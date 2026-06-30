Corte de luz en Callao y Lima este 1 de julio: Pluz anuncia suspensión del servicio en cuatro distritos

La empresa Pluz programó para este miércoles 1 de julio una nueva jornada de interrupciones temporales del servicio eléctrico en distintos sectores de Lima Metropolitana y el Callao. Los cortes de luz forman parte de trabajos de mantenimiento preventivo y reforzamiento de las redes de distribución eléctrica.
Según el cronograma oficial, la suspensión del suministro se realizará en horarios diferenciados y comprenderá zonas residenciales, asentamientos humanos, pueblos jóvenes, asociaciones de vivienda, avenidas y calles ubicadas en los distritos del Callao, San Juan de Lurigancho, Puente Piedra y Rímac.
La compañía indicó que estas labores buscan mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico, optimizar la calidad del servicio y reducir la posibilidad de fallas inesperadas en la red.
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¿Qué zonas tendrán corte de luz este miércoles 1 de julio?
Callao: corte programado de 09:00 a 18:00
El corte de energía eléctrica afectará diversas calles y avenidas del Cercado del Callao, entre ellas:
- Av. Almirante Grau: cuadras 1, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 20.
- Av. Guardia Chalaca: cuadra 15.
- Av. Pacífico: cuadra 1.
- Av. Sáenz Peña: cuadras 1, 10, 11 y 14.
- Calle Colón: cuadras 10 y 11.
- Calle Fanning: cuadra 1.
- Calle Jorge Chávez: cuadra 1.
- Jr. Arica: cuadras 2 y 3.
- Jr. California: cuadras 3 y 4.
- Jr. Colina: cuadras 1, 2 y 3.
- Jr. Comandantes Espinar: cuadras 1 y 2.
- Jr. Francisco Bolognesi: cuadras 1, 2, 3 y 4; además de la MZ L.
- Jr. Francisco Pizarro: cuadras 1, 2, 13 y 14.
- Jr. Heros: cuadras 1 y 2.
- Jr. Nicolás de Piérola: cuadras 1, 2 y 3.
- Jr. Víctor Fajardo: cuadras 1 y 2.
- Jr. Vigil: cuadras 3 y 4.
- Pasaje Fernando de Aragón: cuadras 3 y 4.
San Juan de Lurigancho: corte de 09:30 a 18:30
En este distrito, la interrupción del servicio alcanzará al:
- A.H. Bayóvar:
- Jr. Paralelo: MZ A y B.
- Av. Wiesse: MZ A y B.
- Pasaje 1: MZ A y B.
- Calles sin numeración: MZ A, B, C, D, D6, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, U, V, R, R1, S, T y T1.
Puente Piedra: corte de 09:00 a 18:00
Las zonas comprendidas son:
- Asociación de Propietarios Los Jazmines de Los Montes: MZ A, B, C, D y E.
- Asociación de Vivienda Santa Isabel de San Lorenzo: MZ A, B, C, D y E.
- Asociación de Vivienda Santa Lucía: MZ E, F y G.
San Juan de Lurigancho: corte de 08:00 a 18:00
También se ha programado una interrupción en:
- A.H. Mariscal Andrés A. Cáceres II Sector: MZ B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19 y B20.
Rímac: corte de 10:00 a 18:00
Los sectores incluidos en el cronograma son:
- P.J. Los Ángeles.
- Av. Las Mercedes: cuadras 1, 2 y 3.
- Av. María Parado de Bellido: cuadra 1.
- Calle Condorcanqui: cuadras 4, 5 y 6.
- Calle Faustino Sánchez Carrión: cuadras 1 y 5.
- Calle Francisco de Zela: cuadras 2, 4 y 5.
- Calle José Olaya: cuadras 4, 5 y 6.
- Calle Los Andes: cuadras 1 y 2.
- Calle Los Héroes: cuadras 5 y 6.
- Calle Los Incas: cuadra 2.
- Calle Malecón José Gálvez: cuadra 5.
- Calle Mariano Melgar: cuadra 5.
- Calle Mateo Pumacahua: cuadras 4 y 5.
- Calle Manuel Pardo: cuadra 7.
¿Por qué se realizan estos cortes programados de energía?
Los cortes programados permiten que las cuadrillas técnicas realicen trabajos de mantenimiento, revisión y mejora de la infraestructura eléctrica sin poner en riesgo la seguridad del personal ni afectar el funcionamiento general de la red.
Estas labores incluyen inspecciones de equipos, reforzamiento de componentes y acciones preventivas destinadas a disminuir interrupciones inesperadas. De esta manera, se busca mantener un servicio eléctrico más estable y preparado ante la demanda de los usuarios.
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Recomendaciones para los usuarios durante el corte de luz
- Desconectar equipos electrónicos antes del inicio de la interrupción para protegerlos ante posibles variaciones de tensión cuando regrese el servicio eléctrico.
- Mantener cerradas las puertas de refrigeradoras y congeladoras para conservar los alimentos durante más tiempo.
- Cargar celulares, laptops y baterías externas con anticipación para mantener la comunicación.
- Tener linternas o luces de emergencia disponibles y evitar el uso de velas para prevenir accidentes.
- Evitar utilizar ascensores durante el horario del corte para reducir riesgos de atrapamiento.
- Contar con un kit básico de emergencia con agua, medicamentos necesarios y elementos esenciales para afrontar la suspensión temporal del suministro.
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