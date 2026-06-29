Los Cafres vuelven a Perú: fecha, lugar, entradas y todos los detalles sobre el show

La emblemática agrupación argentina Los Cafres se presentará en Lima el 19 de septiembre, celebrando más de tres décadas de historia en la escena del reggae en español con un espectáculo que reunirá a fanáticos de distintas edades en el Círculo Militar de Jesús María.
Formada a finales de los años ochenta en Buenos Aires, la banda es considerada pionera por su propuesta original dentro del reggae roots, enriqueciendo el género con sonidos latinoamericanos y letras que han trascendido generaciones.
A lo largo de su carrera, Los Cafres ha editado una discografía que incluye álbumes como Frecuencia Cafre, Instinto, Quién Da Más, El Paso Gigante y Alas Canciones, consolidando una identidad musical que combina reggae, rock y matices propios de la región. Su impacto se refleja en éxitos como “Si el Amor Se Cae”, “Tus Ojos”, “Aire”, “Bastará”, “Casi Q’ Me Pierdo” y “La Receta”, temas que suman millones de reproducciones en plataformas digitales y forman parte del repertorio habitual en sus presentaciones en vivo.
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Durante los últimos años, la banda ha mantenido una intensa agenda de conciertos, recorriendo escenarios de América y Europa, donde continúa convocando a miles de seguidores.
Preventa de entradas
La preventa de entradas para el show de Los Cafres en Lima se llevará a cabo el 2 y 3 de julio a través de Teleticket, desde las 11:00 a. m., con una promoción especial de 30 % de descuento válida para cualquier medio de pago. Hasta ahora, los precios de las entradas no han sido anunciados, por lo que se recomienda estar atento a las comunicaciones oficiales de la plataforma y de los organizadores para conocer el detalle de las tarifas y las zonas disponibles.
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La expectativa por este concierto crece entre los seguidores de la banda en Perú, quienes esperan una noche cargada de nostalgia y energía positiva, en la que podrán disfrutar de un repertorio que ha acompañado varias etapas de sus vidas. El Círculo Militar de Jesús María ha sido elegido como escenario para recibir a una de las bandas más influyentes del reggae latinoamericano, en un espectáculo que busca reunir a distintas generaciones.
¿Cómo comprar entradas en Teleticket?
La adquisición de entradas para el concierto de Los Cafres se realiza de manera completamente digital a través de Teleticket.
- Ingresar al sitio oficial: www.teleticket.com.pe.
- Crear una cuenta personal, completando los datos solicitados y validando el correo electrónico mediante el enlace enviado por la plataforma.
- Confirmar el registro accediendo al enlace recibido, lo que habilita el acceso a la compra de tickets.
- Buscar el evento de Los Cafres mediante el buscador y seleccionar el banner correspondiente.
- Acceder a la cola virtual, sistema que asigna turnos según el orden de llegada. Para mantener la posición, es recomendable no actualizar la página.
- Elegir la zona y el precio preferido cuando llegue el turno, seleccionar la opción “reservar asiento” y continuar con la compra.
- Completar el pago ingresando los datos de la tarjeta y aplicando el beneficio de la preventa si corresponde.
- Una vez finalizada la operación, la confirmación y las entradas quedarán disponibles en la sección “Mis E-Tickets” de la cuenta de Teleticket.
La venta general de entradas se abrirá tras la preventa, con la posibilidad de adquirir localidades hasta agotar stock. Se aconseja realizar la compra en los días de preventa para acceder al descuento y asegurar la entrada, ya que la demanda suele ser alta para los conciertos de la banda.
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