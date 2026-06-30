Corte de luz en Callao y Lima este 1 de julio: Pluz anuncia suspensión del servicio en cuatro distritos

Fuertes vientos provocan corte de luz en el Callao y varios distritos de Lima. (Foto composición Infobae Perú/Agencia Andina/X:@JosecarLock)

La empresa Pluz programó para este miércoles 1 de julio una nueva jornada de interrupciones temporales del servicio eléctrico en distintos sectores de Lima Metropolitana y el Callao. Los cortes de luz forman parte de trabajos de mantenimiento preventivo y reforzamiento de las redes de distribución eléctrica.

Según el cronograma oficial, la suspensión del suministro se realizará en horarios diferenciados y comprenderá zonas residenciales, asentamientos humanos, pueblos jóvenes, asociaciones de vivienda, avenidas y calles ubicadas en los distritos del Callao, San Juan de Lurigancho, Puente Piedra y Rímac.

La compañía indicó que estas labores buscan mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico, optimizar la calidad del servicio y reducir la posibilidad de fallas inesperadas en la red.

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¿Qué zonas tendrán corte de luz este miércoles 1 de julio?

Ocho distritos y sectores específicos serán afectados por interrupciones temporales del servicio. Imagen creada con IA

Callao: corte programado de 09:00 a 18:00

El corte de energía eléctrica afectará diversas calles y avenidas del Cercado del Callao, entre ellas:

Av. Almirante Grau: cuadras 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 20.

Av. Guardia Chalaca: cuadra 15.

Av. Pacífico: cuadra 1.

Av. Sáenz Peña: cuadras 1, 10, 11 y 14.

Calle Colón: cuadras 10 y 11.

Calle Fanning: cuadra 1.

Calle Jorge Chávez: cuadra 1.

Jr. Arica: cuadras 2 y 3.

Jr. California: cuadras 3 y 4.

Jr. Colina: cuadras 1, 2 y 3.

Jr. Comandantes Espinar: cuadras 1 y 2.

Jr. Francisco Bolognesi: cuadras 1, 2, 3 y 4; además de la MZ L.

Jr. Francisco Pizarro: cuadras 1, 2, 13 y 14.

Jr. Heros: cuadras 1 y 2.

Jr. Nicolás de Piérola: cuadras 1, 2 y 3.

Jr. Víctor Fajardo: cuadras 1 y 2.

Jr. Vigil: cuadras 3 y 4.

Pasaje Fernando de Aragón: cuadras 3 y 4.

San Juan de Lurigancho: corte de 09:30 a 18:30

En este distrito, la interrupción del servicio alcanzará al:

A.H. Bayóvar: Jr. Paralelo: MZ A y B. Av. Wiesse: MZ A y B. Pasaje 1: MZ A y B. Calles sin numeración: MZ A, B, C, D, D6, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, U, V, R, R1, S, T y T1.



Puente Piedra: corte de 09:00 a 18:00

Las zonas comprendidas son:

Asociación de Propietarios Los Jazmines de Los Montes: MZ A, B, C, D y E.

Asociación de Vivienda Santa Isabel de San Lorenzo: MZ A, B, C, D y E.

Asociación de Vivienda Santa Lucía: MZ E, F y G.

San Juan de Lurigancho: corte de 08:00 a 18:00

También se ha programado una interrupción en:

A.H. Mariscal Andrés A. Cáceres II Sector: MZ B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19 y B20.

Rímac: corte de 10:00 a 18:00

Los sectores incluidos en el cronograma son:

P.J. Los Ángeles.

Av. Las Mercedes: cuadras 1, 2 y 3.

Av. María Parado de Bellido: cuadra 1.

Calle Condorcanqui: cuadras 4, 5 y 6.

Calle Faustino Sánchez Carrión: cuadras 1 y 5.

Calle Francisco de Zela: cuadras 2, 4 y 5.

Calle José Olaya: cuadras 4, 5 y 6.

Calle Los Andes: cuadras 1 y 2.

Calle Los Héroes: cuadras 5 y 6.

Calle Los Incas: cuadra 2.

Calle Malecón José Gálvez: cuadra 5.

Calle Mariano Melgar: cuadra 5.

Calle Mateo Pumacahua: cuadras 4 y 5.

Calle Manuel Pardo: cuadra 7.

¿Por qué se realizan estos cortes programados de energía?

Los cortes programados permiten que las cuadrillas técnicas realicen trabajos de mantenimiento, revisión y mejora de la infraestructura eléctrica sin poner en riesgo la seguridad del personal ni afectar el funcionamiento general de la red.

Estas labores incluyen inspecciones de equipos, reforzamiento de componentes y acciones preventivas destinadas a disminuir interrupciones inesperadas. De esta manera, se busca mantener un servicio eléctrico más estable y preparado ante la demanda de los usuarios.

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Recomendaciones para los usuarios durante el corte de luz

Desconectar equipos electrónicos antes del inicio de la interrupción para protegerlos ante posibles variaciones de tensión cuando regrese el servicio eléctrico.

Mantener cerradas las puertas de refrigeradoras y congeladoras para conservar los alimentos durante más tiempo.

Cargar celulares, laptops y baterías externas con anticipación para mantener la comunicación.

Tener linternas o luces de emergencia disponibles y evitar el uso de velas para prevenir accidentes.

Evitar utilizar ascensores durante el horario del corte para reducir riesgos de atrapamiento.

Contar con un kit básico de emergencia con agua, medicamentos necesarios y elementos esenciales para afrontar la suspensión temporal del suministro.