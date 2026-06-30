¿Cuántos feriados oficiales tendrá Perú en el mes de julio 2026?

Julio es conocido como el mes patrio en el país - Créditos: Andina.

Julio de 2026 tendrá tres feriados nacionales oficiales en el Perú, de acuerdo con el calendario oficial. Las fechas caen el jueves 23, el martes 28 y el miércoles 29 de julio, lo que convierte al mes patrio en uno de los periodos con mayor concentración de días festivos en el país.

23 de julio

El primero del mes será el 23 de julio, jornada en la que se conmemora el Día de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). La efeméride rinde homenaje a la institución encargada de la defensa del espacio aéreo nacional y reconoce el trabajo de sus integrantes en favor de la soberanía y la seguridad del territorio.

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La fecha también recuerda al capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales, considerado el máximo héroe de la aviación peruana, por su sacrificio durante el conflicto con Ecuador en 1941.

28 de julio

El segundo feriado corresponde al 28 de julio, día central de Fiestas Patrias, cuando el país celebra un nuevo aniversario de su independencia. La fecha remite a la proclamación realizada por José de San Martín en la Plaza Mayor de Lima en 1821, hecho que marcó el inicio de la vida republicana y el fin del dominio colonial español.

Perú celebrará un nuevo aniversario de la independencia nacional proclamada por José de San Martín en 1821 - Créditos: Andina.

Además del componente histórico, la jornada tiene un peso institucional: de manera tradicional, el jefe de Estado brinda un mensaje a la nación desde el Congreso de la República.

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29 de julio

Las actividades conmemorativas continúan el 29 de julio, que también es feriado nacional. Ese día se desarrolla la Gran Parada y Desfile Militar, una ceremonia que reúne a integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. El calendario histórico recuerda que, aunque en los primeros años de la República esta actividad se realizaba el 28 de julio, en 1939 se oficializó su traslado al día siguiente, tradición que se mantiene vigente.

Los peruanos revisan cada año el calendario oficial de feriados y días de descanso aprobado por el Gobierno - Créditos: Andina/Andrés Valle.

Día no laborable

Recién al final del mes aparece la medida complementaria: el lunes 27 de julio fue declarado día no laborable compensable para los trabajadores del sector público mediante el Decreto Supremo N.° 075-2026-PCM. La norma establece que las horas dejadas de laborar deberán recuperarse posteriormente, según la programación de cada entidad estatal. A diferencia del feriado, el día no laborable tiene un alcance más flexible y se aplica, en general, a entidades estatales, con compensación de horas en fechas posteriores.

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Diferencia entre feriado y día no laborable

Un feriado es una fecha fijada por ley en la que se suspende de manera obligatoria la mayor parte de actividades en los sectores público y privado. En esas jornadas, los trabajadores pueden no asistir a sus centros laborales y, si les corresponde laborar, deben recibir una retribución adicional, según la normativa vigente.

El día no laborable, en cambio, es una disposición de alcance más flexible, pues su aplicación queda sujeta a la decisión del empleador. Por lo general, se establece para entidades del Estado y las horas no trabajadas deben recuperarse con posterioridad mediante la extensión de la jornada u otros mecanismos. Quienes sí cumplen funciones en esas fechas reciben el mismo pago que en un día habitual.

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