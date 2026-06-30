Agua Marina regresa a los escenarios tras atentado armado para celebrar sus 50 años de trayectoria

Después del atentado, Agua Marina anuncia su regreso y prepara conciertos por sus cinco décadas de historia

La agrupación Agua Marina, emblema de la cumbia peruana y uno de los conjuntos más reconocidos de la música tropical sudamericana, anunció su esperado regreso a los escenarios tras varios meses de ausencia. El retorno de la orquesta sechurana se produce luego de que, en octubre de 2025, un atentado armado en Lima obligara a la agrupación a suspender todas sus presentaciones y anunciar un retiro temporal. Ahora, con la conmemoración de sus 50 años de trayectoria, Agua Marina prepara una serie de conciertos especiales para celebrar su historia y su vigencia en la escena nacional e internacional.

El anuncio de la vuelta a los escenarios se realizó a través de un spot publicitario difundido en las redes sociales oficiales de la agrupación. En el video, los músicos agradecen el apoyo recibido durante los meses difíciles y prometen reencontrarse pronto con su público. “Pronto, gracias por todo”, es el mensaje que acompaña la campaña y que ha generado gran expectativa entre los miles de seguidores del grupo, tanto en Perú como en el extranjero.

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Agua Marina tiene las de 5 décadas de trayectoria.

El atentado sufrido en octubre de 2025 en Lima marcó un periodo de incertidumbre para la agrupación y su entorno. La suspensión de actividades generó muestras de solidaridad por parte de colegas, artistas y público en general, que reconocieron la trayectoria y el aporte de Agua Marina a la cultura musical peruana. La decisión de regresar a los escenarios se percibe ahora como un acto de resiliencia y una apuesta por la continuidad del legado familiar.

Trayectoria y adaptación de Agua Marina

Agua Marina nació en 1976 en la provincia de Sechura, región Piura, y ha sido considerada durante décadas como un símbolo de resiliencia y superación. Desde sus inicios, la agrupación —conformada originalmente por los hermanos Manuel y José Quiroga Querevalú— representó el esfuerzo familiar y el sueño musical de una tierra de pescadores. Más adelante se sumaron los hermanos menores Luis y Teófilo Quiroga Querevalú, consolidando el proyecto que, año tras año, fue ganando espacio en la escena de la música popular peruana.

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Grupo 5 y Agua Marina lanzaron con gran éxito el tema ‘El teléfono’ en su canal de Youtube

El repertorio de Agua Marina incluye éxitos como “Paloma ajena”, “Tu amor fue una mentira” y “Pasitos para bailar”, temas que han acompañado celebraciones populares y eventos familiares en todo el país. A partir de 1998, la canción “Tu amor fue una mentira” marcó un punto de inflexión en la carrera del grupo, convirtiéndose en un clásico y abriendo las puertas a la proyección nacional e internacional de la orquesta. El tema inspiró a otros artistas y fue versionado en diferentes estilos, reafirmando la influencia de Agua Marina en el desarrollo del género.

A lo largo de sus cinco décadas de actividad, la orquesta ha publicado más de 15 álbumes y cuenta con un catálogo de aproximadamente 400 canciones. Además, ha realizado giras internacionales por países de América y Europa, llevando la cumbia peruana a escenarios extranjeros y consolidando una base de seguidores que trasciende fronteras. Durante la pandemia de Covid-19, el grupo se adaptó a los desafíos del contexto global y organizó conciertos virtuales que mantuvieron viva la relación con sus fans a través de plataformas digitales.

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Uno de los mayores logros recientes de la orquesta ha sido el alcance de su tema “Tu traición se acabó”, que acumula más de 111 millones de reproducciones en plataformas digitales, posicionando a Agua Marina como una de las agrupaciones más escuchadas del género. El éxito de la canción confirma la vigencia del grupo y su capacidad para adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado musical.

La celebración de los 50 años de Agua Marina servirá como oportunidad para repasar los hitos más importantes de su historia y para rendir homenaje a la perseverancia de sus integrantes. La agrupación planea una serie de conciertos conmemorativos que contarán con la presencia de invitados especiales y un repaso por los temas más emblemáticos de su repertorio. El anuncio de la gira ha sido recibido con entusiasmo por los seguidores, quienes esperan reencontrarse con la orquesta en vivo tras una larga espera.

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Un informe policial revelado por Cuarto Poder determinó que el arma usada en el ataque a Agua Marina fue la misma empleada en el crimen de los artistas urbanos 26is y Louis Producer en Villa María del Triunfo.