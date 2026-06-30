Perú

Paro indefinido en Moquegua EN VIVO: bloqueo deja buses y camiones bolivianos varados en la Panamericana Sur

La gobernadora regional, Gilia Gutiérrez, afirmó que la norma divide a la comunidad de Quebrada Honda entre las regiones de Moquegua y Tacna. Acusó un interés por el cánon futuro producto del proyecto de ampliación de Southern Perú

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Paro indefinido en Moquegua inició hoy con bloqueo de vías en contra de ley que modifica límites territoriales. (Foto: Radio Americana)
Paro indefinido en Moquegua inició hoy con bloqueo de vías en contra de ley que modifica límites territoriales. (Foto: Radio Americana)

Desde la madrugada del martes 30 de junio, ciudadanos de la región de Moquegua se han sumado a un paro indefinido autoconvocado para manifestar el rechazo de los moqueguanos hacia el proyecto de ley 11658 que fue aprobado por el Congreso y que modifica los límites de su territorio.

Según medios locales como Radio Americana, la jornada de protesta inició en las primeras horas del martes, cuando un grupo de ciudadanos se reunió frente al histórico Puente Montalvo e inició un bloqueo total de la vía con la quema de objetos para impedir el paso de vehículos.

Comunidad de Torata quedaría partida entre Moquegua y Tacna

Durante una entrevista con RPP, la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, indicó que la norma afectaría a la comunidad de Quebrada Honda, del distrito de Torata, pues los hitos usados como punto de partida para la demarcación ingresan en territorio que Moquegua considera propio y eso dejaría a la localidad fraccionada entre Tacna y la provincia de Mariscal Nieto.

“Nuestros hermanos de Quebrada Honda, del distrito de Torata,el 23 de junio descansaron en Moquegua y amanecieron en territorio tacneño”. Según su gobierno, la objeción central es que una iniciativa pensada, en un inicio, para ordenar límites internos de Tacna terminó afectando territorio moqueguano.

15:45 hsHoy

Más de cien camiones bolivianos varados en la Panamericana Sur

En el kilómetro 1147 de la Panamericana Sur, una larga fila de camiones de placa boliviana permanece detenida debido al paro indefinido en Moquegua. Los conductores, como Marcelino Ceballos, de La Paz, explican que llevan desde la noche anterior sin poder avanzar, con cargas de alimentos y combustible que corren riesgo de malograrse bajo el sol. “Queremos que el gobierno solucione esto pronto, estamos preocupados porque la carga se puede perder”, afirmó Ceballos.

La situación afecta a más de un centenar de vehículos que transportan productos desde el puerto de Ilo hacia Bolivia y que, tras superar bloqueos recientes en su país, vuelven a quedar atrapados, según el reporte de Canal N. Mientras tanto, los pasajeros que intentan continuar su viaje hacia Tacna o Ilo deben caminar varios kilómetros hasta poder hacer transbordo a colectivos, cuyos pasajes han subido de 25 a hasta 50 soles.

Imágenes desde el kilómetro 1147 de la Panamericana Sur muestran la crítica situación de transportistas bolivianos, quienes no pueden regresar a su país debido a un paro. Un conductor relata las dificultades que enfrentan, incluyendo el riesgo de que la mercancía perecedera se malogre. | Canal N
15:06 hsHoy

Jornada de protesta inicia con un fallecido

Un conductor murió y una mujer quedó herida durante la huelga indefinida en Moquegua, tras un accidente en el puente Montalvo, donde manifestantes mantienen bloqueada la Panamericana Sur, según informó Canal N.

Según medios locales, la víctima intentó esquivar grandes piedras colocadas sobre la vía, perdió el control del vehículo y sufrió un siniestro fatal. Trasladaron de emergencia a la acompañante a un hospital de Moquegua, donde recibe atención médica.

El puente Montalvo permanece completamente bloqueado, lo que impide el tránsito de vehículos entre Moquegua y Tacna y corta la conexión con el resto del país. De acuerdo con el reporte, en ambos extremos se instalaron piquetes que colocaron piedras y llantas para impedir el paso.

Jornada de protesta en Moquegua inicia con un fallecido
Jornada de protesta en Moquegua inicia con un fallecido
14:53 hsHoy

Autoridades de Moquegua se presentan ante el Congreso

La gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, anunció a las 9:00 a.m. que se presenta ante el Congreso junto a otras autoridades de Moquegua para exigir que el proyecto aprobado en el Parlamento sea entregado al Ejecutivo para que este la observe y no se promulgue.

“Hoy, las autoridades de Moquegua ya nos encontramos en el Congreso de la República para exigir al presidente del Parlamento que remita con celeridad la autógrafa del Proyecto de Ley N.° 11658/2024-PE a Palacio de Gobierno, a fin de que la presidente de la República pueda observar esta norma que afecta los intereses y la integridad territorial de nuestra región", escribió en su cuenta de Facebook.

Gilia Gutiérrez, gobernadora regional de Moquegua. (Foto: Gilia Gutiérrez)
Gilia Gutiérrez, gobernadora regional de Moquegua. (Foto: Gilia Gutiérrez)
14:39 hsHoy

UNAM anunció suspensión indefinida de clases

La Universidad Nacional de Moquegua suspendió hasta nuevo aviso las clases presenciales en la Sede Moquegua y la Filial Ilo por la convocatoria a movilizaciones y un paro regional en la región Moquegua, de acuerdo con un comunicado fechado el 30 de junio de 2026.

La UNAM dispuso que, durante ese periodo, las actividades académicas continúen en modalidad virtual y encargó a las facultades, departamentos académicos y direcciones de escuela profesional adoptar las acciones necesarias para sostener el servicio educativo mediante plataformas institucionales.

Universidad Nacional de Moquegua (UNAM) anuncia suspensión de clases por paro indefinido en Moquegua.
Universidad Nacional de Moquegua (UNAM) anuncia suspensión de clases por paro indefinido en Moquegua.
14:36 hsHoy

Terminal Terrestre de Moquegua suspende venta de pasajes

Debido al paro indefinido en Moquegua y al bloqueo del puente Montalvo, las agencias del Terminal Terrestre Nacional Manuel A. Odría suspendieron la venta de pasajes hacia esa región. Por el momento, algunas empresas continúan ofreciendo viajes a Arequipa y Lima mediante rutas alternas; sin embargo, la atención podría suspenderse si se concreta el anunciado bloqueo de la carretera Costanera, lo que dejaría a Tacna temporalmente aislada por vía terrestre del resto del país.

Desde el kilómetro 1146 de la Panamericana Sur, se reporta el bloqueo total de la vía por parte de pobladores de Moquegua. Con quema de llantas y piquetes, protestan en defensa de su territorio, afectando el tránsito hacia Tacna y Bolivia. | Canal N
14:33 hsHoy

Anuncian paro indefinido en Moquegua desde hoy en contra de ley que modifica sus límites distritales

Gilia Gutiérrez, gobernadora de la región, indicó que detrás de la norma habrían intereses por el cánon futuro producto del proyecto de ampliación de Southern Perú

La gobernadora de Moquegua, Gilia Gutiérrez, anunció un paro indefinido en Moquegua desde mañana en contra de ley que modifica sus límites distritales.
La gobernadora de Moquegua, Gilia Gutiérrez, anunció un paro indefinido en Moquegua desde mañana en contra de ley que modifica sus límites distritales.

La gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, anunció que desde el martes 30 de junio, a partir de las 00:00 horas, se iniciará un paro indefinido en toda la región para expresar el rechazo a al proyecto de ley 11658 que fue aprobado por el Congreso y que altera una franja limítrofe con Tacna y puede abrir un conflicto social en el sur del país si el Ejecutivo lo promulga.

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