Santos Bravos sorprende al compartir escenario con Enrique Iglesias en las celebraciones del Mundial 2026

Santos Bravos en una escenario con Enrique Igleasias.

El Parque Fundidora de Monterrey se transformó en un epicentro de fiesta y música este domingo 28 de junio de 2026, cuando Enrique Iglesias ofreció un concierto gratuito como parte de las celebraciones oficiales del Mundial 2026. El evento, que marcó el inicio de los 16avos de final de la Copa del Mundo, reunió a más de 100.000 personas según los organizadores, y tuvo un momento inolvidable cuando la boy band latinoamericana Santos Bravos compartió escenario con el cantante español, desatando la euforia del público.

Desde el mediodía, los seguidores comenzaron a llegar al recinto para asegurar un buen lugar, motivados tanto por el atractivo de ver a un artista internacional consagrado como Enrique Iglesias, como por el debut de Santos Bravos en el escenario principal del Fan Fest. Los integrantes del grupo —Drew Venegas (Estados Unidos), Alejandro Aramburú (Perú), Gabi Bermúdez (Puerto Rico), Kauê Penna (Brasil) y Kenneth Lavíll (México)— abrieron la noche con una presentación energética de quince minutos que sus fanáticos vivieron con intensidad.

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La expectativa creció a medida que se acercaba el turno del artista principal. Enrique Iglesias desplegó un repertorio de grandes éxitos tanto en español como en inglés, interpretando temas como Bailando, Cuando Me Enamoro y Héroe. A lo largo de su actuación, recorrió el escenario sin descanso, interactuó con el público y generó una atmósfera de celebración que se sintió en cada rincón del parque.

La banda surgida de Hybe se subió al escenario junto a Enrique Iglesias y fue ovacionada, marcando un hito en su carrera y en la fiesta del Fan Fest Monterrey. IG Santos Bravos

Juntos en un mismo escenario

El punto culminante llegó en la recta final del concierto, cuando Enrique Iglesias invitó a Santos Bravos a regresar al escenario para interpretar juntos el hit I Like It. El gesto del cantante español fue recibido con gritos y aplausos por parte de la multitud. Los cinco integrantes de la boy band, envueltos en la bandera mexicana, se sumaron al espectáculo mostrando sus habilidades para el baile e interactuando con Iglesias, quien les dio un caluroso recibimiento. El momento fue especialmente significativo para Kenneth Lavíll, quien recibió muestras de cariño de sus compatriotas mexicanos y un abrazo del propio Enrique Iglesias, que fue visto como un gesto de respaldo a la joven agrupación.

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El director de interpretación y coreógrafo del grupo, Kwak Seong-Chan, compartió su orgullo a través de las redes sociales al ver a sus pupilos compartir escenario con una figura internacional. “So crazy!!!”, escribió, reflejando la emoción del equipo y de los seguidores del proyecto, que nació en el marco de un programa organizado por la compañía surcoreana Hybe. La diversidad de nacionalidades de Santos Bravos es uno de sus sellos distintivos y suma a su proyección internacional.

Durante la rueda de prensa previa al show, Kenneth Lavíll explicó el significado del nombre del grupo: “Santos Bravos representa… creo que a la humanidad. Cada persona tiene ese lado santo, más vulnerable y alegre, y ese lado bravo, más valiente y con coraje. Santos Bravos es ser valientemente sensibles, que es algo muy bonito”. Sus palabras reflejaron el espíritu con el que la banda encara cada presentación y la conexión que buscan generar con su público.

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Tras la histórica noche, los integrantes de Santos Bravos compartieron videos y mensajes en sus redes sociales donde expresaron la emoción y agradecimiento por haber tenido la oportunidad de presentarse junto a Enrique Iglesias en un evento tan relevante. Los clips muestran la euforia vivida sobre el escenario y el ambiente festivo en medio de la multitud, así como la admiración por la generosidad y calidad humana del artista español, quien se convirtió en una especie de padrino para la agrupación.

La boy band latinoamericana vivió una noche inolvidable en el Fan Fest Monterrey, donde fue invitada por el cantante español a interpretar juntos “I Like It” ante más de 100.000 personas en el marco de la Copa del Mundo

La experiencia de compartir escenario en el Fan Fest Monterrey representa un hito en la joven pero ascendente carrera de Santos Bravos. La banda, que surgió del programa de talentos impulsado por Hybe, ha conseguido fusionar estilos y culturas, y su participación en un evento de esta magnitud demuestra el alcance de su propuesta musical.

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