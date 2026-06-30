Keiko Fujimori recibe saludos de la comunidad internacional luego de ganar las elecciones presidenciales

La candidata conservadora peruana Keiko Fujimori se dirige a los medios de comunicación en la sede de su partido, Fuerza Popular, tras derrotar por un estrecho margen al diputado de izquierdas Roberto Sánchez en las elecciones presidenciales peruanas, antes del anuncio oficial de los resultados, en Lima, Perú. 24 de junio de 2026. REUTERS/Angela Ponce

Una vez finalizado el conteo de votos por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y que las cifras dieran como ganadora de la segunda vuelta a Keiko Fujimori, diversos gobiernos de la región y otros actores internacionales la reconocieron como la próxima presidenta del Perú para el periodo 2026-2031.

El dato que terminó de ordenar esas reacciones fue la diferencia final: Fujimori se impuso a Roberto Sánchez por 49.641 votos, con 50,135% de los sufragios válidos, equivalentes a 9.223.396 votos, tras un conteo que se extendió durante 22 días desde la segunda vuelta del 7 de junio.

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Según informó RPP, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Albert Ramdin, habló por teléfono con la presidenta electa para transmitirle sus mejores deseos. También confirmó que ambos acordaron reunirse en el marco de la toma de mando prevista para el 28 de julio.

La validación internacional no quedó solo en los saludos protocolares. La Misión de Observación Electoral de la OEA fijó posición sobre la disputa poselectoral al sostener que su equipo, desplegado dentro y fuera del país, “no ha identificado irregularidades (...) que hayan alterado la voluntad de millones de peruanos expresada en las urnas”.

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Albert R. Ramdin, secretario general de la OEA felicitó a Keiko Fujimori pro su triunfo en las elecciones 2026. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La declaración de la misión de observación respondió a las acusaciones de presuntas irregularidades formuladas por Roberto Sánchez después de una elección resuelta por un margen estrecho. El pronunciamiento respaldó de manera directa el conteo oficial una vez que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) completó el 100% de las actas.

La Secretaría General de la Comunidad Andina también saludó a la mandataria electa. En su mensaje reconoció el espíritu democrático del pueblo peruano y expresó su disposición para seguir articulando esfuerzos que profundicen el proceso de integración andina en beneficio de la subregión.

Presidentes y cancillerías reconocieron victoria de Fujimori

Entre las reacciones a la victoria de Keiko Fujimori se encuentra el mensaje del presidente de Argentina, Javier Milei, que escribió en X: “Felicito a Keiko Fujimori por su victoria en Perú. El pueblo peruano se suma a Colombia y ha enviado un mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad”.

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Desde Colombia, el presidente electo Abelardo de la Espriella difundió un video de una llamada con Fujimori. Allí sostuvo que ambos países estarán conducidos por administraciones que comparten “la defensa de la democracia, la libertad, el Estado de derecho y el respeto por las instituciones”, y coincidió con ella en la necesidad de impulsar el intercambio comercial y combatir el crimen transnacional.

El presidente electo Abelardo de la Espriella se mostró complacido con el triunfo de Keiko Fujimori en Perú - crédito REUTERS

En Bolivia, el presidente Rodrigo Paz felicitó a la lideresa de Fuerza Popular y expresó respeto por la voluntad democrática manifestada en las urnas. A la vez, comprometió la continuidad del fortalecimiento de los lazos de cooperación y desarrollo entre ambos países.

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Por su lado, el Gobierno de Uruguay, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, emitió un comunicado oficial para saludar la victoria de Fujimori. La cancillería añadió su expectativa de profundizar los vínculos bilaterales en favor de la integración regional.