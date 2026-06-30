Costa y sierra del Perú registrarán un incremento de la temperatura diurna del 1 al 3 de julio: estas son las regiones afectadas

La disipación de la nubosidad y el aumento de la humedad han favorecido el incremento de temperaturas extremas en los distritos alejados del mar en Lima. Foto: Senamhi

El incremento de la temperatura diurna volverá a intensificarse en diversas regiones de la costa y la sierra del Perú entre el 1 y el 3 de julio, según advirtió el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi). El organismo emitió un aviso de nivel de peligro naranja debido a que el evento estará acompañado por altos niveles de radiación ultravioleta y ráfagas de viento de hasta 45 km/h.

Según el organismo meteorológico, durante este periodo se espera escasa nubosidad hacia el mediodía, una condición que favorece el aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV) y potencia la sensación térmica en varias zonas del territorio. En paralelo, el aviso advierte la ocurrencia de ráfagas de viento principalmente por la tarde.

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En la misma línea, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que el incremento térmico afectará a la costa y sierra de varios departamentos del país y que también se prevén vientos con velocidades cercanas a 45 km/h, por lo que recomendó mantenerse atento a la evolución de la situación.

Lima Este y Lima Norte se prevén como las áreas más afectadas por el incremento de temperaturas, pronosticando niveles extremos de hasta 31°C. (Andina)

¿Cuándo iniciará el incremento de la temperatura diurna y cuánto durará el aviso?

El Aviso N.° 259, catalogado como naranja, corresponde a una extensión del Aviso 257 y fue emitido el lunes 29 de junio de 2026. El inicio del evento está previsto para el miércoles 1 de julio de 2026 a las 00:00 horas y su término para el viernes 3 de julio de 2026 a las 23:59 horas, con un periodo de vigencia de 71 horas.

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El Senamhi precisó que el incremento de la temperatura diurna se presentará en la costa y la sierra, con énfasis en que la reducción de nubosidad al mediodía contribuirá al incremento de la radiación UV. El aviso también incluye la previsión de vientos, con ráfagas cercanas a 45 km/h durante horas de la tarde, un factor que puede agravar la exposición ambiental en determinadas localidades.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alerta sobre un incremento de la temperatura diurna en la costa y sierra de Perú del 1 al 3 de julio, con riesgo de radiación ultravioleta. (COEN INDECI)

Regiones afectadas por el incremento de viento

El aviso contempla la ocurrencia de ráfagas de viento de hasta 45 km/h, principalmente por la tarde. El COEN-Indeci señaló que este escenario se presentará en la costa y sierra de Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna, Tumbes y la Provincia Constitucional del Callao.

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En cuanto a la temperatura diurna, el Senamhi detalló los rangos de máximas previstos para los tres días del evento. Para el miércoles 1 de julio, se pronosticaron máximas de 30 °C a 34 °C en la costa norte, 25 °C a 28 °C en la costa central y 24 °C a 29 °C en la costa sur; mientras que en la sierra se estimaron 18 °C a 30 °C (norte), 17 °C a 29 °C (central) y 14 °C a 28 °C (sur).

Según el Senamhi, el brillo solar se intensificará en gran parte del litoral, con temperaturas que podrían superar los 30 °C en algunas regiones. Foto: Senamhi

Para el jueves 2 de julio, las máximas previstas fueron de 30 °C a 36 °C en la costa norte, 25 °C a 30 °C en la costa central y 24 °C a 29 °C en la costa sur. En la sierra, se esperaron valores de 18 °C a 32 °C (norte), 15 °C a 30 °C (central) y 14 °C a 29 °C (sur).

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El viernes 3 de julio, las temperaturas máximas se ubicaron entre 30 °C y 35 °C en la costa norte, 25 °C y 30 °C en la costa central y 24 °C y 30 °C en la costa sur. En la sierra, el pronóstico consideró máximas de 18 °C a 30 °C (norte), 15 °C a 29 °C (central) y 14 °C a 30 °C (sur).

Recomendaciones del Senamhi e Indeci ante el aviso naranja

El Senamhi clasificó este evento con nivel de peligro naranja, categoría que indica la probabilidad de ocurrencia de fenómenos meteorológicos potencialmente peligrosos. Si bien no se trata de una situación extrema, las condiciones previstas pueden afectar a la población, especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.

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Senamhi advierte fin del frío y emite alerta naranja por radiación ultravioleta extrema en Lima y regiones del sur. (Foto: Agencia Andina)

El incremento de la temperatura y de la radiación UV puede favorecer cuadros de deshidratación, agotamiento por calor y quemaduras solares en caso de una exposición prolongada sin protección. Asimismo, las ráfagas de viento podrían ocasionar molestias en actividades al aire libre y afectar la visibilidad de manera localizada.

Frente a este panorama, el Senamhi e Indeci recomendaron seguir los reportes oficiales durante la vigencia del aviso y cumplir las indicaciones de las autoridades locales para reducir los riesgos asociados a este episodio meteorológico.