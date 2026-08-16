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Colegio histórico de Chiclayo sufre colapso de una de sus paredes y alerta por riesgo para 700 estudiantes de secundaria

El derrumbe ocurrió durante la noche y no dejó heridos, pero expuso el deterioro de otras paredes del antiguo local educativo, declarado Monumento Histórico de la Nación

Una de las paredes del colegio Pedro Labarthe, de 121 años de antigüedad, colapsó durante la noche en pleno centro de Chiclayo. El muro de adobe y quincha cedió cuando no había estudiantes en el plantel. El hecho dejó expuesta la infraestructura y generó preocupación, pues otras paredes presentan fisuras y signos de deterioro. Cerca de 700 alumnos de secundaria estudian en la parte posterior del antiguo local. Fuente: TV Perú Noticias
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Alerta en Chiclayo. Una de las paredes del histórico colegio Pedro Abel Labarthe colapsó durante la noche del viernes 14 de agosto, en pleno centro de la ciudad. La estructura, construida principalmente con adobe y quincha, cedió sin que antes se registraran sismos ni lluvias intensas. El derrumbe dejó expuesta parte de la infraestructura y encendió las alarmas por el estado del antiguo local educativo.

El incidente ocurrió en la intersección de las calles Bolognesi y Colón, a pocas cuadras del parque principal de Chiclayo, en la región Lambayeque. Al momento del colapso no había estudiantes dentro del plantel, por lo que no se reportaron personas heridas. Personal de Serenazgo y de la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres acordonó el sector para evitar que transeúntes o vehículos quedaran expuestos ante posibles desprendimientos.

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La preocupación alcanza a alrededor de 700 estudiantes de secundaria, distribuidos en unas diez aulas ubicadas en la parte posterior del colegio. El riesgo aumenta debido a que otras paredes presentan fisuras, huecos y signos de deterioro. Además, el inmueble tiene una condición especial: cuenta con 121 años de antigüedad y fue declarado Monumento Histórico de la Nación en 1989.

Pila de escombros de un edificio derrumbado, estructura interna visible, muro con carteles coloridos y cinta de seguridad roja
Una pared del colegio histórico Pedro Abel Labarthe en Chiclayo se derrumbó, mostrando los escombros y la infraestructura interna expuesta del edificio. (Captura: Facebook / Político Apolítico ·)

Pared del colegio Labarthe colapsó durante la noche

El colapso se produjo durante la noche del viernes y afectó una de las paredes de la infraestructura antigua del colegio Pedro Labarthe. Según el reporte de TVPerú Noticias, el muro estaba compuesto principalmente por adobe y quincha, aunque el local también cuenta con sectores construidos con material noble.

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La institución educativa se encuentra en una zona céntrica de Chiclayo, en la esquina de Bolognesi y Colón. El colegio tiene una historia de más de un siglo y fue conocido también como Politécnico, debido a la enseñanza de oficios como carpintería y albañilería. Parte de la maquinaria utilizada por generaciones anteriores de estudiantes todavía permanece en el local.

El derrumbe ocurrió cuando los alumnos ya se habían retirado del plantel. Tras el incidente, personal de Serenazgo y de Gestión del Riesgo de Desastres colocó cintas de seguridad alrededor de la zona afectada. La medida busca mantener alejados a peatones y vehículos mientras se evalúa la situación de la estructura.

Edificio de dos plantas con pared parcialmente derrumbada, escombros en el suelo y cinta de seguridad. Se ven cables eléctricos, un cartel publicitario y vegetación
La pared del colegio Pedro Abel Labarthe en Chiclayo, declarado Monumento Histórico, colapsó en agosto, exponiendo la estructura interna y generando una pila de escombros en la calle. (Foto: Facebook / Chiclayo y la Noticia )

700 estudiantes estudian en el colegio Labarthe

En la parte posterior de la infraestructura antigua funcionan aproximadamente diez aulas del nivel secundario, donde reciben clases alrededor de 700 estudiantes. Aunque ninguno se encontraba en el lugar cuando ocurrió el derrumbe, el deterioro de las paredes genera preocupación por las condiciones de seguridad del plantel.

El riesgo se relaciona principalmente con la infraestructura antigua, mientras que el colegio también cuenta con un sector más moderno. La presencia de muros deteriorados cerca de las áreas utilizadas por la comunidad educativa plantea la necesidad de revisar las condiciones del inmueble antes del retorno de los escolares.

El caso también pone nuevamente bajo atención el estado de los colegios antiguos de Chiclayo, especialmente aquellos que conservan sistemas constructivos tradicionales. Para las familias de los estudiantes, el principal temor está relacionado con un eventual desprendimiento durante la jornada escolar.

Escombros de una pared derrumbada, incluyendo ladrillos, madera y concreto, en una calle. Edificio con puerta arqueada y ventanas, cinta de "Peligro" roja
El colegio Pedro Abel Labarthe de Chiclayo muestra una de sus paredes colapsadas en la calle, con montones de escombros de adobe y quincha que obstruyen la vía. (Composición: Infobae Perú)

¿Por qué Defensa Civil no puede intervenir directamente en el colegio?

El colegio Pedro Labarthe tiene una protección especial por su valor histórico. El inmueble fue construido hace 121 años y fue declarado Monumento Histórico de la Nación en 1989, condición que limita las intervenciones que pueden realizarse sobre su infraestructura.

Según informó TVPerú Noticias, funcionarios de Defensa Civil de la Municipalidad de Chiclayo señalaron que no pueden intervenir directamente debido a la condición de patrimonio histórico del colegio. Cualquier trabajo de reparación o modificación debe considerar las normas de protección aplicables al inmueble.

Mientras tanto, el colapso de una de sus paredes deja pendiente la necesidad de determinar qué acciones pueden ejecutarse para proteger a los estudiantes y a las personas que transitan por los alrededores. La presencia de otros sectores deteriorados mantiene la alerta en torno a un colegio que alberga a cientos de escolares y forma parte del patrimonio histórico de Chiclayo.

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