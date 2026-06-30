Juntos por el Perú solicitaría la nulidad de la proclamación de Keiko Fujimori: “Hasta las últimas consecuencias”

El diputado electo por Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, anunció que los abogados del partido evalúan solicitar la nulidad de la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta de la República por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
“De acuerdo a la norma electoral, lo que corresponde una vez dada la proclamación, se puede solicitar evidentemente la nulidad. Eso lo están evaluando los abogados. Y ahí concluye el tema del derecho electoral a nivel nacional”, declaró Zunini a los medios.
El diputado electo indicó que “hay un problema de legitimidad, pero también de legalidad” porque, dice, se “cambiaron las reglas del juego en pleno proceso electoral”. Ello en referencia a la modificación de los lineamientos para el voto del extranjero en la segunda vuelta, argumento que ya fue desbaratado por el JNE.
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“Nosotros vamos a hacer uso de las herramientas legales de las que podamos disponer hasta las últimas consecuencias. (¿Van a reconocer o no?) Nosotros vamos a trabajar. Hay una realidad, la señora va a ser proclamada y sobre esa base tendremos que trabajar", advirtió.
Al insistírsele en relación a si Juntos por el Perú reconocerá a Keiko Fujimori, Ernesto Zunini afirmó que “quien tiene que hacer el reconocimiento es el Jurado Nacional de Elecciones, nosotros no”.
Juntos por el Perú en negación
Juntos por el Perú mantiene su negativa a reconocer la derrota en la segunda vuelta presidencial y escala su ofensiva política pese a que el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 100% de actas confirmó el triunfo de Keiko Fujimori por una diferencia de 49.000 votos.
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El excandidato presidencial Roberto Sánchez anunció este martes que llevará el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al sostener que el proceso electoral sufrió una “grave afectación” por la modificación de los lineamientos de votación en el extranjero. “Presentaremos un recurso ante la CIDH, estamos convencidos de la grave afectación al proceso electoral y, a la intangibilidad de la normativa electoral al cambiar las reglas de juego en la segunda vuelta”, escribió en su cuenta de X.
La excandidata a la segunda vicepresidencia Brígida Curo fue aún más tajante: rechazó los resultados oficiales y afirmó que su partido ganó los comicios dentro del territorio peruano. “Presidente es Roberto Sánchez. En Perú hemos ganado”, declaró a la salida de una reunión partidaria en Lima, al tiempo que acusó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de querer “imponerse con este fraude”, sin aportar prueba alguna.
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El JNE ya había desestimado esa narrativa. El tribunal rechazó los pedidos de Juntos por el Perú para anular 2.398 mesas de votación en Lima y Estados Unidos por supuestas irregularidades, y señaló que las denuncias se apoyaban en sospechas y análisis estadísticos sin respaldo probatorio. Sobre la llamada “clonación de resultados”, el JNE explicó que la coincidencia de cifras entre mesas de un mismo local era estadísticamente esperable.
El organismo también descartó que los cambios en los procedimientos de traslado del material electoral hubieran alterado las reglas de votación, y precisó que los documentos electorales retornaron al país bajo valija diplomática. Para que el fraude denunciado hubiera ocurrido, sostuvo el tribunal, habrían debido confabularse más de 5.000 miembros de mesa, fiscalizadores, observadores nacionales e internacionales, la Policía y las Fuerzas Armadas.
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Sánchez, que ya había adelantado su intención de recurrir a instancias internacionales en una entrevista con el portal RT en Español, indicó que respetará lo que determinen las autoridades peruanas, pero aclaró que su posición no se agota en la jurisdicción nacional. El JNE tiene previsto proclamar a Fujimori como presidenta electa el viernes 3 de julio.
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