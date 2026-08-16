Becas COAR: Minedu anuncia nuevo programa para potenciar el talento de estudiantes destacados

Un estudiante con gafas explica un circuito electrónico a un técnico y a otros compañeros en un aula de laboratorio. (Minedu)

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El ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció que el Ministerio de Educación (Minedu) prepara un nuevo programa de Becas COAR, destinado a reconocer y potenciar el talento de los estudiantes más destacados de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR). La iniciativa busca brindarles mayores oportunidades para continuar su formación profesional en carreras que el país necesita.

Chang señaló que esta propuesta forma parte de la política pública de mejora de la calidad educativa impulsada por el Gobierno. El programa busca reconocer el esfuerzo, la excelencia y el mérito académico, así como asegurar que los jóvenes con talento puedan continuar desarrollando sus capacidades y no vean limitado su futuro por falta de oportunidades.

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Una comitiva de adultos y estudiantes camina sobre un campo de juego de césped artificial cubierto por toldos, en una instalación deportiva al aire libre. (Minedu)

Minedu busca potenciar a los estudiantes de los COAR

El anuncio fue realizado tras una visita de supervisión a la sede del Colegio Mayor Secundario Presidente de la República, institución creada durante el segundo Gobierno del presidente Alan García para reconocer a los estudiantes más destacados del país y que posteriormente dio origen a los COAR.

Durante la visita, el ministro Chang recordó su participación en la creación de este modelo educativo de excelencia. Asimismo, destacó el nivel alcanzado por los Colegios de Alto Rendimiento y señaló que este modelo se ha mantenido con un alto nivel educativo.

La propuesta de las nuevas Becas COAR está dirigida a los estudiantes más destacados de estas instituciones y busca generar nuevas oportunidades para que continúen su formación profesional. El ministro también resaltó la importancia de que los jóvenes puedan desarrollar sus capacidades y ponerlas al servicio del país.

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Ministerio de Educación. Foto: Andina.

Chang recorrió las instalaciones del COAR Lima

Acompañado por la directora general del COAR Lima, Rebeca Ata Muñoz, y por un grupo de estudiantes, Chang recorrió los laboratorios, salones de clases, la residencia y otras instalaciones de la institución educativa.

Durante el recorrido, el titular del Minedu felicitó a los estudiantes que se encontraban trabajando y los animó a continuar esforzándose para convertirse en futuros profesionales al servicio del desarrollo del país.

La visita también permitió al ministro conocer parte de los trabajos desarrollados por los alumnos del COAR Lima, quienes presentaron proyectos en distintas áreas.

El ministro de Educación, José Antonio Chang, recorre las instalaciones del COAR Lima junto a la directora Rebeca Ata Muñoz y un grupo de estudiantes. (Minedu)

Estudiantes presentaron proyectos de robótica

Un grupo de alumnos presentó al ministro varios proyectos de robótica que han sido premiados en competencias nacionales e internacionales. Chang atendió la exposición de los estudiantes y les sugirió continuar trabajando en sus proyectos para que puedan hacerse realidad y ser implementados.

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Al finalizar la visita, el ministro afirmó que el objetivo es potenciar los COAR y poner en valor la diversidad y el talento que existe en todas las regiones. Según explicó, este modelo genera oportunidades para que los jóvenes desarrollen sus capacidades y las pongan al servicio del país.

De esta manera, el Minedu prepara un nuevo programa de Becas COAR dirigido a los estudiantes más destacados de estas instituciones. La iniciativa busca reconocer su desempeño académico y brindarles oportunidades para continuar su formación profesional en carreras que el país necesita.

Adultos imparten una charla a estudiantes uniformados en un aula de colegio, con un portátil abierto en un escritorio en primer plano. (Minedu)