Keiko Fujimori será proclamada como presidenta electa el viernes 3 de julio, según el JNE

Keiko Fujimori es la virtual presidenta del Perú, según conteo al 100% de la ONPE. (Foto: AP/Martín Mejía)

El vocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Valdivia, ratificó que el 3 de julio es la fecha prevista para la proclamación de los resultados oficiales de la elección presidencial de 2026, que dan como ganadora a Keiko Fujimori según el conteo oficial de la ONPE, y aclaró que el cronograma solo se moverá si el cierre de etapas se acelera.

“Aproximadamente el 3 de julio el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones llevará a cabo el acto general de proclamación de resultados. (...) Si se puede adelantar, se va a poder adelantar la fecha de proclamación, pero todavía continuamos con esa fecha prevista para el 3 de julio”, manifestó el funcionario en una conferencia de prensa.

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Ante la consulta sobre la intención del candidato presidencial de Juntos por el Perú de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el vocero sostuvo que “cualquier ciudadano tiene el derecho de recurrir y presentar peticiones ante las autoridades que la ley le permita”, aunque remarcó que el proceso electoral se rige por etapas que no se pueden reabrir una vez cerradas.

Los Jurados Electorales Especiales iniciaron este jueves 25 de junio la proclamación descentralizada de resultados de cómputo de la Segunda Elección Presidencial, como parte del proceso de Elecciones Generales 2026. (JNE)

En esa línea, el funcionario apuntó a la vigencia de los plazos y a la imposibilidad de retroceder en el cronograma tras los hitos finales. “Hay ciertos principios como la seguridad jurídica en nuestro país, donde los cronogramas electorales se cumplen tal como los hitos que han sido señalados. Una vez realizada ya la proclamación de resultados, entrega de credenciales e, inclusive, la declaración de conclusión del proceso, ya el proceso ha terminado y ya no se puede retrotraer esas etapas”, señaló.

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Sobre los cuestionamientos relacionados con la primera vuelta, Valdivia explicó que para la segunda elección se adoptaron medidas correctivas vinculadas a la publicidad de los actos de control.

“Se decidió que en la segunda elección sí transparentáramos todas las actas de fiscalización que se realizaron. Ustedes todo eso lo pudieron haber seguido en el portal electrónico del Jurado Nacional de Elecciones, (...) a fin de que la ciudadanía quede tranquila con el resultado que se ha dado y que, prontamente, lo vamos a proclamar”, indicó.

Por cuarta vez, Keiko Fujimori buscará la presidencia de Perú. Este video explora su hoja de vida, su liderazgo en Fuerza Popular, sus anteriores campañas y las controversias que la han rodeado.

Keiko Fujimori es la nueva presidenta del Perú

Keiko Sofía Fujimori Higuchi, de 50 años, es la nueva presidenta del Perú para el periodo 2026-2031. Los resultados de la segunda vuelta presidencial la ubican por encima de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, en lo que representa el desenlace de la carrera política más persistente y más accidentada de la historia reciente del país. Cuatro candidaturas, tres derrotas, más de 500 días en prisión preventiva y un antivoto que durante años pareció insuperable.

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Con el 100% de las 92,766 actas contabilizadas al 29 de junio de 2026, la candidata de Fuerza Popular obtuvo 9′223,396 votos, equivalentes al 50.135% de los sufragios válidos. Roberto Sánchez, su rival, alcanzó 9′173,755 votos, el 49.865% del total. Una diferencia de apenas 49,641 sufragios separó a los dos candidatos al cierre del escrutinio, en uno de los resultados más ajustados de la historia electoral peruana.

Keiko Fujimori asumirá la presidencia el 28 de julio de 2026, según lo establece el artículo 19 de la Ley Orgánica de Elecciones. Será la primera mujer electa presidenta del Perú y la primera en llegar al cargo después de cuatro intentos en el mismo proceso electoral. Su vicepresidentes serán Luis Galarreta Velarde, excongresista y expresidente del Congreso en 2017, y Miguel Ángel Torres Morales, abogado y excongresista.

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