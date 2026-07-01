Keiko Fujimori se reunió con el secretario general del SUTEP: “Ella dijo que la educación será prioridad”

Algunas entidades financieras ya consideran a Keiko Fujimori como la ganadora de la segunda vuelta presidencial. Foto: The Arkanzas Democrat-Gazette

Previo a la proclamación de resultados de las elecciones, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sostuvo reuniones con representantes de diversos partidos políticos y sectores sociales. Esta mañana, el secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), Lucio Castro, acudió a la oficina de la presidenta electa y afirmó que Fujimori aseguró que la prioridad durante su gobierno sería la educación.

En declaraciones a la prensa, Castro indicó que el gremio de maestros espera que la presidenta Fujimori sostenga sus compromisos con el sector, porque “los cesantes y jubilados en el Perú definitivamente es un sector abandonado y desatendido por el Estado”, en referencia al debate sobre pensiones.

PUBLICIDAD

Castro sostuvo que el encuentro tuvo como eje “recuperar confianza y credibilidad del país en la política y en sus gobernantes”, según declaró en una entrevista con Exitosa tras salir de la cita con la lideresa de Fuerza Popular.

El dirigente del SUTEP explicó que acudió al encuentro con Keiko Fujimori con “el espíritu democrático que caracteriza al Sutep” y que, en ese marco, fue a “reconocer que las cosas ya están prácticamente definidas”. Añadió que también buscó recordar los compromisos hechos en campaña: “Los maestros y auxiliares de educación del país y la población que está preocupada por la educación exige que se cumplan”.

PUBLICIDAD

El Sutep se alista para llevar a cabo su Tercera Asamblea Nacional de Delegados. Foto: difusión

Sobre lo conversado con Fujimori, señaló que ella “ha sostenido, juntamente con el primer presidente, que la prioridad va a ser educación” y que “los derechos de los trabajadores no van a ser violentados”. En el mismo tramo, afirmó que el tema previsional exige “voluntad de diálogo” y “un reglamento que sepa recoger este tema y darle solución”.

Relación del SUTEP con el próximo gobierno

Consultado por la relación con el eventual gobierno, Castro dijo que el gremio buscará “estar presentes siempre en todo aquello que signifique atención por la educación y apoyo por la educación”.

El secretario general del Sutep adelantó que habrá un nuevo encuentro para ampliar la agenda con el sector en declaraciones a Exitosa: “Va a haber una futura reunión, seguramente ya con toda la dirigencia nacional, para poder plantearle la problemática de la educación”. “Hemos establecido la necesidad de coordinar, no se ha establecido todavía fecha”, agregó al medio radial.

PUBLICIDAD

FOTO DE ARCHIVO-La conservadora Keiko Fujimori sale de su casa tras derrotar por un estrecho margen al diputado de izquierda Roberto Sánchez en las elecciones presidenciales peruanas, antes del anuncio oficial de los resultados, en Lima, Perú, el 24 de junio de 2026. REUTERS/Angela Ponce

Keiko Fujimori es la nueva presidenta del Perú

Keiko Sofía Fujimori Higuchi, de 50 años, es la nueva presidenta del Perú para el periodo 2026-2031. Los resultados de la segunda vuelta presidencial la ubican por encima de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, en lo que representa el desenlace de la carrera política más persistente y más accidentada de la historia reciente del país. Cuatro candidaturas, tres derrotas, más de 500 días en prisión preventiva y un antivoto que durante años pareció insuperable.

Con el 100% de las 92,766 actas contabilizadas al 29 de junio de 2026, la candidata de Fuerza Popular obtuvo 9′223,396 votos, equivalentes al 50.135% de los sufragios válidos. Roberto Sánchez, su rival, alcanzó 9′173,755 votos, el 49.865% del total. Una diferencia de apenas 49,641 sufragios separó a los dos candidatos al cierre del escrutinio, en uno de los resultados más ajustados de la historia electoral peruana.

PUBLICIDAD

Keiko Fujimori asumirá la presidencia el 28 de julio de 2026, según lo establece el artículo 19 de la Ley Orgánica de Elecciones. Será la primera mujer electa presidenta del Perú y la primera en llegar al cargo después de cuatro intentos en el mismo proceso electoral. Su vicepresidentes serán Luis Galarreta Velarde, excongresista y expresidente del Congreso en 2017, y Miguel Ángel Torres Morales, abogado y excongresista.