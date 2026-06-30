Cáncer de cuello uterino: expertos alertan que cada año se detectan 4.809 casos en Perú y llaman a reforzar los controles periódicos

La OMS subraya la importancia de la inmunización, la educación sanitaria y la vigilancia médica para reducir la incidencia de cáncer de cuello uterino a nivel global. (Cortesía: Infosalus)

En el Perú, el cáncer de cuello uterino mantiene una carga relevante para la salud pública: cada año se diagnostican 4,809 nuevos casos, de acuerdo con el Observatorio Global del Cáncer (GLOBOCAN 2022). La cifra refleja una enfermedad que impacta de manera directa en miles de mujeres y que, a la vez, puede reducirse con estrategias sostenidas de prevención y detección temprana.

En el marco del Día del Médico Ginecólogo Obstetra Peruano, que se conmemora cada 30 de junio, especialistas remarcaron la necesidad de fortalecer la cultura de la prevención. El llamado apunta a un cambio de conducta: no esperar la aparición de molestias para acudir a una evaluación ginecológica.

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Los expertos subrayan que la atención preventiva es una de las principales herramientas para disminuir el impacto de los cánceres ginecológicos. En esa línea, insistieron en que los controles periódicos y los tamizajes permiten identificar alteraciones antes de que evolucionen a etapas más complejas.

(Freepik)

La prevención empieza con los chequeos periódicos

El médico cirujano oncólogo y ginecólogo oncólogo Gerardo Campos Siccha advirtió que la prevención sigue siendo una intervención clave, en particular porque el cáncer de cuello uterino puede evitarse y detectarse oportunamente en la mayoría de casos mediante controles regulares y pruebas de tamizaje.

De acuerdo con el especialista, los controles periódicos no se limitan a responder a un síntoma, sino a anticiparse a la enfermedad. Esa lógica de cuidado permite identificar lesiones precancerosas y otras patologías en fases iniciales.

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“Los controles periódicos permiten detectar lesiones precancerosas y otras patologías en fases iniciales, cuando las probabilidades de tratamiento y recuperación son considerablemente mayores. En el Día del Médico Ginecólogo Obstetra Peruano queremos recordar que la prevención y el diagnóstico oportuno siguen siendo las herramientas más eficaces para proteger la salud y salvar vidas”, enfatizó en diálogo con la Agencia Andina.

Vacunación del VPH en ambos géneros podría ser clave contra el cáncer uterino - crédito www.freepik.es

La baja cultura de prevención sigue siendo uno de los principales desafíos

Campos Siccha señaló que uno de los mayores desafíos continúa siendo la baja cultura de prevención. En la práctica, explicó, muchas mujeres acuden a consulta recién cuando aparece el dolor u otro síntoma evidente, una conducta que reduce la oportunidad de detectar problemas en etapas tempranas.

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El especialista alertó que diversas enfermedades ginecológicas pueden desarrollarse de manera silenciosa durante meses e incluso años. Por eso, sostuvo, la ausencia de molestias no debe interpretarse como un indicador de que todo está bien.

En ese contexto, el énfasis de los especialistas se centró en promover hábitos sostenidos de cuidado: incorporar la evaluación ginecológica como parte de una rutina de salud, con el mismo criterio con el que se realizan otros controles preventivos.

Recomendaciones de especialistas sobre diagnóstico temprano y tamizaje

Los especialistas consultados insistieron en que el diagnóstico oportuno se apoya en dos pilares: la decisión de acudir a controles periódicos y el acceso a tamizajes que permitan detectar lesiones precancerosas y otras patologías en etapas iniciales.

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(Getty)

La recomendación central es no postergar la consulta hasta que aparezcan síntomas. Según lo planteado por Campos Siccha, esa espera puede jugar en contra, porque cuando la enfermedad avanza, las alternativas de abordaje pueden volverse más complejas.

En el Día del Médico Ginecólogo Obstetra Peruano, el llamado de los expertos se resume en una idea concreta: reforzar la prevención como práctica regular para reducir el impacto del cáncer de cuello uterino en el país y mejorar las posibilidades de tratamiento y recuperación mediante la detección temprana.