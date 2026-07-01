Vínculos comerciales y tratados blindan la relación entre Chile y Perú ante factor Keiko Fujimori

Keiko Fujimori gesticula durante una intervención, con las banderas de Perú y Chile parcialmente visibles en el fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estabilidad institucional y los tratados vigentes limitarían cambios significativos en la política exterior entre Perú y Chile, ante la próxima llegada de Keiko Fujimori a la presidencia. María Pia Méndez, académica de la Escuela de Gobierno y Administración Pública de la Universidad Mayor de Chile, destacó que la estructura institucional de ambos países y la presencia de acuerdos comerciales robustos mantienen la relación bilateral al margen de las oscilaciones políticas.

La experta, en diálogo con Infobae Perú, sostuvo que la alta rotación de autoridades en Perú durante los últimos años ha dificultado el desarrollo de políticas sostenidas en el tiempo. Sin embargo, señaló que la existencia de organismos autónomos y tratados de libre comercio otorgan estabilidad al vínculo bilateral.

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Keiko Fujimori, candidata a la presidencia de Perú, anuncia expulsión de migrantes indocumentados y alianzas con la derecha regional en entrevista con AFP. (AFP)

De acuerdo con Méndez, “hay una estructura institucional que funciona de manera autónoma y ayuda a dar estabilidad a las relaciones, por ejemplo, los tratados de libre comercio vigentes. En este sentido, no debiese haber grandes cambios en la relación bilateral, más allá de una potencial apertura a diálogos más fluidos debido a la mayor cercanía ideológica de los actuales gobiernos”, en referencia a José Antonio Kast y Keiko Fujimori.

Temas centrales: comercio, seguridad y migración

El escenario de una presidencia de Keiko Fujimori plantea preguntas sobre las prioridades en la agenda común. Según la académica, dicha cercanía ideológica “probablemente se traduzca en un énfasis en temas vinculados al control migratorio y la seguridad”. La gestión de la migración aparece como uno de los asuntos con mayor sintonía entre Chile y Perú.

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23/09/2022 Bandera de Chile. ECONOMIA SUDAMÉRICA CHILE INTERNACIONAL LATINOAMÉRICA MINISTERIO DE DEFENSA DE CHILE

El vínculo comercial, uno de los pilares de la relación entre ambos países, se ha fortalecido a pesar de los cambios de gobierno y la inestabilidad política reciente en Perú. Méndez describió que “la relación comercial incluso se ha expandido, ello se explica por los acuerdos expresados en tratados de libre comercio vigentes y en instancias de representación gremial empresarial”.

La integración de ambos mercados actúan como mecanismos ante posibles tensiones políticas. “Ciertamente, la presencia de capitales cruzados y el vínculo económico histórico entre ambos países amortigua las tensiones”, puntualizó la experta.

Peru's conservative Keiko Fujimori reacts as she addresses the media at her party's Popular Force headquarters, after she narrowly defeated leftist congressman Roberto Sanchez in the Peruvian presidential election, ahead of the official result announcement, in Lima, Peru, June 24, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Impacto en las élites empresariales y sectores económicos

Sobre la interpretación de cómo se toma en la esfera corporativa en Chile la asunción de Fujimori, Méndez consideró que “el triunfo no incomodaría a las élites empresariales chilenas, ya que probablemente lo interpretarán como un signo de estabilidad y de apoyo a una agenda económica de continuidad del modelo de libre mercado”.

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No obstante, la académica advirtió que la inestabilidad y polarización política en Perú ha generado incertidumbre para los inversores, sobre todo por el riesgo de bloqueos en las rutas de transporte de mercancías. Las preocupaciones empresariales, por tanto, se relacionan más con el clima interno que con la orientación ideológica del gobierno.

ARCHIVO - El presidente chileno José Antonio Kast llega a una conferencia de prensa en una base militar cerca del cruce fronterizo de Chacalluta, en Arica, Chile, el 16 de marzo de 2026, después de firmar un decreto para disuadir la migración irregular a lo largo de la frontera norte con Perú y Bolivia. (AP Foto/Esteban Félix, Archivo)

Méndez agregó que “los riesgos estarán vinculados a los problemas que pueda acarrear la inestabilidad interna y oposición al gobierno de Fujimori que pueda afectar a las cadenas de suministro por protestas”. En el ámbito de las oportunidades, identificó al retail y la minería como áreas con potencial de expansión, dado que ambos gobiernos buscan facilitar la inversión y la cooperación en estos rubros.

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Perspectivas para la política exterior peruana

La política exterior de Perú suele mantener una línea de continuidad que trasciende los ciclos electorales. Según la visión de Méndez, la estructura institucional y los intereses económicos compartidos juegan un papel central para evitar cambios bruscos en la relación bilateral.

Keiko Fujimori, candidata presidencial peruana, ofrece una entrevista exclusiva a la AFP, detallando sus planes de gobierno en vísperas de las elecciones. (AFP)

Mientras tanto, temas como el control migratorio, la seguridad regional y la consolidación de acuerdos comerciales seguirán ocupando un lugar destacado en la agenda conjunta. El desenlace electoral en Perú podría abrir un canal de diálogo más fluido entre los gobiernos, aunque dentro de los límites que impone la institucionalidad vigente.