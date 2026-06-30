Magaly Medina aclara su encuentro con Brunella Horna y Sheyla Rojas en Chota

Magaly Medina, acompañada por Brunella Horna, Sheyla Rojas y otras personas, posa en un evento social celebrado en Chota.

Durante el reciente feriado largo, Magaly Medina fue vista en Cajamarca compartiendo una reunión con Brunella Horna y Richard Acuña, un hecho que generó sorpresa en redes sociales debido a los antecedentes de declaraciones públicas entre la periodista y la pareja. Las imágenes difundidas mostraron a la conductora de televisión y su esposo, Alfredo Zambrano, en una celebración privada organizada en la casa de Carmen Rosa Núñez Campos, matriarca de la familia Acuña.

La presencia de Magaly Medina junto a figuras con quienes ha sostenido controversias públicas no pasó inadvertida. Los videos y fotografías circularon con rapidez en diversas plataformas digitales, lo que motivó numerosos comentarios entre seguidores y detractores de la comunicadora. En respuesta al interés generado, la presentadora abordó el tema al inicio de su programa ‘Magaly TV, la firme’, donde optó por definir el contexto exacto de la reunión.

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Según relató Magaly Medina, su estadía en Cajamarca obedeció a una invitación de Carmen Rosa Núñez Campos, madre de los Acuña. La periodista explicó que, aunque ha criticado a los hijos de la anfitriona en distintas ocasiones, mantiene una relación cordial con la matriarca, quien la invitó a compartir en su vivienda.

Magaly Medina posa con Brunella Horna, Sheyla Rojas y otras personas en un evento social en Chota, con un cartel taurino y una escultura de toro de fondo.

“Esa es la casa de Rosita Acuña, de la mamá de los Acuña, quien muy gentilmente me invita. Cuando hablo de sus hijos me deja de hablar, pero luego volvemos a ser ‘pinkys’”, comentó con humor durante la transmisión, aludiendo a la dinámica fluctuante que sostiene con la familia.

La conductora no desmintió la autenticidad de las imágenes ni la interacción con Brunella Horna y Richard Acuña, pero enfatizó que el encuentro se dio en el marco de una celebración privada, alejada de cualquier estrategia mediática. El viaje coincidió con la realización de un evento taurino en la región, motivo por el cual también se encontraban otros invitados ajenos al espectáculo televisivo.

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Magaly Medina posa junto a los integrantes de la Banda Monumental Ayacucho en Chota, con un cartel taurino al fondo.

Magaly aclaró las imágenes virales con Alfredo Zambrano

La aparición de Magaly Medina junto a su esposo, Alfredo Zambrano, también fue objeto de debate en internet, especialmente tras la difusión de un video donde se observa a la periodista apoyándose en él durante su visita a Chota, localidad dentro de la región Cajamarca. Diversos usuarios y medios digitales interpretaron la escena como un posible indicio de problemas de salud, lo que generó especulación en torno al estado físico de la presentadora.

Al inicio de su programa, Medina abordó las conjeturas directamente. Explicó que el viaje hacia Chota comenzó en la madrugada, lo que implicó una jornada sin descanso suficiente. “Mis colegas pueden pensar cualquier cosa, pero la verdad es que ya tenía varias horas sin dormir; el vuelo salía a las 5 de la mañana y tuve que estar desde las 3 de la mañana”, relató la periodista, atribuyendo su estado de fatiga a la acumulación de horas sin reposo.

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Luego de las imágenes que circularon en redes sociales, la periodista contó en vivo qué ocurrió realmente durante su visita a la Feria San Juan Bautista y descartó las especulaciones. Captura: Magaly TV La Firme.

El cansancio no fue el único factor que impactó a Magaly Medina durante la jornada. La conductora reveló que sufrió una contractura muscular en la espalda, situación que la obligó a buscar apoyo físico en su esposo durante el evento. Este detalle fue expuesto para descartar rumores sobre posibles problemas de salud de mayor gravedad.

La propia conductora dejó en claro que las imágenes y los videos corresponden a momentos espontáneos y no a situaciones planeadas para la exposición mediática. A pesar de las diferencias públicas sostenidas en el pasado con Brunella Horna y Richard Acuña, la reunión transcurrió en un ambiente privado, bajo la hospitalidad de Carmen Rosa Núñez Campos.

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