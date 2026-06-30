Perú

Asesinan a vigilante del patio de maniobras de la empresa de transporte la W en SJM

Un sicario terminó con la vida de Willy Huamán San Jorge en horas de la madrugada cuando se encontraba en el cuarto de las cámaras de seguridad

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Un ataque armado cobró la vida del vigilante nocturno de la empresa de transporte La Unidad de Villa, conocida como la ‘W’, en el anexo Uno de Junio, San Juan de Miraflores, Lima. El hecho ocurrió durante la madrugada dentro del patio de maniobras donde laboraba la víctima, identificada como Willy Huamán San Jorge. Según Panamericana Noticias, el vigilante fue sorprendido y atacado en su puesto de trabajo, donde se hallaron varios casquillos de bala y el monitor de cámaras de seguridad encendido.

Una víctima en medio de la inseguridad

De acuerdo con el citado medio, el agresor ingresó por la puerta principal del patio y se dirigió directamente al cuarto de seguridad, donde encontró a Huamán San Jorge. El vigilante, de entre 35 años y padre de dos universitarios, trabajaba en ese lugar desde hace un año y medio. Quedó solo durante la madrugada, sin presencia policial en las inmediaciones. El ataque, según los testimonios, fue directo y no se registró el robo de pertenencias ni de dinero.

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Un vigilante muere baleado en instalaciones de la empresa La W en Lima | Panamericana
Un vigilante muere baleado en instalaciones de la empresa La W en Lima | Panamericana

La hermana de la víctima llegó al lugar en las primeras horas del día, acompañada por la policía y el fiscal, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo.

Extorsión y temor en el sector transporte

Transportistas de la empresa La Unidad de Villa señalaron que las extorsiones forman parte de su día a día. La ruta San Juan de Miraflores-La Perla, que cubren sesenta unidades, se encuentra bajo la presión de dos bandas criminales, una en Lima Sur y otra en el Callao, que exigen pagos para permitir la operación de los vehículos.

Los conductores relataron que ya han denunciado ante las autoridades, aunque la respuesta hasta el momento ha sido insuficiente, pues solo una patrulla policial acudió al lugar tras el ataque y se retiró poco después.

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El ambiente en el patio de maniobras es de incertidumbre. A pesar del crimen, las operaciones continuaron con normalidad, aunque los trabajadores expresaron miedo ante la posibilidad de nuevos ataques.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis, debido a que el atentado se produjo directo contra el vigilante.

Un vigilante muere baleado en instalaciones de la empresa La W en Lima
Un vigilante muere baleado en instalaciones de la empresa La W en Lima | Panamericana

Las cámaras de seguridad instaladas en el patio y en el cuarto donde ocurrió el asesinato constituyen uno de los principales elementos con que cuenta la policía para avanzar en la investigación. Hasta el momento, no se ha determinado si el autor del crimen actuó solo o con cómplices,

Los choferes han salido a laborar con normalidad, pero temen por su vida.

Extorsiones en aumento

Durante el periodo comprendido entre agosto de 2024 y mayo de 2026, el Ministerio Público registró 214 atentados con víctimas vinculados a presuntos actos de extorsión dirigidos al transporte público en Lima Metropolitana y Callao. Estos ataques dejaron un saldo de 283 personas afectadas, de las cuales 152 fallecieron y 131 resultaron lesionadas, según el informe de la Oficina de Observatorio de Criminalidad. La mayoría de los incidentes se concentró en los distritos de San Juan de Lurigancho, Comas y San Juan de Miraflores, zonas que además reportan altos índices de denuncias por extorsión y homicidios.

El análisis revela que el 94.4 % de los atentados tuvo como blanco directo unidades de transporte público, incluyendo microbuses, combis y mototaxis. Entre las víctimas, los conductores representaron el 69.3 %, seguidos por los pasajeros con un 20.5 % y los cobradores con un 5.3 %, lo que confirma que quienes ofrecen y utilizan este servicio son los más expuestos a los riesgos de la criminalidad organizada.

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