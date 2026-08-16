Mundial Sub 17 de vóley 2026: programación de todos los partidos de reclasificación del 3° al 16° en el torneo juvenil en Chile. Crédito: Volleyball World.

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El Mundial Sub 17 de Vóley Femenino 2026 ingresa a su jornada de clausura en territorio chileno con una cartelera cargada de emociones y definiciones clave. Mientras la expectativa se centra en la gran final entre Estados Unidos y Turquía por la gloria máxima, los escenarios de Santiago albergarán una intensa serie de encuentros de reclasificación para determinar el orden definitivo del 3° al 16° lugar. Con selecciones de jerarquía en busca de cerrar su participación con balance positivo y certificar su crecimiento internacional, el torneo promete duelos de alto impacto antes de coronar al nuevo monarca de la categoría.

Programación de los encuentros por reclasificación

Partido por puestos 3° y 4°

China vs China Taipéi (15:00 horas / Santiago / Volleyball World)

Partido por puestos 5° y 6°

Italia vs Corea del Sur (12:00 horas / Santiago / Volleyball World)

Partido por puestos 7° y 8°

Croacia vs Tailandia (09:00 horas / Santiago / Volleyball World)

Partido por puestos 9° y 10°

República Dominicana vs Polonia (17:00 horas / Santiago / Volleyball World)

Partido por puestos 11° y 12°

Argentina vs Japón (14:00 horas / Santiago / Volleyball World)

Partido por puestos 13° y 14°

Perú vs Venezuela (11:00 horas / Santiago / Volleyball World y Latina TV)

Partido por puestos 15° y 16°

República Checa vs Filipinas (08:00 horas / Santiago / Volleyball World)

El camino de los finalistas en el Mundial Sub 17 de vóley. Crédito: Volleyball World/Imagen Ilustrativa Infobae.

Los puestos definidos

La fase de reclasificación en la parte baja del cuadro ya determinó las primeras ubicaciones definitivas del certamen juvenil, dejando duelos de alta exigencia entre sextetos que buscaban cerrar su participación mundialista con una victoria.

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Puesto 17: Brasil se impuso por 3-1 ante España (#18) con parciales de 24-26, 25-23, 27-25 y 25-16, en un choque sumamente disputado donde las sudamericanas mostraron solidez para remontar el set inicial.

Puesto 19: México superó con autoridad por 3-0 (25-23, 25-19 y 25-22) a Túnez (#20), marcando claras diferencias en los tramos decisivos de cada manga.

Puesto 21: Puerto Rico se quedó con la serie tras derrotar en sets corridos por 3-0 (25-16, 25-23 y 25-23) al anfitrión Chile (#22), que contó con el aliento de su público pero no logró revertir la eficacia caribeña.

Puesto 23: Egipto dominó ampliamente a Argelia (#24) por 3-0 (25-9, 25-16 y 25-16), asegurando la victoria sin mayores sobresaltos.

Brasil se quedó con el puesto 17 del Mundial Sub 17 de Vóley que se disputa en Chile. Crédito: Volleyball World.

Programación de la gran final del Mundial Sub 17 de Vóley

El partido por la medalla de oro entre Estados Unidos y Turquía se disputará este domingo 16 de agosto a las 18:00 horas de Perú. A continuación, los horarios para los demás países:

Perú, Colombia, Ecuador: 18:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay: 19:00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay: 20:00 horas

Estados Unidos (Miami / ET): 19:00 horas

España (peninsular): 01:00 horas (lunes)

La transmisión estará a cargo de VBTV (Volleyball World), la plataforma de streaming oficial que ofrece la señal en vivo para sus suscriptores, asegurando el acceso global a la competencia por una suscripción de 9.99 dólares.

Estados Unidos vs Turquía: día, hora y dónde ver partido por gran final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.

Perú va por el 13° lugar

La selección peruana Sub 17 disputará su último encuentro en el Mundial de Vóley 2026 en busca del decimotercer puesto y de una revancha directa ante Venezuela. La ‘bicolor’ llega motivada tras superar por 3-2 a República Checa en un ajustado tie-break (15-10), resultado que le permitió reponerse del tropiezo ante Argentina y recuperar confianza colectiva.

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El reto ante la ‘vinotinto’ asoma exigente. El cuadro llanero superó a las nacionales por 3-1 durante la fase de grupos y cuenta además con un triunfo reciente en la Copa Panamericana. Con ese antecedente adverso, el combinado patrio intentará quebrar la racha de su rival sudamericano y cerrar su participación con una victoria.

El compromiso se jugará este domingo 16 de agosto a las 11:00 horas de Perú en territorio chileno, donde el ganador sellará su posición final en el certamen.

Revive el emocionante momento en que la selección peruana de vóley Sub-17 consigue el punto de la victoria contra República Checa, ganando el partido por 3 sets a 2 en el Mundial. - Latina