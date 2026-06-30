Perú

Lis Padilla y su novia Tania Pinedo no hacen caso a críticas y presumen su amor en redes

La tiktoker peruana y su pareja, Tania Pinedo, comparten momentos de su relación en Instagram y reciben muestras de apoyo de sus seguidores, mientras enfrentan comentarios negativos sin dejar de mostrarse juntas.

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Lis Padilla y Tania Pinedo se muestran enamoradas pese a críticas. TikTok
Lis Padilla y Tania Pinedo se muestran enamoradas pese a críticas. TikTok

La relación entre Lis Padilla, reconocida tiktoker peruana y autora del trend viral ‘Son de amores’, y su pareja Tania Pinedo se ha consolidado como una historia de visibilidad y autenticidad en el entorno digital. Ambas han optado por mostrar abiertamente su romance en redes sociales, sin dejarse afectar por comentarios negativos ni críticas, mientras reciben muestras de apoyo de una audiencia que celebra su naturalidad y la forma en que comparten su vida cotidiana.

Desde noviembre de 2025, Lis Padilla y Tania Pinedo mantienen una relación sentimental que se ha vuelto pública a través de publicaciones en Instagram, donde comparten fotografías y videos juntos. La creadora de contenido, oriunda de la selva peruana y de 34 años, alcanzó notoriedad internacional tras el éxito de su trend ‘Son de amores’, fenómeno que la llevó a ser entrevistada en canales europeos y a posicionarse como una de las figuras más relevantes de la comunidad digital peruana. La exposición constante de su relación con Pinedo ha contribuido a fortalecer su presencia en internet, sumando seguidores y generando conversaciones en torno a su historia.

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No faltan las críticas

La reciente transformación de imagen de Tania Pinedo, de 32 años, generó un nuevo pico de atención mediática. Pinedo compartió en sus historias de Instagram una fotografía luciendo una camisa, lentes oscuros y una gorra que ocultaba su cabellera, junto a un maquillaje discreto. En la imagen, Lis Padilla se muestra sonriente a su lado, dejando ver la complicidad y la cercanía que caracteriza a la pareja. Los seguidores de ambas respondieron con mensajes de felicitación y reconocimiento, destacando la armonía que transmiten en cada publicación.

El apoyo recibido no ha estado exento de desafíos. En redes sociales, algunos usuarios han dejado comentarios críticos o negativos sobre la relación, juzgando a Lis como persona y en su labor de madre. No obstante, tanto Padilla como Pinedo han optado por mantener una actitud positiva y seguir compartiendo aspectos de su vida diaria, sin dejarse intimidar por las opiniones adversas. La pareja ha manifestado, en entrevistas y transmisiones en vivo, que la autenticidad y el respeto mutuo han sido claves para sobrellevar cualquier intento de descalificación en el espacio digital.

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Lis Padilla y Tania Pinedo se muestran enamoradas pese a críticas. TikTok
Lis Padilla y Tania Pinedo se muestran enamoradas pese a críticas. TikTok

Hija de Lis Padilla respalda a tiktoker

La hija de Lis PadillaJennifer, también se ha sumado al respaldo público hacia la relación. Jennifer, de 19 años, se sometió recientemente a una cirugía estética (rinoplastia), cuyos resultados mostró durante su fiesta de cumpleaños. En el evento, Jennifer agradeció a los asistentes y expresó su felicidad por ver a su madre realizada en el plano sentimental. “Quiero agradecer a todos por haber venido a esta reunión que Tania y mi mamá hicieron para oficializar su relación. De verdad estoy muy feliz porque mi mamá lo es”, declaró la joven, generando una oleada de mensajes positivos y de apoyo a la familia.

Lis Padilla – Tania Pineda - Instagram – Perú – entretenimiento – 6 enero
Lis Padilla compartió imágenes inéditas junto a Tania Pineda acompañadas de una emotiva canción, desatando una ola de comentarios de apoyo y cariño por su postura auténtica ante las críticas recibidas (Instagram)

La visibilidad de la pareja se extiende más allá de sus cuentas personales. Lis Padilla y Tania Pinedo enfrentan la exposición mediática haciendo caso omiso a sus detractores. La reacción de su audiencia ha sido, mayormente, de respaldo y empatía, lo que se refleja en el crecimiento constante de sus seguidores y la viralidad de sus publicaciones.

El fenómeno de ‘Son de amores’ sigue funcionando como un punto de conexión entre la pareja y sus fanáticos. El trend, que impulsó la carrera de Padilla, ha sido replicado en distintas partes del mundo. El apoyo de Tania Pinedo ha resultado fundamental para que Padilla mantenga su vigencia en un entorno donde las tendencias evolucionan rápidamente.

Lis Padilla – Tania Pinedo - Día de San Valentín – Día de los Enamorados – Perú – entretenimiento – 15 febrero
Una serenata sorpresa con mariachi, flores y un tierno abrazo convirtieron el primer San Valentín de Lis Padilla y Tania Pinedo en toda una postal viral entre fans y vecinos que celebraron este momento romántico (Instagram / lispadillaoficial)

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