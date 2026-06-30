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Antonio García Pye reveló cómo se dio la salida de José Carabalí de Universitario: “Tuvo interés en quedarse”

El gerente deportivo del equipo ‘crema’ relató las conversaciones y opciones que ofrecieron al lateral ecuatoriano, pero admitió que la situación personal en su país terminó definiendo el traspaso a LDU de Quito

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Antonio García Pye – José Carabalí – Universitario de Deportes -Liga 1 – Perú – deportes – 30 junio
La decisión se aceleró por una situación familiar del ecuatoriano tras una pérdida sensible, que lo obligó a permanecer en su país, pese a que el club intentó retenerlo con alternativas (Universitario de Deportes)

Antonio García Pye, gerente deportivo de Universitario de Deportes, explicó las razones que desembocaron en la salida del ecuatoriano José Carabalí y en su incorporación a LDU de Quito, un movimiento que se concretó antes del inicio del Torneo Clausura 2026.

El directivo señaló que el punto de quiebre estuvo vinculado a una situación familiar del futbolista en Ecuador. “A raíz de una pérdida familiar muy sensible que tuvo José, se han sumado algunas complicaciones familiares de diversa índole, que no tiene sentido ventilar, que lo obligaban a estar en Ecuador. A partir de ese momento, sé que su representante empezó a buscar algún club ecuatoriano para que él pueda trabajar y seguir teniendo ingresos estando en el país donde necesita estar”, comentó.

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La salida quedó oficializada el martes 30 de junio, cuando el club comunicó el fin del vínculo con el lateral izquierdo. En el mensaje, Universitario publicó: “Gracias por la garra, José Carabalí”, y añadió: “Agradecemos a José Carabalí por su profesionalismo, entrega y compromiso, fundamentales para la obtención de nuestra estrella 29. Éxitos en tus próximos desafíos, José”.

Los motivos que llevaron a la partida y la cláusula de salida

Antonio García Pye – José Carabalí – Universitario de Deportes -Liga 1 – Perú – deportes – 30 junio
Antonio García Pye explicó que la salida de José Carabalí respondió a una delicada situación familiar en Ecuador. Universitario intentó retenerlo, pero LDU activó la cláusula prevista en su contrato. (Universitario de Deportes)

En su explicación, García Pye sostuvo que el club trabajó para intentar sostener al jugador en el plantel, pero el escenario personal terminó inclinando la decisión. “En ese camino, hemos trabajado a lado de él para procurar que no sea necesario. Le dimos algunas alternativas, estuvimos conversando con él. Él también tuvo mucho interés en quedarse, tanto así que lo anunció en algún momento. Sin embargo, el tema familiar lo empujó, lo jaló más y ya fue inevitable”, señaló.

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El dirigente también describió el proceso que derivó en el traspaso al fútbol ecuatoriano. Según relató, el equipo interesado terminó activando una condición prevista en el contrato. “Bajo ese contexto, supimos que dentro de los clubes que habían sondeado, se interesó en Liga que además tenía que cumplir con una cláusula que tiene el club, así que hizo uso de la cláusula. Más allá de la parte humana, la ‘U’ hizo respetar también sus derechos en ese sentido en la parte económica, más allá de que es una pérdida que va a haber que cubrir”, afirmó.

Sobre el monto, García Pye evitó precisar cifras, aunque remarcó que el impacto económico resultó relevante en el mercado local. “Para nuestro medio es importante. Es más, intentamos ofrecerle algo más de lo que va a pagarle Liga como salario, pero reitero que hay temas que ya escapan a otro tipo de consideraciones”, dijo.

La marcha de Carabalí, además, se produjo luego de que el jugador negara públicamente una eventual salida. “¿Posible salida de Universitario? No sé nada de eso, eso es mentira”, declaró días antes, una frase que luego quedó contrastada por el anuncio oficial.

Reacciones, contexto del plantel y el lugar que deja en la banda izquierda

Antonio García Pye – José Carabalí – Universitario de Deportes -Liga 1 – Perú – deportes – 30 junio
Tras confirmarse la partida de Carabalí, Universitario afronta el reto de cubrir un puesto clave en defensa mientras ajusta su plantel y define un nuevo esquema táctico para el Clausura. (Universitario de Deportes)

El comunicado de despedida generó una ola de comentarios críticos contra la directiva, en una señal del peso que había ganado el futbolista dentro del equipo. El lateral se marchó después de integrar el plantel que alcanzó el tricampeonato nacional.

En paralelo a la confirmación, se instaló que el interés de LDU de Quito apuntaba a sumarlo para la segunda parte del campeonato ecuatoriano. También circuló la versión de que el defensor atravesaba asuntos personales en su país, con un cuadro que había complicado su continuidad lejos de su entorno familiar.

Con su salida consumada, Universitario de Deportes quedó obligado a revisar alternativas para cubrir el carril izquierdo, en un momento de ajustes deportivos de cara al Torneo Clausura 2026. El escenario se volvió más sensible porque el puesto ya venía con movimientos internos previos, dentro de un plantel que entró en etapa de reconfiguración.

La situación también se vinculó con cambios en el funcionamiento táctico: el equipo trabajó en un sistema distinto al 3-5-2 y pasó a evaluar un esquema con línea de cuatro defensores. En ese marco, el rol ya no se ajustó al de un carrilero, sino al de un lateral izquierdo con responsabilidades defensivas más marcadas.

Evaluaciones internas: Silveira, el nuevo esquema y las renovaciones

Antonio García Pye – José Carabalí – Universitario de Deportes -Liga 1 – Perú – deportes – 30 junio
Universitario revisa opciones para reemplazar a José Carabalí y definir su nuevo sistema de juego. Además, la dirigencia trabaja en renovaciones antes del arranque del Torneo Clausura. (Universitario de Deportes)

Consultado por el reordenamiento del equipo, García Pye sostuvo que la salida de Carabalí obligaba a revisar decisiones pendientes, aunque aclaró que el tema debía definirse en el comando técnico. “No lo he conversado con el profesor Cúper que es quien al final da la pauta de qué hacer. Hay que entender que en este lapso de 15 días de pretemporada ha tenido la oportunidad de conocer mejor al equipo que maneja, ponerlos físicamente bien. Ya hizo un partido de práctica el día sábado, entonces ya tiene mucho más claro el panorama de qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere”, explicó.

En el plantel, el puesto de lateral izquierdo quedó con opciones reducidas. Antes de la desvinculación de Carabalí, Paolo Reyna salió cedido a Juan Pablo II, mientras que César Inga apareció como alternativa disponible. Inga fue titular en un amistoso a puertas cerradas ante Atlético Grau en Campo Mar e integró una línea de cuatro junto a Matías Di Benedetto, Williams Riveros y Aldo Corzo, una zaga que se perfiló para el debut frente a ADT por la primera fecha del Torneo Clausura 2026.

En cuanto al mercado, también se instaló que el club evaluaba a Gustavo Cortez, futbolista de Independiente del Valle, como una opción para reemplazar al ecuatoriano. El jugador tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027, un factor que complica una negociación inmediata. Por el momento, no se registraron gestiones formales para su llegada.

García Pye, además, se refirió a otro frente de trabajo que atraviesa la institución, vinculado a los futbolistas que terminan contrato a fin de año. “La administración está trabajando casi a diario conversando con los jugadores que quiere retener, obviamente también con la opinión del profesor Cúper. Son situaciones que tienen que resolverse cuanto antes. Si es posible antes que comience el Clausura ya tenerlos asegurados”, expresó.

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