El dardo de una figura de Japón contra Neymar a horas del cruce de 16avos del Mundial: la desafiante frase sobre Brasil

Kento Shiogai apuntó contra Neymar por su presente en Brasil (REUTERS/Hannah Mckay)

Uno de los cruces más esperados de los 16avos de final del Mundial 2026 lo protagonizarán Brasil y Japón en Houston. La Verdeamarela comandada por Carlo Ancelotti se enfrentará a los asiáticos el próximo lunes desde las 14:00 (hora argentina) y tendrá a disposición a Neymar, quien ya está completamente recuperado de su lesión. Kento Shiogai, delantero de los Samuráis, lanzó una desafiante declaración en la que le bajó el tono a la Scratch y apuntó contra el presente del astro del Santos.

El atacante de Japón, que juega en el Wolfsburgo de Alemania, aseguró que “ya no es el Neymar de antes”, según reprodujeron los portales brasileños O Globo y Lance!. La declaración la realizó en una conversación con periodistas de los medios Football Channel, Gekisaka y Soccer Digest. La consulta principal se centró en el pasado de Ney enfrentando al combinado asiático: le convirtió ocho goles en cuatro encuentros amistosos.

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“Ese era el viejo Neymar, ¿verdad? Creo que ahora lo estamos haciendo bien”, argumentó Kento sobre el futbolista brasileño, que sumó sus primeros minutos en la Copa del Mundo en el triunfo por 3-0 sobre Escocia. Nacido en 2005, Shiogai es un atacante japonés que jugó en la Universidad de Keio y en Yokohama Marinos antes de dar el salto al fútbol europeo al NEC Nijmegen de Países Bajos y, posteriormente, al Wolfsburgo de Alemania.

No conforme con la desafiante frase sobre el presente de Neymar, Kento Shiogai también señaló que Brasil no es la máxima candidata en el Mundial 2026. “Antes era fuerte, ¿pero ahora? Tengo la impresión de que Francia es fuerte. Argentina también. En cuanto a Brasil, no he oído hablar mucho de él últimamente. Brasil sigue siendo fuerte. Si logramos ganar, ganaremos aún más impulso”, comentó el delantero brasileño.

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Neymar sería suplente contra Japón (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Más allá de que Neymar llegará al encuentro contra los japoneses en óptimas condiciones, en Brasil informan que Carlo Ancelotti lo dejará en el banco de suplentes y lo contemplará como una opción para el segundo tiempo. En este contexto, el entrenador italiano repetiría el mismo once que se impuso sobre Escocia en su última presentación: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães y Lucas Paquetá; Rayán, Matheus Cunha y Vinícius Júnior.

Vale destacar que la Canarinha avanzó a la ronda de eliminación directa del Mundial 2026 como primera del Grupo C con siete unidades, ya que superó a Marruecos por la diferencia de gol a favor. La Verdeamarela debutó con un empate 1-1 contra el combinado africano, mientras que se impuso por 3-0 sobre Haití y Escocia.

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En este último partido contra los europeos, Neymar sumó sus primeros minutos en el certamen. “Hoy fue un momento muy especial, había pasado mucho tiempo que no jugaba con la selección y hoy es una emoción muy grande”, comentó el astro brasileño, que volvió a representar a su país luego de 981 días sin vestir la camiseta. “Estoy muy contento de volver a vestir la camiseta de la selección nacional después de tres años. Me encuentro bien físicamente, gracias a Dios. Fue duro estar de baja estos últimos días, pero no estuve completamente inactivo. Llevo 25 días entrenando duro para estar en buena forma para los partidos”, aseguró.

Neymar se entrena a la par de sus compañeros y apunta a sumar minutos contra Japón (IMAGN IMAGES vía Reuters/Caean Couto)

Japón, que en la preparación previa a la cita mundialista logró vencer a Inglaterra en Wembley, clasificó como la segunda del Grupo F con cinco unidades, únicamente superado por Países Bajos con siete. Los asiáticos igualaron 2-2 contra los europeos (único encuentro en el que sumó minutos Kento Shiogai), golearon 4-0 a Túnez y empató 1-1 contra Suecia, que clasificó como uno de los mejores terceros.

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La llave entre Brasil y Japón se disputará en Houston el próximo lunes 29 de junio a las 14:00 (hora argentina). El vencedor se enfrentará en Nueva Jersey al ganador del duelo entre Costa de Marfil y Noruega, liderada por Erling Haaland.