JNE hará “revisión integral” a fallos de los JEE antes de proclamar a Keiko Fujimori como presidenta

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acordó realizar una “revisión integral” de todas las actuaciones jurisdiccionales de los Jurados Electorales Especiales (JEE) antes de emitir el Acta General de Proclamación de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, proceso cuya ganadora es Keiko Fujimori con el 50,135% de los votos válidos.
La decisión, adoptada mediante un acuerdo de pleno y publicada este martes 30 en el diario oficial El Peruano, establece que el máximo tribunal electoral revisará de oficio las actas de proclamación descentralizadas, las resoluciones de recuento, los votos impugnados, las apelaciones y cualquier otra actuación procesal pertinente. La revisión, dice la resolución, procederá aun cuando no se haya presentado apelación alguna, con “para asegurar una doble instancia”.
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“Con la finalidad de consolidar la integridad jurídica del proceso electoral y verificar la regularidad de las proclamaciones descentralizadas antes de emitir el Acta General de Proclamación”, se lee en el documento.
El acuerdo se publica luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informara el 29 de junio el procesamiento del 100% de las 92.766 actas de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio. El resultado final otorgó a Fujimori 9.223.396 sufragios frente a los 9.173.755 del fraudista Roberto Sánchez. La diferencia definitiva fue de 49.641 votos.
Tiempo límite
El acuerdo del JNE también dispone que los JEE ejecuten, en el más breve plazo y bajo responsabilidad, las actuaciones necesarias para la emisión de sus respectivas actas de proclamación descentralizadas, previo a que el Pleno lleve a cabo su revisión.
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La Secretaría General del JNE había habilitado desde el 24 de junio el Sistema Integrado Jurisdiccional de Expedientes (SIJE) para el registro de esos expedientes, con indicación expresa de que las proclamaciones descentralizadas se convocaran hasta el 29 de junio de 2026.
“Dado que el cómputo de resultados ya se encuentra en una etapa final, no corresponde que los JEE retrasen los actos de proclamación sin causa objetiva y debidamente justificada, dentro de las 24 horas de notificado el presente acuerdo”, se lee. Es decir, los JEE tienen plazo hasta este martes 30 para realizar las respectivas proclamaciones descentralizadas.
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Fujimori y Sánchez reaccionan
Keiko Fujimori celebró con mesura la confirmación de su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, mientras Roberto Sánchez reconoció su derrota, pero se negó a aceptar la legitimidad del resultado y anunció una coalición de resistencia política.
Keiko Fujimori llega al Palacio de Gobierno y se convierte en la primera mujer presidenta de Perú. Su historia está marcada por derrotas, prisión preventiva y un fuerte antivoto que finalmente logró superar.
“La ONPE ha llegado al 100% de las actas escrutadas. Ya han sido resueltas todas las observaciones por parte de los Jurados Electorales Especiales (JEE). Esperamos la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con mucha humildad, prudencia y responsabilidad. Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruanos", escribió Fujimori en sus redes sociales tras conocerse el cierre del conteo.
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Por su parte, en una entrevista al medio ruso RT en Español, Sánchez admitió la derrota electoral, pero insistió en sus cuestionamientos. “Hemos luchado en el sistema electoral y creemos que de manera irregular nos han vencido, pero han vencido a este tema electoral, no a la voluntad de un pueblo”, afirmó. Anunció además la creación de una coalición de “resistencia” integrada por diputados, senadores y dirigentes sociales, y anticipó que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) para presentar sus cuestionamientos al proceso.
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