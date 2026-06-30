¿Cuándo empieza oficialmente el gobierno de Keiko Fujimori? Estos son los pasos que faltan tras el conteo al 100%

Perú en el centro del tablero regional: la victoria de Keiko Fujimori modificaría el equilibrio político en América Latina y golpearía a la izquierda articulada en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras culminar el conteo oficial de actas de la segunda vuelta presidencial, el proceso electoral entra en su etapa final antes del cambio de mando. Aunque los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya muestran a Keiko Fujimori como la presidenta electa, todavía deben cumplirse una serie de pasos formales antes de que pueda asumir el cargo.

La proclamación oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la entrega de credenciales a la fórmula presidencial ganadora y la juramentación ante el Congreso forman parte del cronograma que definirá el inicio del nuevo gobierno. Según explicó el abogado especialista en temas electorales José Tello, estos procedimientos son parte del cierre del proceso electoral y no se verían modificados por los recursos presentados por la agrupación de Roberto Sánchez.

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¿Cuál es el siguiente paso tras el 100% de actas contabilizadas?

Con todas las actas contabilizadas, el proceso continúa con las proclamaciones descentralizadas a cargo de los Jurados Electorales Especiales (JEE). Estas instancias deben completar los procedimientos correspondientes antes de que el JNE emita la resolución final de proclamación.

El especialista José Tello explicó en RPP que, tras esta etapa, el organismo electoral podría realizar una revisión integral del expediente electoral antes de la proclamación definitiva, como ocurrió en la primera vuelta, con el objetivo de evitar cuestionamientos posteriores.

“Lo que viene es una etapa en la cual los jurados electorales especiales hacen las proclamaciones descentralizadas. Tras eso, es muy probable que el Jurado pida las actas para una revisión”, explicó.

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¿Cuándo será proclamada oficialmente Keiko Fujimori?

Tras el cierre del conteo de la ONPE al 100%, Keiko Fujimori entra en la etapa final antes de asumir la Presidencia del Perú el 28 de julio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el cronograma señalado por las autoridades electorales, la proclamación oficial de resultados está prevista para el 3 de julio, a cargo del presidente del JNE, Roberto Burneo.

Con la resolución de proclamación del JNE se cerraría oficialmente la segunda vuelta presidencial. Desde ese momento, el resultado electoral queda firme. “La resolución final del Jurado Nacional de Elecciones es inapelable. Ahí terminó todo”, señaló Tello.

¿Cuándo recibirá sus credenciales la fórmula presidencial ganadora?

Luego de la proclamación, el siguiente paso será la entrega de credenciales a la presidenta electa y a sus vicepresidentes. Este documento acredita oficialmente a la nueva fórmula presidencial que asumirá el periodo 2026-2031.

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Este acto permite que las autoridades electas puedan continuar con la preparación de la transición de gobierno antes de la ceremonia de juramentación.

¿Cuándo inicia oficialmente el gobierno de Keiko Fujimori?

El nuevo gobierno comenzará oficialmente el 28 de julio de 2026, fecha establecida para la juramentación presidencial ante el Congreso de la República.

Ese día, Keiko Fujimori asumiría la Presidencia del Perú y se convertiría en la primera mujer elegida mediante voto popular para ocupar el cargo.

¿Los recursos presentados por Roberto Sánchez pueden cambiar el resultado?

Roberto Sánchez y Juntos por el Perú anunciaron que acudirán a instancias judiciales y organismos internacionales para presentar sus cuestionamientos al proceso electoral.

Sin embargo, José Tello explicó que estos recursos no modificarían el cronograma electoral ni impedirían la proclamación y juramentación de la autoridad electa.

“Los recursos judiciales no van a alterar lo que ya viene ocurriendo, porque la justicia no puede ir contra un cronograma electoral que se está cerrando”, indicó.

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El especialista señaló que algunos procesos judiciales podrían continuar incluso después de la juramentación, pero no tendrían efecto sobre la instalación del nuevo gobierno.

Un nuevo periodo tras años de crisis política

Para Tello, el inicio del próximo gobierno representa también un reto de estabilidad política después de una década marcada por cambios constantes en el Ejecutivo.

El especialista recordó que el Perú atravesó un periodo de alta inestabilidad con sucesivos reemplazos presidenciales y enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso.

En ese contexto, destacó que Fuerza Popular llegaría al gobierno con una presencia importante en el Parlamento, lo que podría facilitar acuerdos políticos si logra construir alianzas con otras bancadas.

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“El reto es generar una agenda nacional y salir de esta situación en la que nos hemos enfrascado por diez años de nuestra historia”, sostuvo.