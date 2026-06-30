Keiko Fujimori recibe saludos de la comunidad internacional luego de ganar las elecciones presidenciales

Una vez finalizado el conteo de votos por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y que las cifras dieran como ganadora de la segunda vuelta a Keiko Fujimori, diversos gobiernos de la región y otros actores internacionales la reconocieron como la próxima presidenta del Perú para el periodo 2026-2031.
El dato que terminó de ordenar esas reacciones fue la diferencia final: Fujimori se impuso a Roberto Sánchez por 49.641 votos, con 50,135% de los sufragios válidos, equivalentes a 9.223.396 votos, tras un conteo que se extendió durante 22 días desde la segunda vuelta del 7 de junio.
PUBLICIDAD
Según informó RPP, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Albert Ramdin, habló por teléfono con la presidenta electa para transmitirle sus mejores deseos. También confirmó que ambos acordaron reunirse en el marco de la toma de mando prevista para el 28 de julio.
La validación internacional no quedó solo en los saludos protocolares. La Misión de Observación Electoral de la OEA fijó posición sobre la disputa poselectoral al sostener que su equipo, desplegado dentro y fuera del país, “no ha identificado irregularidades (...) que hayan alterado la voluntad de millones de peruanos expresada en las urnas”.
PUBLICIDAD
La declaración de la misión de observación respondió a las acusaciones de presuntas irregularidades formuladas por Roberto Sánchez después de una elección resuelta por un margen estrecho. El pronunciamiento respaldó de manera directa el conteo oficial una vez que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) completó el 100% de las actas.
La Secretaría General de la Comunidad Andina también saludó a la mandataria electa. En su mensaje reconoció el espíritu democrático del pueblo peruano y expresó su disposición para seguir articulando esfuerzos que profundicen el proceso de integración andina en beneficio de la subregión.
Presidentes y cancillerías reconocieron victoria de Fujimori
Entre las reacciones a la victoria de Keiko Fujimori se encuentra el mensaje del presidente de Argentina, Javier Milei, que escribió en X: “Felicito a Keiko Fujimori por su victoria en Perú. El pueblo peruano se suma a Colombia y ha enviado un mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad”.
PUBLICIDAD
Desde Colombia, el presidente electo Abelardo de la Espriella difundió un video de una llamada con Fujimori. Allí sostuvo que ambos países estarán conducidos por administraciones que comparten “la defensa de la democracia, la libertad, el Estado de derecho y el respeto por las instituciones”, y coincidió con ella en la necesidad de impulsar el intercambio comercial y combatir el crimen transnacional.
En Bolivia, el presidente Rodrigo Paz felicitó a la lideresa de Fuerza Popular y expresó respeto por la voluntad democrática manifestada en las urnas. A la vez, comprometió la continuidad del fortalecimiento de los lazos de cooperación y desarrollo entre ambos países.
PUBLICIDAD
Por su lado, el Gobierno de Uruguay, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, emitió un comunicado oficial para saludar la victoria de Fujimori. La cancillería añadió su expectativa de profundizar los vínculos bilaterales en favor de la integración regional.
Más Noticias
No, no es Julio Velarde recomendando ‘inversiones’, es una estafa: BCRP alerta de fraudes
El BCRP recuerda a los usuarios que no ofrece inversiones ni solicita pago algunos a los ciudadanos. La inteligencia artificial fue usada para
La emoción de Antonio Rizola tras triunfazo ante Argentina en Copa Latina de vóley 2026: “Hace tiempo no veía un Perú con esas ganas”
Perú Mundialista le remontó el partido a las ‘panteras’ luego de ir perdiendo 2 sets a cero en el Polideportivo Lucha Fuentes
Precio del dólar cae tras elección de Keiko Fujimori como presidenta en Perú: Así abrió hoy 30 de junio
El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y en Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat
Agua Marina regresa a los escenarios tras atentado armado para celebrar sus 50 años de trayectoria
La icónica orquesta sechurana anuncia su esperado retorno luego de meses de ausencia, lista para reencontrarse con su público y conmemorar medio siglo de éxitos en la cumbia peruana.
Keiko Fujimori EN VIVO: últimas noticias de la transición presidencial en Perú
Tras el cierre del escrutinio de la ONPE al 100%, la lideresa de Fuerza Popular entra en la etapa final antes de asumir la Presidencia: proclamación oficial del JNE, entrega de credenciales, transición de gobierno y juramentación el 28 de julio
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD