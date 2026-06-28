Ancelotti: Brasil necesita "mente, corazón e ideas claras"

Houston (EE.UU.), 28 jun (EFE).- El italiano Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, afirmó este domingo que su equipo necesitará "mente, corazón e ideas claras" para salir ganador del duelo de dieciseisavos de final contra Japón del Mundial 2026 que se disputará en el NRG Stadium de Houston.

"Mañana necesitamos muchas cosas, mente, corazón, ideas claras, tenemos que estar preparados para todo lo que puede pasar en una eliminatoria. Y en una eliminatoria pueden pasar muchas cosas. El equipo está motivado, tiene confianza, los últimos dos partidos salieron bien y el equipo está preparado por todo lo que puede pasar mañana", afirmó Ancelotti en rueda de prensa.

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"Vamos a jugar un partido de fútbol importante, dentro de un torneo importante, pero es un partido de fútbol. Para gestionar la presión tienes que enfocarte en lo que puedes hacer en el campo. Es lo que puedes hacer, enfocado en todos los aspectos. Es un partido que requiere esto, contra un rival fuerte, organizado, con calidad, y necesitamos tener ideas claras", añadió.

Ancelotti tiró de su habitual ironía durante la rueda de prensa, organizada en una sala repleta de periodistas. Empezó por la alineación, sobre la que no dio pistas.

"Si doy informaciones ahora vosotros vais a estar tranquilos para mañana. Yo voy a pensar y vosotros también tenéis que pensar", dijo.

Y añadió: "Los jugadores que van a jugar lo saben, y los que no van a jugar no lo saben. Es una conversación individual, pero tranquilos, los que no juegan igual van a dormir bien. Mejor que el entrenador", bromeó.

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Brasil, líder de su grupo, acabó en la parte del cuadro que muchos consideran más favorable respecto a la otra.

"No sé, no estoy de acuerdo, pero creo que cada partido es muy difícil, porque hay muchas cosas que tenemos que pensar, mucha presión. Si no lo hacemos bien, regresamos a casa. Estoy convencido de que hasta ahora no hay un favorito claro, puede ser que selecciones lo han hecho mejor que otras en la primera fase, pero no veo a un equipo favorito claro. Creo que va a ser un mundial bastante equilibrado, competido", afirmó.

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E insistió en la exigencia del cruce del lunes con Japón.

"Esto no es un 'mata mata', es un mata. No hay vuelta atrás. Brasil tiene la suerte de tener a jugadores muy expertos, a nivel de experiencia los jugadores saben perfectamente cómo preparar este partido", dijo, además de recordar la derrota sufrida en un amistoso de noviembre contra el conjunto japonés.

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"Fue una buena experiencia para nosotros para ver que Japón es muy competitivo, de los mejores del mundo. Ganaron a Inglaterra en marzo, tenemos total respeto por ellos, y vamos a preparar el partido como una final, porque es lo que es, una final", aseguró.

También informó de que Neymar está progresando bien en su puesta a punto.

"Neymar está progresando muy bien, en la última semana ha progresado mucho, una lástima que no haya podido entrenar todo el tiempo que ha estado con nosotros. Está bastante bien, (su rol en el encuentro) depende mucho del contexto del partido y de la evolución", dijo.

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