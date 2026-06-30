Perú

Corte de luz en Callao y Lima este 1 de julio: Pluz anuncia suspensión del servicio en cuatro distritos

La interrupción del servicio se realizará en horarios diferenciados y alcanzará avenidas, calles y asentamientos humanos de distintos distritos de Lima Metropolitana

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Fuertes vientos provocan corte de luz en el Callao y varios distritos de Lima. (Foto composición Infobae Perú/Agencia Andina/X:@JosecarLock)
Fuertes vientos provocan corte de luz en el Callao y varios distritos de Lima. (Foto composición Infobae Perú/Agencia Andina/X:@JosecarLock)

La empresa Pluz programó para este miércoles 1 de julio una nueva jornada de interrupciones temporales del servicio eléctrico en distintos sectores de Lima Metropolitana y el Callao. Los cortes de luz forman parte de trabajos de mantenimiento preventivo y reforzamiento de las redes de distribución eléctrica.

Según el cronograma oficial, la suspensión del suministro se realizará en horarios diferenciados y comprenderá zonas residenciales, asentamientos humanos, pueblos jóvenes, asociaciones de vivienda, avenidas y calles ubicadas en los distritos del Callao, San Juan de Lurigancho, Puente Piedra y Rímac.

La compañía indicó que estas labores buscan mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico, optimizar la calidad del servicio y reducir la posibilidad de fallas inesperadas en la red.

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¿Qué zonas tendrán corte de luz este miércoles 1 de julio?

Ocho distritos y sectores específicos serán afectados por interrupciones temporales del servicio. Imagen creada con IA
Ocho distritos y sectores específicos serán afectados por interrupciones temporales del servicio. Imagen creada con IA

Callao: corte programado de 09:00 a 18:00

El corte de energía eléctrica afectará diversas calles y avenidas del Cercado del Callao, entre ellas:

  • Av. Almirante Grau: cuadras 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 20.
  • Av. Guardia Chalaca: cuadra 15.
  • Av. Pacífico: cuadra 1.
  • Av. Sáenz Peña: cuadras 1, 10, 11 y 14.
  • Calle Colón: cuadras 10 y 11.
  • Calle Fanning: cuadra 1.
  • Calle Jorge Chávez: cuadra 1.
  • Jr. Arica: cuadras 2 y 3.
  • Jr. California: cuadras 3 y 4.
  • Jr. Colina: cuadras 1, 2 y 3.
  • Jr. Comandantes Espinar: cuadras 1 y 2.
  • Jr. Francisco Bolognesi: cuadras 1, 2, 3 y 4; además de la MZ L.
  • Jr. Francisco Pizarro: cuadras 1, 2, 13 y 14.
  • Jr. Heros: cuadras 1 y 2.
  • Jr. Nicolás de Piérola: cuadras 1, 2 y 3.
  • Jr. Víctor Fajardo: cuadras 1 y 2.
  • Jr. Vigil: cuadras 3 y 4.
  • Pasaje Fernando de Aragón: cuadras 3 y 4.

San Juan de Lurigancho: corte de 09:30 a 18:30

En este distrito, la interrupción del servicio alcanzará al:

  • A.H. Bayóvar:
    • Jr. Paralelo: MZ A y B.
    • Av. Wiesse: MZ A y B.
    • Pasaje 1: MZ A y B.
    • Calles sin numeración: MZ A, B, C, D, D6, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, U, V, R, R1, S, T y T1.

Puente Piedra: corte de 09:00 a 18:00

Las zonas comprendidas son:

  • Asociación de Propietarios Los Jazmines de Los Montes: MZ A, B, C, D y E.
  • Asociación de Vivienda Santa Isabel de San Lorenzo: MZ A, B, C, D y E.
  • Asociación de Vivienda Santa Lucía: MZ E, F y G.

San Juan de Lurigancho: corte de 08:00 a 18:00

También se ha programado una interrupción en:

  • A.H. Mariscal Andrés A. Cáceres II Sector: MZ B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19 y B20.

Rímac: corte de 10:00 a 18:00

Los sectores incluidos en el cronograma son:

  • P.J. Los Ángeles.
  • Av. Las Mercedes: cuadras 1, 2 y 3.
  • Av. María Parado de Bellido: cuadra 1.
  • Calle Condorcanqui: cuadras 4, 5 y 6.
  • Calle Faustino Sánchez Carrión: cuadras 1 y 5.
  • Calle Francisco de Zela: cuadras 2, 4 y 5.
  • Calle José Olaya: cuadras 4, 5 y 6.
  • Calle Los Andes: cuadras 1 y 2.
  • Calle Los Héroes: cuadras 5 y 6.
  • Calle Los Incas: cuadra 2.
  • Calle Malecón José Gálvez: cuadra 5.
  • Calle Mariano Melgar: cuadra 5.
  • Calle Mateo Pumacahua: cuadras 4 y 5.
  • Calle Manuel Pardo: cuadra 7.

¿Por qué se realizan estos cortes programados de energía?

Los cortes programados permiten que las cuadrillas técnicas realicen trabajos de mantenimiento, revisión y mejora de la infraestructura eléctrica sin poner en riesgo la seguridad del personal ni afectar el funcionamiento general de la red.

Estas labores incluyen inspecciones de equipos, reforzamiento de componentes y acciones preventivas destinadas a disminuir interrupciones inesperadas. De esta manera, se busca mantener un servicio eléctrico más estable y preparado ante la demanda de los usuarios.

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Recomendaciones para los usuarios durante el corte de luz

  • Desconectar equipos electrónicos antes del inicio de la interrupción para protegerlos ante posibles variaciones de tensión cuando regrese el servicio eléctrico.
  • Mantener cerradas las puertas de refrigeradoras y congeladoras para conservar los alimentos durante más tiempo.
  • Cargar celulares, laptops y baterías externas con anticipación para mantener la comunicación.
  • Tener linternas o luces de emergencia disponibles y evitar el uso de velas para prevenir accidentes.
  • Evitar utilizar ascensores durante el horario del corte para reducir riesgos de atrapamiento.
  • Contar con un kit básico de emergencia con agua, medicamentos necesarios y elementos esenciales para afrontar la suspensión temporal del suministro.

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