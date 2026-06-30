Madre de Pamela López aparece en público tras denuncia de Christian Cueva y agradece apoyo

La madre de Pamela López apareció en público tras semanas de silencio en medio de la controversia legal con Christian Cueva. Su reaparición marcó un momento clave en el conflicto, pues eligió responder a las acusaciones desde la serenidad y la gratitud, alejándose de confrontaciones y declaraciones hostiles. Durante un evento organizado por el grupo de apoyo a su hija, la familia López compartió su perspectiva sobre los hechos y agradeció a quienes los han acompañado en este proceso.
Entre los asistentes al festejo preparado por el team KittyPam se encontraba doña Betita, quien sorprendió al dirigirse a los presentes. Por primera vez, la madre de Pamela López habló frente a cámaras sobre la situación que enfrenta su familia desde que Christian Cueva la denunciara por, supuestamente, impedirle ver a sus hijos durante la participación de su hija en ‘La Granja VIP’. Su mensaje, lejos de buscar polémica, se centró en el agradecimiento.
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“Es la primera vez que yo salgo a decir algo, sé que de repente no estoy acorde a ustedes, pero primeramente quiero dar gracias a Dios por la salud de todos ustedes y que sea por muchos años más, que conozcan el alimento espiritual que nos ayuda mucho al día a día de nosotros. Agradecerles, no hay palabras, con sus acciones dicen todo lo que ustedes son”, expresó Betita en su intervención, según recogieron medios presentes en el evento
Durante su discurso, la madre de Pamela López resaltó la importancia del respaldo recibido por parte del entorno cercano de su hija. “Muy agradecida por el cariño que le tienen a mi hijita, que sigan los éxitos para cada uno de ustedes en todo. Disculpen si no sé expresarme de la manera que ustedes desean”, añadió, mostrando un tono prudente ante la exposición mediática.
La denuncia interpuesta por Christian Cueva se hizo pública semanas atrás y generó una ola de comentarios en redes sociales. En el documento legal, el futbolista acusó a la madre de su expareja de restringirle el acceso a sus hijos, lo que avivó el debate sobre la situación familiar y las dificultades que atraviesan tras la separación de la pareja.
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La familia de Pamela López ha optado por no responder con agresividad a las versiones de Cueva. En lugar de ello, han centrado sus declaraciones en la gratitud y el deseo de mantener la armonía dentro del núcleo familiar, aun cuando el proceso legal continúa su curso.
Hija de Pamela López también salió al frente por denuncia contra su abuela
El conflicto entre Pamela López y Christian Cueva sumó un nuevo capítulo con la intervención de Fabiana Ríos, la hija mayor de la empresaria. Durante el evento del club de fans ‘Las KittyPams’, Fabiana compartió su experiencia ante la situación legal y familiar que enfrenta su abuela.
La joven de 22 años relató a las cámaras de ‘Amor y Fuego’ que la denuncia contra su abuela resultó especialmente dolorosa. “Que se meta con mi abuelita, una de las personas que me ha criado, fue doloroso. Aprovechándose que mi madre no podía expresarse públicamente, no podía defenderse, me pareció un golpe muy bajo de alguien que alguna vez fue tu familia”, declaró Fabiana Ríos, visiblemente afectada.
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Según la hija de Pamela López, la figura de su abuela tuvo un papel fundamental durante su infancia y adolescencia. Por eso, la noticia de que estuviera implicada en el conflicto legal le generó un profundo malestar. Su testimonio puso de relieve el impacto emocional que el proceso judicial tiene en los integrantes más jóvenes de la familia.
El entorno de Pamela López ha intentado sobrellevar la situación mostrando unidad y evitando alimentar el enfrentamiento público. Tanto doña Betita como Fabiana han optado por hacer énfasis en el apoyo recibido y en su deseo de que la situación se resuelva de manera pacífica, sin recurrir a discusiones que puedan agravar la crisis.
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