inmediata para el mediocentro. La incertidumbre en la zona de recuperación complica la planificación de Héctor Cúper y la estabilidad del grupo.
En este momento, el club ‘merengue’ solo ha logrado acercamientos con jugadores libres o que no representen un gasto elevado, pero ninguna gestión ha finalizado con éxito. La presión por ganar el Torneo Clausura y la expectativa de la afición agravan una situación que ya era tensa por los resultados recientes y la necesidad de recuperar el máximo nivel competitivo.
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El pedido de Héctor Cúper que requiere inversión de Universitario
Héctor Cúper ya definió la prioridad: la llegada de un mediocampista central es innegociable. La directiva de Universitario recibió el pedido de reforzar la posición, pero la concreción del fichaje depende de un desembolso económico que la institución aún no está dispuesta a afrontar.
“El ‘6′ llega sí o sí. Tengo entendido que Cúper ya hizo el pedido de otro jugador en esa posición y para que la ‘U’ lo tenga, tiene que poner la plata. Todo este tema es económico. Matheus Uribe dijo que no y quedó ahí, pero la ‘U’ tiene que poner la plata porque sino ese jugador que va a pedir Cúper no va a llegar. Si vas a buscar jugadores libres o que no te cuesten mucho, es muy complicado”, explicó Peralta.
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La postura del cuerpo técnico es clara: sin inversión, las alternativas de calidad se reducen drásticamente. La negativa de nombres como Matheus Uribe, quien rechazó la propuesta, evidencia las dificultades de la institución ‘estudiantil’ para pugnar en el mercado internacional al momento de pagar por traspasos u ofrecer sueldos competitivos.
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