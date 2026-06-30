Zaca TV presenta nuevo programa: Ariana Bolo Arce y el Team Bolo son los conductores de ‘Sí somos’

Ariana y David Bolo Arce, junto a Ely Ruiz, conforman el nuevo espacio de Zaca TV, el canal de Giacomo Benavides | YouTube

A partir del 1 de julio, Zaca TV suma un nuevo formato a su parrilla digital. El canal, dirigido por Giacomo Benavides, anunció el lanzamiento de ‘Sí somos’, un espacio conducido por Ariana Bolo Arce, David Bolo Arce y Ely Ruiz, quienes dejan YouTube para apostar por el streaming en vivo. Esta propuesta busca conectar con nuevas audiencias y ampliar el alcance de los contenidos del canal.

La noticia se comunicó durante la transmisión de ‘Somos lo que somos’, el programa original de la señal. En el anuncio, se confirmó que el Team Bolo, conocido por su contenido de humor en redes sociales, estará a cargo de este nuevo proyecto, que se podrá ver de lunes a viernes de 1:00 a 2:30 pm, justo después del espacio principal. El estreno está previsto para este miércoles.

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Durante la presentación, Ariana Bolo Arce se mostró visiblemente conmovida. Entre lágrimas, compartió lo que representa este paso para ella y sus compañeros. “Estamos muy agradecidos por la oportunidad. Las personas tal vez piensan que esto ha sido de un porrazo, pero no fue así. La primera vez que me llamó Giacomo con la Mamite fue en diciembre y la verdad es que pasaron muchas cosas por mi cabeza”, afirmó.

Ariana Bolo Arce se emociona durante la conducción del programa ‘Sí somos’ de Zaca TV, acompañada por los otros presentadores del Team Bolo.

También destacó el esfuerzo constante que ha caracterizado al grupo. “Con los chicos venimos sacándonos la mugre todo el tiempo y esta oportunidad es también para nosotros tres salir de nuestra zona de confort”, añadió.

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El arranque de ‘Sí somos’ marca un cambio de formato para el Team Bolo, que hasta ahora se había enfocado en videos editados y grabados para YouTube. Ahora, el trío asume el reto de interactuar en directo con la audiencia, lo que implica una dinámica distinta a la habitual.

La expectativa generada por el lanzamiento y la respuesta en redes sociales muestra el interés del público por esta nueva etapa. “Espero que nos puedan dar la oportunidad”, pidió Ariana, invitando a sus seguidores a acompañarlos.

Ariana Bolo Arce y el Team Bolo posan para el anuncio del programa ‘Sí somos’, que se emitirá en Zaca TV de lunes a viernes.

La renovación de la programación en Zaca TV mantiene a los hermanos Benavides, Mafe sin R, Gia Meier y Andrea Noriega en la edición principal, mientras el Team Bolo lidera el bloque siguiente.

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Ariana Bolo Arce: de YouTube al streaming en vivo

Ariana Bolo Arce nació el 16 de noviembre de 1994 en Manta, Ecuador, y se trasladó a Perú cuando tenía seis años. Su familia, con madre ecuatoriana y padre peruano, ha sido esencial en su desarrollo. Desde pequeña mostró interés por la producción audiovisual, grabando videos caseros con el apoyo de su entorno.

El salto a la popularidad llegó con Vine, donde Ariana se destacó por su humor cotidiano y videos espontáneos. Tras el cierre de la plataforma, migró a YouTube, donde superó el millón de suscriptores. Su estilo directo, centrado en monólogos, desafíos y colaboraciones con familiares, le permitió consolidarse como figura relevante del entretenimiento digital en el país.

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Además de su trabajo en YouTube, Ariana ha reunido comunidades activas en Instagram, Facebook y TikTok. Su participación en televisión, sobre todo en el programa “El último pasajero”, amplió su alcance. A lo largo de su carrera, ha resaltado el valor de la autenticidad, la espontaneidad y el apoyo de su familia y equipo. En distintas entrevistas ha subrayado que la perseverancia y la colaboración han sido claves para sostenerse en el tiempo.

Ariana Bolo Arce es una exitosa youtuber peruana. (Foto: Captura de Instagram)

El paso al formato streaming en Zaca TV abre una nueva etapa para Ariana y el Team Bolo. La migración a contenido en vivo implica desafíos distintos, pero también la oportunidad de conectar directamente con la audiencia. La historia de Ariana, marcada por la constancia y el trabajo conjunto, entra ahora en una fase donde el directo y la interacción inmediata definirán el rumbo del equipo en la programación digital.

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