La respuesta de Edison Flores a Ricardo Gareca sobre el no regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario: “Somos profesionales para poder arreglar”

Ricardo Gareca le consultó al 'Orejas' por la 'Pulga' en su podcast. Créditos: La Sustancia / Youtube.

Edison Flores fue invitado a Modo Mundial, el programa conducido por su exentrenador en la selección peruana, Ricardo Gareca. Durante la entrevista, el jugador de Universitario fue consultado por la reciente ausencia de Raúl Ruidíaz en el club, una situación que generó especulaciones sobre un posible conflicto entre ambos futbolistas.

Flores respondió con firmeza que la decisión sobre la llegada de cualquier jugador corresponde a la dirigencia. “Eso lo decide la dirigencia al final, ¿no?”, señaló, evitando profundizar en rumores. Ante la insistencia de Gareca y su compañera de programa, agregó: “Hemos jugado muchos años, en la selección también. Aparte, somos muy amigos”.

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En otro momento, el ‘Orejas’ recordó un episodio previo en el que Ruidíaz estuvo cerca de regresar a Universitario, durante la Noche Crema de 2024. Según contó, en ese entonces la noticia generó expectativa entre los jugadores, aunque finalmente el fichaje no se concretó.

La nerviosa respuesta de Edison Flores a Ricardo Gareca sobre el no regreso de Raúl Ruidíaz en Universitario.

Flores insistió en que esas decisiones no dependen de los futbolistas: “Recuerdo que el 2024, en una Noche Crema, nos dijeron que él venía y estábamos muy contentos de que él podía venir. Obviamente, yo y la mayoría de gente, cuando uno no comparte mucho el día a día, no le escribe y dice: ‘Oye, ¿vas a venir o no?’ Es decisión de cada uno si puede venir o no. No se pudo dar, pero al final igual eso siempre lo decide la dirigencia, ¿no? Nadie manda en eso, ¿no?”.

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El atacante nacional también subrayó que, en caso de existir algún desacuerdo, tanto él como Ruidíaz cuentan con la madurez profesional suficiente para resolver cualquier diferencia fuera del ámbito deportivo. “La dirigencia es la que decide ahí. Creo que los que mandan son ellos en esa parte, ¿no? Al final, si alguno tiene un problema o algo, creo que son lo suficientemente profesionales para poder arreglar esa parte, ¿no?”, concluyó.

El 'Orejas' se confiesa sobre el regreso de la 'Pulga' en Universitario. Créditos: La Sustancia / Youtube.

Lo último que dijo Ruidíaz sobre su regreso a Universitario

En la previa del encuentro entre Universitario de Deportes y Atlético Grau, Raúl Ruidíaz respondió a las consultas de la prensa tras su arribo al aeropuerto Jorge Chávez. El delantero explicó las razones por las que no se produjo su regreso a Ate en el reciente mercado de pases.

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“He visto las noticias y todo, pero hasta allí nada más. Yo tengo contrato con Atlético Grau, mi familia y yo estamos contentos en el club. Solo pienso en Grau”, declaró el atacante en diálogo con Jax Latin Media.

Ruidíaz reiteró el vínculo afectivo que mantiene con Universitario. “Todo el mundo sabe que salí de Universitario. Hice una carrera importante fuera y todo lo que soy es gracias a la ‘U’. Ahora tengo cuatro años más de contrato y estoy feliz en Piura”, afirmó.

El delantero se pronunció sobre su supuesto fichaje a la 'U' para el Torneo Apertura 2026. (Jax Latin Media)

El jugador también se refirió a los rumores y críticas surgidos en torno a su situación. “Me mataron por algo que no tenía nada que ver, pero nada me desenfoca. Estoy pensando en el equipo. La única camiseta que besé fue la de Universitario. Habiendo estado en otros clubes y logrando récords, nunca besé otro escudo”, remarcó.

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Ruidíaz fue considerado por Universitario como posible refuerzo para el Torneo Clausura 2026. Finalmente, el club optó por incorporar a Gianluca Lapadula, quien dejó el fútbol italiano para sumarse por primera vez a la Liga 1. Diversas fuentes señalan que la decisión final fue tomada por el técnico Héctor Cúper.