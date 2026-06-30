Peruano detenido en Chile por incendiar vivienda de su expareja: “Ese hombre está loco. Sus hijos estaban adentro”

Este reportaje noticioso documenta un incendio provocado en un departamento en Chile. Las imágenes incluyen una calle de noche con una explosión, una persona en la acera y primeros planos de una víctima. También se observa el daño estructural en la ventana de un departamento, con elementos quemados en el interior. El contenido muestra la cobertura de un incidente donde un hombre de nacionalidad peruana fue acusado de incendiar la propiedad de su expareja.

Un incendio que es investigado como presuntamente intencional se registró durante la madrugada del domingo 28 de junio en un edificio residencial de cinco pisos ubicado en Santiago de Chile. El siniestro dejó daños materiales en al menos dos departamentos y obligó a evacuar de emergencia a menores de edad y adultos mayores.

Según los antecedentes preliminares, el presunto agresor es un ciudadano peruano que habría llegado hasta el inmueble y arrojado un líquido acelerante sobre la ventana de un departamento, para luego iniciar el fuego y huir del lugar. Las llamas se propagaron rápidamente desde el primer nivel hacia otros sectores del edificio.

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Peruano en Chile es investigado como sospechoso

De acuerdo con la información policial y reportes de prensa local, el principal sospechoso del ataque sería un ciudadano peruano, expareja de una de las víctimas, quien fue detenido por Carabineros horas después del ataque y ahora es investigado por su presunta responsabilidad en el incendio.

El caso ha generado especial atención debido a los antecedentes de violencia intrafamiliar denunciados previamente y a la existencia de una orden de alejamiento vigente que, según la víctima, habría sido incumplida en varias ocasiones.

Sus hijos lo vieron

En el interior del inmueble se encontraba la víctima junto a sus hijos y los padres de ella, un matrimonio de adultos mayores. Todos lograron evacuar con apoyo de vecinos y no se registraron personas lesionadas.

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“Lo primero que hicimos fue rescatar a los niños. Es lo más importante, que estuvieran bien, tranquilizarlos, porque no sabían si su mamá estaba bien”, relató uno de los residentes que participó en la evacuación.

Un bombero asciende una escalera metálica en un edificio mientras agentes de seguridad escoltan a un hombre, reflejando dos momentos de una situación de emergencia. (Latina)

Vecinos también señalaron que los menores habrían identificado al presunto responsable. “Los niños dijeron que su papá había sido”, indicó una vecina.

La abuela de los menores señaló: “Las cámaras muestran claramente quién fue la persona que hizo todo eso… Ese hombre ya está loco. Ni siquiera imagínese, estaban sus hijos ahí adentro y tenemos amenaza de muerte”, declaró.

Denuncian amenazas previas y violencia intrafamiliar

La víctima denunció que el presunto autor mantenía antecedentes de violencia y amenazas previas. Además, aseguró que contaba con una orden de alejamiento que no habría sido respetada.

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“Es una persona que está mal de la cabeza, me amenaza de muerte, yo a veces ni salgo por miedo, pero hoy se suma esto”, declaró la mujer al medio 24 Horas, quien también sostuvo que el ataque habría sido motivado por el inicio de una nueva relación sentimental. “Se enteró que tenía nueva pareja e hizo esto”, afirmó.

Asimismo, indicó que el sujeto habría provocado daños en el inmueble antes de iniciar el incendio: “Él mismo rompió la ventana”, agregó.

Bomberos controló el incendio e investigan el caso

El Cuerpo de Bomberos de Santiago logró controlar el fuego tras varios minutos de trabajo, evitando que se extendiera a la totalidad del edificio. Las autoridades informaron que se están revisando cámaras de seguridad del sector para determinar la secuencia exacta de los hechos.

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Carabineros indicó que el caso se encuentra en investigación bajo coordinación del Ministerio Público. El hecho es investigado como un presunto incendio intencional vinculado a violencia intrafamiliar, mientras la familia afectada permanece bajo resguardo tras perder su vivienda.

Se conoció también que el sujeto registra antecedentes por hurto, amenazas, desórdenes en la vía pública por consumo de alcohol.

Canales de atención en caso de violencia en Perú

El Estado peruano ofrece servicios gratuitos de atención, orientación y protección inmediata contra la violencia de género, disponibles las 24 horas. Los canales habilitados son:

Línea 100: Servicio telefónico gratuito a nivel nacional que brinda información, orientación y soporte emocional para víctimas y testigos.

Chat 100: Servicio de mensajería en tiempo real por internet. Puedes escribir desde tu celular a través de WhatsApp (número 01 743 8800) o acceder mediante el Enlace directo de Chat 100.

Centros Emergencia Mujer (CEM): Espacios físicos para atención integral con asesoría legal, apoyo psicológico y acompañamiento social. Existen más de 430 a nivel nacional, incluyendo sedes dentro de comisarías.

Comisarías: Todas las comisarías del país reciben denuncias por violencia de género las 24 horas del día.