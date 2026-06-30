Paro indefinido en Moquegua EN VIVO: bloqueo deja buses y camiones bolivianos varados en la Panamericana Sur

Paro indefinido en Moquegua inició hoy con bloqueo de vías en contra de ley que modifica límites territoriales. (Foto: Radio Americana)

Desde la madrugada del martes 30 de junio, ciudadanos de la región de Moquegua se han sumado a un paro indefinido autoconvocado para manifestar el rechazo de los moqueguanos hacia el proyecto de ley 11658 que fue aprobado por el Congreso y que modifica los límites de su territorio.

Según medios locales como Radio Americana, la jornada de protesta inició en las primeras horas del martes, cuando un grupo de ciudadanos se reunió frente al histórico Puente Montalvo e inició un bloqueo total de la vía con la quema de objetos para impedir el paso de vehículos.

Comunidad de Torata quedaría partida entre Moquegua y Tacna

Durante una entrevista con RPP, la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, indicó que la norma afectaría a la comunidad de Quebrada Honda, del distrito de Torata, pues los hitos usados como punto de partida para la demarcación ingresan en territorio que Moquegua considera propio y eso dejaría a la localidad fraccionada entre Tacna y la provincia de Mariscal Nieto.

“Nuestros hermanos de Quebrada Honda, del distrito de Torata,el 23 de junio descansaron en Moquegua y amanecieron en territorio tacneño”. Según su gobierno, la objeción central es que una iniciativa pensada, en un inicio, para ordenar límites internos de Tacna terminó afectando territorio moqueguano.