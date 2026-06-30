Feriados de julio 2026: revisa las fechas y si habrá fin de semana largo durante el mes patrio

Ciudadanos transitan por un mercado decorado con motivos patrios peruanos para las Fiestas Patrias de julio de 2026, con el calendario resaltando la fecha festiva. (Infobae)

Los feriados de julio en el Perú concentran cada año una alta expectativa por su valor histórico, cívico y social, especialmente en el marco de las celebraciones por el 205 aniversario de la Independencia del Perú. Estas fechas representan jornadas de conmemoración nacional, pero también inciden directamente en la organización del descanso laboral, la movilidad interna y la planificación de actividades familiares y turísticas.

En ese contexto, los feriados y días no laborables asociados a Fiestas Patrias suelen generar periodos extendidos de descanso que impulsan el turismo interno. Durante estas fechas, miles de personas se desplazan hacia distintas regiones del país, lo que contribuye a dinamizar sectores como la hotelería, la gastronomía y el transporte, además de fortalecer la economía local en temporada alta.

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¿Cuáles son los feriados de julio 2026 en Perú?

El siguiente fin de semana largo es de cuatro días, pero podrá ser aprovechado por más trababajadores. - Crédito Mincetur

De acuerdo con el calendario oficial de feriados del Estado peruano, regulado por el Decreto Legislativo N.° 713, en julio de 2026 se establecen tres fechas de descanso de alcance nacional.

El jueves 23 de julio corresponde al Día de la Fuerza Aérea del Perú, considerado feriado nacional. Posteriormente, el martes 28 de julio se conmemora el Día de la Independencia del Perú, mientras que el miércoles 29 de julio se celebra Fiestas Patrias con actos oficiales como la Gran Parada Militar.

Estas fechas son feriados de descanso obligatorio para los trabajadores del sector público y privado conforme a la normativa laboral vigente.

¿Habrá fin de semana largo en Fiestas Patrias 2026?

El Poder Ejecutivo dispuso además un día no laborable compensable para el sector público el lunes 27 de julio de 2026, mediante el Decreto Supremo N.° 075-2026-PCM, publicado por la Presidencia del Consejo de Ministros.

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La norma establece que esta jornada deberá ser compensada posteriormente según lo disponga cada entidad pública y que mantiene su condición de día hábil para efectos tributarios y administrativos.

La combinación de este día no laborable con los feriados nacionales del 28 y 29 de julio configura un periodo extendido de descanso en el marco de Fiestas Patrias.

Feriado largo por Fiestas Patrias 2026

Gobierno buscaría prohibir la comercialización de productos con símbolos patrios. (Foto: Agencia Andina)

En la práctica, el periodo de Fiestas Patrias en 2026 estará conformado por el fin de semana previo, el lunes 27 de julio como día no laborable, y los feriados del 28 y 29 de julio. Esta configuración genera uno de los bloques de descanso más amplios del año, con impacto directo en la movilidad interna y el turismo nacional.

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¿Quiénes descansan en los feriados y en el día no laborable?

En el Perú, los feriados nacionales de julio de 2026 —el 23, 28 y 29— son de descanso obligatorio para todos los trabajadores del sector público y privado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo N.° 713, norma que regula los descansos remunerados en el país. En estas fechas, los trabajadores tienen derecho a suspender sus labores con goce de haber, salvo que por la naturaleza de su puesto se les requiera trabajar, en cuyo caso corresponde la compensación o el pago adicional previsto por ley.

Distinto es el caso del lunes 27 de julio de 2026, declarado día no laborable compensable mediante el Decreto Supremo N.° 075-2026-PCM. Esta disposición aplica únicamente al sector público a nivel nacional, por lo que los trabajadores del Estado descansan ese día, pero deberán recuperar las horas posteriormente según lo disponga cada entidad. En el sector privado, la jornada se mantiene como día hábil normal, salvo que el empleador decida acogerse voluntariamente a la medida o establezca acuerdos internos con su personal.

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