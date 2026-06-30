Perú

Ya Ice Dilan en Lima: el cantante de ‘Dichávate’ suma nuevas fechas tras el furor de los fans del reparto

El artista cubano, referente del reparto, responde al éxito de su gira nacional en Perú con nuevos conciertos, tras agotar entradas y desatar la fiebre de ‘Dichávate’ entre cientos de seguidores en Lima y otras ciudades.

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Ya Ice Dilan llena recintos con su música y promete repetir el plato en el escenario peruano.
Ya Ice Dilan llena recintos con su música y lo viene repitiendo en el escenario peruano.

El fenómeno musical ‘Dichávate’ ha marcado un hito en la escena peruana, consolidando al cantante cubano Ya Ice Dilan como uno de los referentes actuales del reparto. La canción, que se ha convertido en uno de los mayores éxitos virales del año, domina redes sociales y plataformas digitales, mientras arrastra multitudes en cada presentación de su gira nacional por Perú. El impacto de este tema ha trascendido la música y se refleja en la cultura popular, donde celebridades y futbolistas comparten videos al ritmo que ha conquistado al país.

Durante los últimos meses, la presencia de Ya Ice Dilan en territorio peruano se ha intensificado. El artista ha recorrido diversas provincias, donde el público ha agotado las entradas de sus conciertos. Espacios emblemáticos como “Misa” de Miraflores, Discoteca Banana, Discoteca Voce de Lince y recintos en Huacho han sido escenario de verdaderos eventos multitudinarios, en los que la energía del reparto cubano ha contagiado a miles de asistentes. La promotora encargada de la gira informó que cada función ha logrado el sold out, confirmando la dimensión del fenómeno en el mercado local.

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'Dichávate' es interpretada por Ya Ice Dilan junto a Rey Tony y Helabusador.
'Dichávate' es interpretada por Ya Ice Dilan junto a Rey Tony y Helabusador.

Anuncia más concierto en el país

El fenómeno no se limita a la capital: el tour continuará en las próximas semanas por distintas ciudades del país, donde miles de seguidores ansían presenciar el espectáculo que ha revolucionado la música urbana en Perú.

‘Dichávate’, interpretada por Ya Ice Dilan junto a Rey Tony y Helabusador, ha traspasado fronteras, consolidándose como uno de los temas más reproducidos en plataformas como TikTok, donde millones de usuarios replican el característico baile. El tema se ha posicionado en las principales listas musicales internacionales, logrando que el artista cubano sea reconocido como uno de los máximos exponentes del reparto. En Perú, la canción se ha integrado a la vida cotidiana, con versiones y coreografías que circulan en fiestas, eventos deportivos y reuniones familiares.

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El éxito del tema también ha captado la atención de figuras del espectáculo y conocidos futbolistas peruanos. Diversos videos publicados muestran a reconocidos personajes bailando ‘Dichávate’, lo que ha impulsado aún más su viralidad y aceptación popular. La interacción directa del artista con sus fans, a través de sus cuentas oficiales y transmisiones en vivo, ha fortalecido el vínculo con el público peruano, que hoy lo reconoce como parte de su escena musical.

Ya Ice Dilan aterriza en Lima con “Dichávate” y anuncia show para los fans del reparto
Ya Ice Dilan aterriza en Lima con “Dichávate” y anuncia más shows para los fans del reparto

La propuesta de Ya Ice Dilan se distingue por la fusión de ritmos caribeños y urbanos, una estrategia que le ha permitido conectar con audiencias de distintos países. Su crecimiento ha sido constante, potenciado por la actividad digital y la colaboración con otros artistas del género. El reparto, estilo musical originario de Cuba, ha encontrado en Perú una audiencia receptiva y entusiasta, dispuesta a adoptar nuevas tendencias y convertirlas en parte de su identidad cultural.

Bedoya Producciones, empresa promotora de la gira, ha apostado por traer al país a uno de los artistas urbanos cubanos de mayor proyección internacional. La respuesta del público ha superado las expectativas, con localidades colmadas y una demanda creciente en cada nueva fecha confirmada. La gira no solo representa un éxito comercial, sino también un fenómeno sociocultural que evidencia la globalización de la música y el poder de las plataformas digitales para transformar tendencias locales en fenómenos globales.

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