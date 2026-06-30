Brígida Curo tras resultados al 100%: “El presidente es Roberto Sánchez” y acusa al JNE de “imponerse” con un “fraude”

Cobertura de noticias donde una presentadora informa sobre la declaración de Brígida Curo. Se observa a la presentadora en un estudio con un fondo de ciudad nocturna. Posteriormente, el video muestra a Brígida Curo, vistiendo un sombrero y un suéter rosado, siendo entrevistada en una calle frente a un edificio y un vehículo. Las imágenes cubren la postura de Curo respecto a la victoria electoral de Keiko Fujimori. El programa es identificado como '24 HORAS'.

Continúa la narrativa del fraudismo. La excandidata a la segunda vicepresidencia por Juntos por el Perú (JP), Brígida Curo, afirmó que su organización política no reconocerá los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial, luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminara el conteo de actas al 100% que da como ganadora a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular (FP).

A la salida de una reunión partidaria en el local de Juntos por el Perú, en Lima, Curo agradeció a los más de nueve millones de ciudadanos que votaron por la fórmula encabezada por Roberto Sánchez y aseguró que el candidato de su agrupación fue el ganador de los comicios en Perú, dejando de lado los sufragios de peruanos en el extranjero.

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“A todos los hermanos y hermanas de nuestra patria, estos nueve millones a más han elegido a Juntos por el Perú. Mis agradecimientos, mis reconocimientos, pero presidente es Roberto Sánchez. En Perú hemos ganado”, declaró.

La exaspirante a la vicepresidencia cuestionó la proclamación de los resultados electorales y acusó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de querer “imponerse” mediante un supuesto fraude, aunque no presentó pruebas durante sus declaraciones. “Ahora el Jurado Electoral quiere imponerse con este fraude. Nosotros no vamos a reconocer”, sostuvo.

Sus declaraciones se producen después de que el conteo oficial de la ONPE confirmara una diferencia ajustada entre Keiko Fujimori (FP) y Roberto Sánchez (JP). Según los resultados finales, Fujimori obtuvo la mayor cantidad de votos válidos.

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Brígida Curo, vestida con traje típico peruano, aparece junto a un recuadro que muestra a Roberto Sánchez en una composición gráfica sobre el país andino. (Infobae)

La posición de Curo coincide con la expresada por Sánchez, quien, si bien reconoció su derrota en las urnas, cuestionó el resultado al calificarlo de “irregular” y anunció la conformación de una coalición política y social de oposición para vigilar el próximo gobierno.

El excandidato Roberto Sánchez, que ahora queda sin un cargo público para el siguiente periodo pese a sus postulaciones al Poder Ejecutivo, Congreso bicameral y su último intento fallido en las municipales, adelantó además que recurrirá a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar sus cuestionamientos al proceso electoral.

JNE desbarata narrativa de fraude de JP

El Jurado Nacional de Elecciones rechazó los pedidos de Juntos por el Perú para anular más de 2.300 mesas de votación en Lima y Estados Unidos por supuestas irregularidades. El organismo electoral señaló que el partido de Roberto Sánchez no presentó pruebas que demostraran una manipulación de los resultados.

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Según el JNE, las denuncias de un supuesto fraude se basaban principalmente en sospechas y análisis estadísticos, pero no acreditaban que alguna mesa hubiera sido alterada para favorecer a Fuerza Popular. Sobre la llamada “clonación de resultados”, el tribunal explicó que era normal que algunas mesas de un mismo local tuvieran cifras similares, debido a la distribución del voto entre los partidos.

Roberto Sánchez insiste en fraude electoral y no reconocerá resutaldos de la JNE. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El JNE también consideró que un fraude masivo habría requerido la participación coordinada de miles de miembros de mesa, fiscalizadores y otros funcionarios electorales, algo que —según el tribunal— no tenía sustento en las pruebas presentadas.

Respecto a las mesas del extranjero, el tribunal descartó que los cambios en los procedimientos de traslado del material electoral hayan modificado las reglas de votación y señaló que, finalmente, los documentos electorales retornaron mediante valija diplomática.

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